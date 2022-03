Celeste Muriega y Christian Sancho se refirieron a los rumores de embarazo

Son la pareja del año. Jóvenes, bellos y talentosos, Celeste Muriega y Christian Sancho se conocieron en el verano haciendo Sex y se volvieron inseparables. Tras confesar que todavía no hubo presentación familiar, la pareja desmintió los rumores de embarazo y confesó: “Más adelante veremos” .

“Yo la vi a ella por primera vez en un programa de ustedes”, comentó Christian Sancho desde el móvil de Socios del espectáculo. El actor se refería a Intrusos de noche, el ciclo que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieron durante unos meses por la pantalla de América TV y donde Muriega era panelista. “Ese día la conocí y me pareció hermosa, pero la vi tan acelerada y apurada que dije ‘no es el momento de acercarme’”, confesó.

Tras confirmar que el reencuentro se dio en Sex, la obra de José María Muscari, aunque tenían “burbujas de ensayo separadas”, la bailarina reveló la excusa que Sancho utilizó para conquistarla. “Cuando hicimos la foto de la marquesina nos quedamos hablando como 40 minutos. Justo me habían chocado el auto y me pasó un contacto de un mecánico. Ahí ya me compró, porque me donó su turno (él también tenía que arreglar su vehículo) para que me arreglen mi auto. Además, me bajó la valija. Re caballero”, recordó con una pícara sonrisa.

A pesar de que todo marcha sobre ruedas y aseguran estar muy enamorados, todavía no hubo presentación familiar. En realidad, Muriega conoció a los padres del modelo pero no a sus hijos. “ Todavía no porque soy muy respetuoso de mis hijos, no hay que acelerar los tiempos. Tiempo al tiempo. A medida que se vaya dando la pareja nos conoceremos todos ”, explicó el galán.

Inmediatamente, el nombre de los ex de la bailarina vinieron a escena, pero ambos hablaron súper bien de ellos. “A Alejo [Clerici] lo conozco, es una persona divina. A Hernán [Drago] también”, dijo Sancho, quien compartió la pasarela con el modelo en más de una oportunidad.

Mientras en pantalla mostraban una foto hot de ambos completamente desnudos, los tortolitos advirtieron que se trataba de una producción que hicieron para una marca de perfumes. “Es la foto de un perfume que hicimos, se filtró el crudo”, explicó Sancho desmintiendo que la imagen pertenezca a su intimidad.

Los tortolitos siguieron en plan confesiones y aprovecharon la nota para desmentir los rumores de embarazo. “Todavía estoy esperando que me contestes porque quería chequearlo, pero bueno, me clavaste el visto”, le dijo Mariana Brey a Muriega, un tanto molesta. Sorprendida por el pase de factura en vivo, la actriz expresó: “Yo le contestaba a todos, pero cuando decía que no me decían: ‘Ah, capaz estás esperando los tres meses’. Lo confirmaron tanto que hasta me agarró duda y en un momento dije: ‘¿Che, estaré?’”, bromeó entre risas.

Enseguida, la morocha contó de donde surgieron las especulaciones: “Fue por un comentario de un amigo, Jorgito Moliniers, que siempre hace jodas y en un vivo me felicitaba”, señaló. “Yo creo que pasa porque como no nos negamos a hablar de un posible hijo...”, interrumpió el modelo.