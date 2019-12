Celeste Cid publicó por primera vez una foto junto a su novio, Iván Pierotti

Crédito: Instagram

24 de diciembre de 2019 • 15:19

A principios de octubre, en una charla mano a mano con LA NACION, Celeste Cid confesó que estaba nuevamente de novia. "Estoy en pareja, es la primera vez que lo digo", reveló tímidamente sin querer dar más precisiones. "No quiero detallar mucho. Me da vergüenza", señaló.

En ese entonces, la actriz hacía ya un año y medio que estaba en una relación con Iván Pierotti, sin embargo, había decidido mantener su vida privada bien alejada de los medios y las tapas de revista. "Estoy muy feliz, muy bien. Me permito delegar y sentir confianza en el otro. Es una hermosa sensación, la estoy disfrutando", había asegurado. Hoy, casi tres meses más tarde de aquella entrevista, la flamante protagonista de Separadas se anima a publicar por primera vez una foto en sus redes sociales junto a su enamorado, para desearle felices fiestas a sus seguidores y compartir con todos su felicidad.

"No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos... y seguramente no vuelva a ocurrir, pero en breve cambia la década y la felicidad me salta del corazón. Todo, sí. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. ¡Feliz todo! Nos deseo amor y ser cada día más felices", escribió junto a una imagen en donde se la ve apoyada sobre el hombro de su pareja.

Iván es un artista audiovisual que dedica sus días a dirigir y realizar videoclips. "Es director, hace videos. Es lo más", decía ella al definirlo en pocas palabras. "Es importante estar con alguien que te dé confianza, que te demuestre solvencia y solidez. Alguien que uno sepa que está para lo que se necesite. A mí no me ha sido fácil encontrar eso. Ni siquiera es algo charlado. Encaja por naturaleza y es súper bienvenido", había contado al hablar sobre lo que la había enamorado de Pierotti.

En abril de 2018 Cid había confirmado su separación de Michel Noher, con quien tuvo a su segundo hijo, Antón, que dentro de un mes cumplirá tres años. Anteriormente ya había sido madre de André -de 15 años-, fruto de su relación con el cantante Emmanuel Horvilleur.