Quién es Iván Pierotti, el nuevo novio de Celeste Cid

Celeste Cid le confesó a LA NACION que está en pareja hace un año y medio Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2019 • 13:23

Celeste Cid abrió su corazón y contó que está en pareja desde hace un tiempo. ¿Quién es el hombre que le robó su corazón? Ivan Pierotti, un artista audiovisual. Se siguen mutuamente en Instagram y ya hubo una primera pista de este romance unos meses atrás: una foto de la actriz en la galería del fotógrafo y realizador de videos.

Cid le contó a LA NACION la primicia de que está nuevamente enamorada y que la relación avanza a pasos firmes hace más de un año. "Estoy en pareja, es la primera vez que lo digo. Me gusta poder decirlo, pero no quiero detallar mucho. Me da vergüenza", reveló la actriz.

Pierotti subió a fines de mayo una foto que le sacó a Cid, sin ningún texto, solamente con un emoji de mariposa. Esta era una señal en clave del amor que disfrutan juntos.

"Estoy muy feliz, muy bien. Me permito delegar y sentir confianza en el otro. Es una hermosa sensación, la estoy disfrutando", le dijo Cid a LA NACION. Y agregó: "Es importante estar con alguien que te dé confianza, que te demuestre solvencia y solidez. Alguien que uno sepa que está para lo que se necesite. A mí no me ha sido fácil encontrar eso. Ni siquiera es algo charlado. Encaja por naturaleza y es súper bienvenido".

El novio de la actriz dirige y realiza videoclips y pocas veces comparte fotos suyas. Sin embargo, se pueden rescatar algunas postales del joven.

La actriz confesó su romántico secreto en el marco de un gran momento laboral: hoy se preestrena la segunda temporada de El Host en eltrece; la ficción protagonizada por Adrián Suar -que ya ganó el Martín Fierro de Oro de Cable por su primera entrega- y de la que ahora ella forma parte. El 10 de octubre esta producción se podrá ver completa por la pantalla de Fox Premium Series. Además la actriz es una de las elegidas por Polka para protagonizar su próxima gran tira: Separadas.

En abril de 2018 Cid confirmó su separación de Michel Noher, con quien tuvo a su segundo hijo, Antón, que dentro de un mes cumplirá tres años. Anteriormente ya había sido madre de André -de 15 años-, fruto de su relación con el cantante Emmanuel Horvilleur.