Cecilia Milone, enojada con Carlos Rottemberg: "Le tiene repulsión a Nito"

A raíz de la pandemia y del cierre de las actividades presenciales vinculadas al teatro, las obras por streaming y bajo el formato de autoteatro invadieron la cartelera. Sin embargo, en los últimos días Carlos Rottemberg, reconocido productor teatral y miembro de AADET, hizo algunas consideraciones sobre estas "nuevas modalidades", lo que generó la reacción Cecilia Milone, quien junto a Nito Artaza lidera el emprendimiento "autoteatro" en La Rural.

"Me enojo porque justamente él se ha sentado en un lugar de sumo pontífice del teatro. Él hizo su descargo, después me envió mensajes donde me explica que no hubo mala intención y yo se las acepto, pero hubo daños colaterales", comentó la actriz y cantante en Los ángeles de la mañana sobre las declaraciones de Rottemberg que desataron este nuevo enfrentamiento.

Tras advertir que con sus dichos, el productor teatral se estaba metiendo con el trabajo de muchas personas, expresó: "Esto es un invento que estamos generando. Los costos son menores entonces estamos nosotros ocupándonos de todo. La verdad es que estamos todos los días buscando programación, metiéndonos en la ticketera, respondiendo consultas en las redes".

"Él tiene mucho peso en el medio, sabe muchísimo de teatro, pero este es un formato que no conoce. Para hacerlo, hablamos con ingenieros, con gente que ha diseñado autocines. Por eso, la falta de conocimiento es grave porque tuve que contestar varios mensajes con dudas de si se ve bien o no. Hay pantallas Led de última generación y eso muchos no lo saben", explicó en referencia a algunas críticas de Rottemberg sobre que la fila 1 de un autoteatro sería como la fila 11 de una sala común.

Si bien Milone cuestiona que el empresario haya opinando sin saber del tema, esbozó una teoría que explicaría el motivo de sus críticas. "Él no lo soporta a Nito, no lo puede ver, le tiene repulsión y está bien, pero lo que me molesta es que se meta con el trabajo de la gente. Burlarse de un sistema que no conoce, si hubiera vivido la experiencia podría haber sumado, pero no denostar así el único trabajo que en este momento tenemos", concluyó.