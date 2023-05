Céline Dion y su “desgarrador” estado de salud que está “alterando su vida cotidiana”

escuchar

En diciembre del año pasado, Céline Dion conmocionó al mundo cuando, a través de un desgarrador mensaje, contó que padece una grave enfermedad. La cantante canadiense contó que fue diagnosticada con un raro y grave trastorno neurológico conocido como el síndrome de la persona rígida . “He estado lidiando con problemas en mi salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado atravesando”, expresó la artista de 55 años sobre la patología que afecta a “algo así como a una entre un millón de personas”.

En ese momento, Dion explicó que se encontraba “aprendiendo sobre esta rara condición” y que se sentía, en cierto punto, aliviada de saber “qué estaba causando todos los espasmos” que había estado teniendo. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causándome dificultades para caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en la que estoy acostumbrada”, contó la cantante, visiblemente angustiada en el video que subió a sus redes sociales.

En las últimas horas, allegados a la intérprete de “My Heart Will Go On” le contaron a la revista People que la salud de Dion está pasando un momento muy complejo y “desgarrador” debido a cómo el síndrome está limitando su cotidianidad. “Le destrozó el corazón haber cancelado el tour, pero su movilidad está muy comprometida y está lidiando con otros problemas que impiden que pueda realizar actividades en su vida diaria”, le confió una de las fuentes a la publicación.

Por otro lado, se buscó brindar tranquilidad al compartir que Céline “está haciendo todo lo posible con los doctores porque quiere subirse a un escenario” y que su lucha es incesante. “No se ha rendido para nada, está esperando resolver los problemas que le aquejan para poder cantar nuevamente, quiere tener a esta enfermedad bajo control”, se comunicó. Asimismo, se aludió a lo mucho que le ayuda el estar cerca de sus tres hijos, René-Charles, de 22, y los gemelos, Nelson y Eddy, de 12. “Su foco principal son ellos”, expresaron allegados a la artista. “Céline ama mucho a sus hijos y ellos son increíbles con ella, la están apoyando mucho y le están dando todo el amor posible”.

Cómo es la enfermedad que padece Céline Dion

Céline Dion espera volver en breve a los escenarios Getty Images

El síndrome de la persona rígida se caracteriza por un deterioro de avance progresivo de la persona que lo sufre, y que afecta el sistema nervioso, específicamente el cerebro y la médula espinal. Como consecuencia, puede provocar rigidez muscular extrema y espasmos en la columna vertebral y las extremidades, que es lo que está sufriendo la reconocida cantante que se encuentra rodeada de un gran equipo de médicos para poder salir adelante. “Estoy trabajando duro con mi terapeuta haciendo ejercicios todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad y estar a la altura de nuevo, pero tengo que admitir que es una lucha”, contó sobre su “camino de la recuperación”.

Por otro lado, manifestó su deseo de volver a interpretar ante su fiel audiencia. “Extraño verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes. Siempre doy el 100% cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darles eso en este momento”, expresó.

Céline Dion, ansiosa por realizar su tour, Courage, que ya ha sido reprogramado en dos ocasiones Getty Images

El 26 de mayo, la artista confirmó con tristeza la cancelación de todos los shows de 2023 y 2024 de su gira mundial, Courage, debido a las complicaciones del trastorno neurológico que padece. “Es con una tremenda decepción que tenemos que anunciar hoy la cancelación del Courage World Tour”, escribió en una publicación en las redes. “Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero salir de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100 por ciento. No es justo para ustedes seguir posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario otra vez. Quiero que todos sepan que no me rendiré... ¡y no veo la hora de volver a verlos!”, remarcó.

El tour, que iba a comenzar el 23 de agosto en Ámsterdam y a concluir en Londres el 22 de abril de 2024, ya había sido reprogramado en 2022 y, previamente, cuando se declaró la pandemia de coronavirus. “Las entradas compradas para las cuarenta y dos fechas canceladas se reembolsarán a través del punto de venta original”, añadía el comunicado sobre esta nueva reprogramación que se informó con mucha angustia por parte de la intérprete.

LA NACION