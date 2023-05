Qué datos reveló la autopsia al peluquero Raúl Sotelo, el amigo de Luciana Salazar

escuchar

Se conoció qué dice la autopsia del peluquero Raúl Sotelo, el amigo de Luciana Salazar que fue hallado muerto este martes, en un departamento dentro de un hotel en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales a este medio, fue la hermana de este estilista de 43 años quien se comunicó con el 911 para avisar que no sabía del paradero de Sotelo desde el sábado. Tras la denuncia, la mujer ingresó, junto a la Policía, al exclusivo apart Live Hotel Palermo Hollywood, ubicado en la calle Nicaragua al 6000, donde Sotelo vivía desde 2019. Allí hallaron al hombre tendido boca arriba en su cama, sin signos vitales. Su cuerpo no presentaba marcas de violencias, el inmueble estaba en orden y, según controló la hermana, no faltaba nada del interior de a vivienda.

Charles Raúl Sotelo Instagram

La causa quedó en manos del funcionario judicial Santiago Vismara, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 10, quien dispuso labrar actuaciones por averiguación de causales de muerte dudosa y ordenó remitir el cadáver a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

Qué resultados arrojó la autopsia de Raúl Sotelo

Tras la autopsia realizada por autorización de la Justicia, se pudo determinar la causa de muerte de Raúl Sotelo, el estilista amigo de Luciana Salazar.

Según pudo saber LA NACION, los peritos de la morgue judicial llegaron a la conclusión de que el hombre presentaba una congestión, edema y hemorragia pulmonar, como así también una cardiopatía hipertrófica y dilatada.

Qué dijo Luciana Salazar tras la muerte de Raúl Sotelo

Raúl Sotelo era el dueño de Bacan, una cadena de barberías que se inauguró en 2015 y que cuenta con sucursales en Recoleta, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Villa Urquiza, Asunción, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga.

Tras conocer la muerte del estilista, la modelo Luciana Salazar —muy amiga de Sotelo— le dedicó unas sentidas palabras a través de su cuenta de Instagram en las que mostró su dolor por la pérdida. “Amigo, ¿qué pasó?”, se preguntó en la historia que publicó en esta red social, en la que también compartió una foto de ambos juntos. Y añadió unas palabras para expresar su sorpresa y tristeza por el hecho: “No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida”.

Las palabras de Luciana Salazar por la muerte de su mejor amigo Instagram @salazarluli

En el mismo sentido, Maximiliano Cardaci, representante de la modelo, dijo a TN que “está destruida y no para de llorar”. Y explicó: “Era uno de sus mejores amigos, lo encontraron muerto. Están averiguando qué pasó. Ella está en completo shock”.

LA NACION