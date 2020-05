Separadas: el apasionado beso entre Julieta Zylberberg y Celeste Cid que no salió al aire Crédito: Captura de pantalla

12 de mayo de 2020 • 18:00

En el día de ayer, el elenco de Separadas recibió la triste noticia de que la tira de Polka no retomará las grabaciones una vez que se termine el distanciamiento social obligatorio impuesti por el coronavirus . Para despedirse de la tira, Julieta Zylberberg compartió a través de su cuenta de Instagram uno de los momentos más esperados de la ficción, que no llegó a salir al aire: un apasionado beso con Celeste Cid , que daba inicio al romance entre los personajes de ambas, Paula y Martina.

"Con mucho pesar despedimos a Separadas . Ojalá volvamos a encontrarnos para poder hacer mucha más ficción que es lo que tanto amamos. Gracias a todos los que lo hicimos, por tantas risas. Y gracias a los que nos siguieron. ¡Un beso nube que quedaba adeudado! ¡Hasta la próxima!", escribió la actriz al subir el video.

A los pocos minutos, Celeste lo replicó en su cuenta con un cálido mensaje diciendo adiós al proyecto. "Para ustedes que lo pidieron. Todo está bien si termina bien. Gracias por habernos acompañado, deseo que esta situación mejore. Para Polka todo mi amor, siempre. Mis compañeros de tantos años de ruta: los llevo en mi corazón -lo saben personalmente-, y para toda la industria audiovisual que atraviesa este momento tan particular, reunir fuerzas y volver a reinventarnos . Son muchos los puestos de trabajo que hay detrás de lo que 'se ve', todos igual de importantes para que la cosa funcione. La humanidad haciendo un trabajo de consciencia colectiva, acompaño este proceso, deseando poder pronto seguir contando historias, que es lo que más nos gusta hacer", expresó.

La ficción había suspendido sus grabaciones el lunes 16 de marzo, unos días antes de que se declarara la cuarentena obligatoria, pero esperaba poder retomar pronto, algo que no sucedió. El motivo detrás de la cancelación de la novela es puramente económico. "La crisis económica impacta directo en la productora, la cual se sostiene con la cantidad de horas de televisión, y al no poder volver a las grabaciones no puede seguir sosteniendo una ficción que no puede producir. Lamentablemente no se puede seguir", expresaron a LA NACION desde eltrece y la productora.

Las protagonistas de Separadas en el estreno de la tira Crédito: Gerardo Viercovich

Otra de las protagonistas que acudió a Instagram para decirle adiós a la tira fue Agustina Cherri . "Esta es la primera foto que tuvimos todas juntas, donde la ansiedad, las ganas y el desafió formaban parte de nuestros días. Cada uno desde su lugar hizo lo suyo, actores, productores, directores, equipo técnico, maquillaje, peinado, vestuario, edición, prensa, y sigue y sigue la lista. SOMOS MUCHOS los que hicimos Separadas , somos muchos los que hoy nos despedimos de manera virtual con un nudo en la panza. Estamos viviendo un momento histórico, y deseo de corazón para nuestra industria como para tantas otras, una solución sana y equitativa para los trabajadores y sus familias. Los voy a extrañar", escribió.