Murió el actor francés Gaspard Ulliel, luego de sufrir un grave accidente de esquí

El actor francés Gaspard Ulliel, una de las jóvenes estrellas del cine de su país y protagonista de la próxima serie de Marvel Moon Knight, murió luego de sufrir un grave accidente de esquí. El ganador de dos premios César fue hospitalizado el martes después de sufrir una lesión en la cabeza y no sobrevivió, según confirmó la familia del intérprete y su agente local.

El actor de 37 años fue transportado en helicóptero a un hospital en Grenoble luego de una colisión en las pistas de la región de Saboya. La cadena BFM TV confirmó que el actor no pudo recuperarse del fuerte traumatismo craneal tras un choque contra otro esquiador en la estación de La Rosière, en los Alpes franceses.

Ulliel, en una imagen tomada en 2019 LAURENT EMMANUEL - AFP

El actor, padre de un niño de seis años junto a la modelo Gaëlle Pietri, saltó a la fama con 19 años en la película Les Égarés, junto a Emmanuelle Béart, y poco después junto a Audrey Tautou en Amor eterno, de Jean-Pierre Jeunet, que le valió el premio César al mejor actor revelación.

Además, Ulliel es conocido por las películas Hannibal, el origen del mal, Saint Laurent, Les confins du monde y como el rostro de la fragancia Chanel Bleu, de Chanel. Ulliel volvió a ganar un César en 2017, en la categoría de mejor actor, por su interpretación en la película Es solo el fin del mundo, del canadiense Xavier Dolan.

En Cannes: Gaspard Ulliel, Lea Seydoux,, Marion Cotillard, Xavier Dolan, Nathalie Baye y Vincent Cassel, durante la presentación de Es solo el fin del mundo SEBASTIEN NOGIER - LA NACION

En Moon Knight, serie de Marvel que Disney+ estrenará en marzo, interpreta a Anton Mogart, también conocido como Midnight Man.

“No creo que hubiese un momento claro en el que dijese “quiero dedicarme a la interpretación”. Pasó casi por azar. Creo que tenía 12 años cuando actué por primera vez en una película, pero fue una progresión muy normal y lenta. Un día iba un agente me vio por la calle y me convenció de que debía probar suerte. Actuaba una vez al año, entre cursos. Hice pequeños papeles en películas para televisión. Simplemente como divertimento. Luego fui haciendo personajes más grandes, también en televisión. Y entonces llegó el cine”, le contaba en 2017 a la revista Vanity Fair España.

“Desde que era un niño siempre me han dicho que era una persona lenta. A mí siempre me ha gustado hacer las cosas despacio. Sobre todo hoy en día, que va todo muy rápido. Hubo un año que hice cuatro películas y lo odié. Me di cuenta de que prefería tomarme tiempo y pensar realmente en lo que quería hacer. Cuando empezás tan pequeño como yo lo hice te hacés maduro antes de tiempo, pero eso no quiere decir que tus gustos estén definidos o que sepas qué es lo que quieres hacer. Es un viaje largo y no tengo prisa por llegar a la meta. (...) Para mí lo más importante es elegir personajes y proyectos que me permitan ser mejor, superar lo que he hecho hasta ahora. Quiero hacer películas desafiantes que me lleven a territorios desconocidos como actor. Un artista evoluciona constantemente y sigue descubriéndose a sí mismo a través de los personajes y las experiencias. Por eso es tan interesante ”, explicaba sobre su forma de entender el oficio.

Noticia en desarrollo