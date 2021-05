La insólita promesa de Chano “por cada 30 días que pongan de cuarentena”

Con la idea de compensar a sus fanáticos por el encierro que les toca vivir a partir de la pandemia de coronavirus, Chano Charpentier hizo una curiosa promesa. A partir de un tuit que publicó en las últimas horas, el ex líder de Tan Biónica adquirió un jugado compromiso.

Desde que Santiago “Chano” Moreno Charpentier dejó Tan Biónica se enfocó en su carrera solista. “Yo quiero ser el más grande. Me preparé para ser el más grande de los solistas”, le dijo a LA NACIÓN en 2018. “No tengo ninguna familia, vine a quemar las naves absolutamente. Me limpié para eso, me meto un tubo de oxígeno todos los días para eso”, explicó, en relación la rehabilitación por adicción a las drogas que atravesó aquel año.

Ahora, 100 por ciento abocado a su trabajo como solista y a sus seguidores, el cantante hizo una promesa en su cuenta de Twitter. “Y hago un compromiso público al servicio de ustedes, con la mejor y sin afán de ofender a nadie, ni tomar partido, ni especular con algo que nos duele”, anunció, en relación a la cuarentena por la pandemia de covid-19. “Pero por cada 30 días que pongan de cuarentena me comprometo a entregar un tema y su videoclip”, añadió. Luego, se corrigió: “Mejor dicho, un temazo y un clip”.

El último video que publicó el cantante fue el de la canción “El doble”, que toma elementos del carnavalito. En general, sus videos tienen una gran producción que parece difícil de sostener al ritmo de un video por mes. En el clip de “El doble”, por ejemplo, el músico aparece mirando a cámara y cantando, con distintos cambios de ropa, y narra una historia algo esotérica que transcurre en distintas locaciones.

