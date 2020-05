Celeste Cid cambió de look y anunció su retiro de las telenovelas "por un rato"

La actriz volvió a su color, luego de que se terminara la ficción donde encarnaba a Martina Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Las actrices están bastante activas en las redes sociales, sobre todo desde que vieron interrumpidas sus agendas laborales por la cuarentena obligatoria producida por la pandemia de coronavirus. Y parece que este tiempo en casa puso reflexiva a Celeste Cid, quien hace poco se despidió de Separadas , la tira que fue cancelada por Polka por no poder continuar con las grabaciones. En este contexto, compartió una imagen donde se la ve por última vez rubia y anunció que "por un rato" está retirada de las novelas.

"La última foto que me saqué rubia. Despido lo pasado, y abro paso al hoy", escribió la intérprete en una imagen donde se la ve con el look con el que se convirtió en Martina, su último personaje para la ficción de eltrece.

Rápidamente una de sus seguidoras quiso saber si el volver a ser morocha tenía que ver con un nuevo desafío actoral ("Si vuelve el morocho y el flequillo: ¿en 2021 hay una novela nueva con actores muy conocidos que ya trabajaron con vos?", le preguntó). A lo que Celeste contestó: "Me retiro de las novelas por un rato... a por otros espacios nuevos".

En plena pandemia y con el mundo del espectáculo suspendido esperando que la rutina vuelva a la "normalidad" es lógico que Cid se retire. Tampoco tendría en qué trabajar, al menos hasta que se levante la cuarentena. La aclaración de "por un rato" deja ver que seguramente la pausa tenga que ver con la situación actual. Aunque, los "nuevos espacios" podrían significar que la artista podría estar encarando otros desafíos y dándole rienda suelta a sus otras pasiones. La actriz ama escribir y la astrología y en tiempos de cuarentena parece haber unido esos dos intereses en una serie de escritos que viene compartiendo. Los mismos, según reveló, son la manifestación de su inconsciente y de dejarse llevar.

"Estamos ante un momento y posiblemente sea uno de los más importantes a nivel 'civilización' que nos toque presenciar, atravesar. En donde queda por demás demostrada la importancia de la solidaridad, el cuidado y la responsabilidad -propia y ajena-. Siento, a mi humilde entender, y quizá como modo de rescatar la parte positiva de esto, que este sacudón viene a descorrer muchos velos. El velo de sociedades con abismos de desigualdades, el velo de la cotidianidad, del tiempo, del ocio, de la relación con la naturaleza y el vínculo que establecemos con ella", escribió en otro posteo.

Y sumó, con mirada crítica: "Los sistemas capitalistas nos han empujado en el tiempo a la extrema individualidad, a la competencia y aislamiento como condición constante en pos de aquella hiperproductividad en la cual estamos metidos -y lamentablemente por la cual muchas veces se nos valora: servimos tanto como funcionamos a la maquinaria de turno, y cuando no, somos 'materia descartable'-. Y no. Eso no es así. Por supuesto. Me niego rotundamente a colaborar con ese pensamiento e ideología, porque ante todo somos humanidades".

La actriz, que arrancó su carrera siendo preadolescente en Chiquititas y desde entonces es una de las caras de la televisión argentina, ha participado en más de 20 ficciones -entre ellas, R esistiré, Sos mi hombre y Las Estrellas - y que es madre de André Horvilleur y Antón Noher, (fruto de sus relaciones con Emmanuel Horvilleur y Michel Noher, respectivamente), está dispuesta a tomar este tiempo para repensarse y encontrar nuevos rumbos.

Celese Cid, entre la escritura y la astrología en tiempos de cuarentena Crédito: Instagram

Separadas y el esperado beso

Celeste viene de cosechar grandes amistades en el set: al estrecho vínculo que hizo durante Las Estrellas con Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo, Natalie Pérez y Violeta Urtizberea se sumó la incorporación de Agustina Cherri y Julieta Zylberberg en Separadas . Por eso, la tristeza del cierre inesperado de la ficción fue aún más profunda para las protagonistas.

Aún con la noticia de la cancelación de la tira bien caliente, la actriz compartió en una Storie de Instagram imágenes del backstage de su esperado beso -que nunca llegó al aire- con Julieta, con quien estaba por empezar una historia de amor, la de Martina y Paula.