César Bordón opinó sobre la demanda del actor Martín Bello a Diego Boneta, por una supuesta agresión en las grabaciones de Luis Miguel, la serie

Tras el estreno de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, César Bordón habló del éxito arrasador de la bioserie y opinó sobre la actitud de Martín Bello, el actor español que acusó a Diego Boneta de golpearlo fuertemente durante una escena.

“A todos nos cambió la vida. La ventaja de ser un actor argentino y estar en una plataforma que llega a todo el mundo... Es inevitable que la popularidad crezca”, comentó en Nosotros a la mañana el actor encargado de interpretar al manager Hugo López en la serie de Netflix, una de las figuras fundamentales en la carrera y en la vida del astro mexicano.

Tras coincidir un cien por cien con el posteo que Luis Miguel hizo en sus redes días atrás, donde aclaró que lo que se ve en pantalla es ficción, Bordón expresó: “Coincido totalmente con lo que dice. La serie no es real, es ficción. Está basada en un hecho real, pero se nutre de la ficción”. Y enseguida aclaró que no tuvo trato con Luis Miguel: “Él solo tuvo contacto con la producción y con Diego Boneta como se ve en la tercera temporada. Es una persona sumamente reservada y lo que hizo fue saludable”, confesó.

“Cuando los protagonistas de una historia están metidos en la historia empiezan a objetar cosas que no terminan de comprender. Tal vez se sienta tocado, o es muy emocional lo que sucede para que esté involucrado”, reflexionó mientras advertía que había un encuentro pautado para la segunda temporada pero se suspendió por la pandemia.

Por último, el argentino opinó sobre la denuncia que el actor español Martín Bello (quien interpreta a Tito, el tío de Luis Miguel en la ficción) le hizo a Diego Boneta (actor y productor de la serie) por haberlo golpeado fuertemente en una escena. “ No estuve presente en esa escena. Yo tuve una buena relación con Martín en su momento. Lamento mucho lo que ha sucedido. Me parece que la producción ha sido muy cuidadosa con todas las cuestiones referidas a salud, a seguridad y demás ”, advirtió.

El actor español Martín Bello junto a su par argentino César Bordón, ambos formaron parte del elenco de Luis Miguel, la serie Instagram: @martinbello78

Y si bien destacó el gran trabajo del español en la bioserie, enseguida dejo entrever lo que hay detrás de este reclamo judicial: “ Lo lamento y lo lamentamos todos. Me parece que esto obedece más a una búsqueda personal, a lograr un beneficio. Seguramente tiene algún dolor por no haber sido parte del resto de la historia ”, concluyó, en referencia a que el personaje interpretado por Bello desaparece en la segunda temporada.

La denuncia de Bello

“Yo en estos 20 años de profesión que llevo nunca me había encontrado con una situación así”, expresó el actor este lunes, en diálogo con Intrusos.

Ignacio Trimarco, abogado de Bello, explicó en detalle lo que habría sucedió durante aquella jornada de grabación del 19 de febrero de 2020. “Durante el rodaje de la serie de Luis Miguel, nuestro asistido participó de una escena con el actor Boneta, una escena que era muy violenta. Muy fuerte. Un dato importante es que esa escena no constaba en el guion. En el guion se hablaba de una discusión muy acalorada pero no de una violencia física para con Martín Bello”, comenzó a contar el letrado.

Martín Bello, quien interpretó a "Tito" Gallego en Luis Miguel, la serie, demandaría a Diego Boneta por haberlo lesionado Twitter: @AngeldebritoOk/ Netflix

Trimarco aseguró que al llegar su representado a la filmación, el director y otras personas del equipo le explicaron que la escena había cambiado. “En ese momento se enteró que debía ser más violenta. Escena que, por supuesto, se excedió de los límites que estaban pactados”, completó el abogado.

“Yo en estos 20 años de profesión que llevo nunca me había encontrado con una situación así porque uno se entrega. Es un profesional que va adaptándose a las situaciones y confía en el compañero, en el profesionalismo de cada uno y piensa que no se van a hacer las cosas de una forma desmedida”, explicó Bello cuando le preguntaron qué sintió ese día. “En este caso yo fui notando que la intensidad aumentaba mientras hacíamos las tomas. Y no encontraba un por qué”, repasó. El actor explicó que pese a la violencia que sintió en ese momento, siguió. “Quería hacer bien mi trabajo”.

Al leer al aire la denuncia, el periodista Rodrigo Lussich completó el recuerdo. “Ese cambio se realizó sin mi consentimiento”, fueron las palabras de Bello sobre las modificaciones del guion. Luego agregó: “La toma, por orden del director, se repitió en diez oportunidades. Durante las mismas y sucesivas repeticiones, mientras grabábamos, mi compañero pasa de interpretar la escena a golpearme de forma real y continuada, lo que deriva en las graves lesiones que tengo hoy día”.

Ángel de Brito mostró fotos de los golpes que denuncia haber recibido Martín Bello por parte de Diego Boneta Twitter: @AngeldebritoOk

“¿Y vos qué hiciste en ese momento?”, quisieron saber los panelistas de Intrusos. “Yo estaba deseando que dijeran ´terminamos´”, confesó el actor, y luego contó por qué lo repitieron tantas veces: “Sucedía que entraba tan dentro de esta historia que el director me decía: ‘Martín, vamos a hacer una cosa, marcame las frases claves de tu texto porque Diego grita tanto que no te escucho’. Yo pierdo diálogos incluso porque no me deja hablar”.

Durante la escena, el personaje de Bello le contaba a Luis Miguel qué había pasado con su mamá, pero como consecuencia de los golpes y la violencia eso tampoco quedó registrado. Luego, confesó que muchas personas hoy en día le consultan por el destino de Marcela [Basteri] y que lo que figuraba en el guion -y que nunca se pudo ver- era que a Marcela la mata el padre de forma accidental en medio de una discusión.