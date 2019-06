Chano habló sobre la difícil relación con su padre y el futuro de Tan Bionica

El cantante dio detalles sobre el turbulento vínculo que lo unió a su progenitor

No tuvo una vida sencilla. Sin embargo, después de atravesar una tormentosa etapa signada por ciertos escándalos (acusaciones por violencia de género, los accidentes automovilísticos y su relación con las adicciones), Chano Moreno Charpentier pudo hablar sobre su pasado y reflexionar sobre algunas cuestiones que definieron su existencia. Por ejemplo, su padre.

En una charla con Jorge Lanata en el programa Hora 25, el cantante contó cómo fue el vínculo que los unió antes de que su progenitor falleciera en España. "El recuerdo que tengo no es de los más lindos. No lo vi tanto durante mi vida", dijo. Y agregó que a pesar de que él lo admiraba por su inteligencia: "No era una gran persona". "Yo valoro el poco contacto que papá tuvo conmigo, hizo lo que pudo. Cuando cumplí 17 se fue a España y formó otra familia, pero no tengo resentimiento. Cuando él estaba a punto de morirse le pedí ayuda, pero nunca me ayudó", remató.

En la misma entrevista, Chano también habló del futuro de su ex banda, Tan Bionica, que entró en un hiato en 2016. Luego de la separación, él comenzó su carrera solista (que continuará con nuevo material que lanzará este año) pero también inició su etapa marcada por las internaciones sucesivas y las relaciones efímeras y turbulentas. "Nos volveremos a juntar en un tiempo. La verdad es que nuestras vidas se salieron de control y yo estaba bastante harto de ser Chano, no estaba preparado", comentó. "El grupo fue lo único que pude sostener con responsabilidad en mi vida". Chano conformaba la agrupación con su hermano Gonzalo "Bambi" Moreno Charpentier con el que mantiene una buena relación.

Este año, la cantante Militta Bora, con quien tuvo un vínculo sentimental, lo acusó de violencia de género. En marzo, Chano la denunció por difamación y detalló:"Ella no tiene una carrera, vive de hablar de mí. Militta me pidió 10.000 dólares para no decir nada, me cagó a trompadas, me dijo que me iba a quemar la casa y que me tenía que morir como mi papá. Es amante de alguien muy pesado y nadie lo dice".