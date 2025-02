Charlie, el hijo de Jodie Foster que busca abrirse camino en Hollywood, hizo una sorpresiva aparición junto a su madre

Cuando Jodie Foster llegó el domingo pasado a la gala de los Premios del Sindicato de Actores (SAG) todos se dieron vuelta para mirarla: la célebre actriz iba, orgullosa, del brazo de un joven desconocido, aunque llamativamente parecido a ella. Fue la misma estrella de Hollywood quien despejó de inmediato la duda: el hombre que posó para los fotógrafos junto a ella era su hijo mayor, Charlie.

A Foster nunca le gustó hablar de su vida privada. Incluso es muy poco lo que se sabe de sus dos hijos, Charlie y Christopher, de 23 años, el benjamín de la familia. Sin embargo, la ambición de su hijo mayor de abrirse paso en la industria cinematográfica como actor fue suficiente motivo para cambiar de parecer . Por eso lo eligió para recorrer junto a él una de las alfombras rojas de la temporada de premios 2025 y que su imagen se replique en todo el mundo.

Jodie Foster se mostró muy divertida con su primogénito y, quizá, su heredero en la pantalla grande, Charlie Foster Jordan Strauss - Invision

Un nepo-baby de bajo perfil

Tanto Charlie como Christopher nacieron gracias a un tratamiento de fecundación in vitro mientras Foster estaba en pareja con la productora cinematográfica Cydney Bernard , con quien pudo construir una familia lejos de los flashes de Hollywood. Ninguna de las mujeres reveló hasta el momento la identidad del padre de los chicos, y las especulaciones siempre fueron un tema de interés. Incluso, se especuló con nombres como Mel Gibson o Randy Stone, un famoso productor, como los supuestos donantes de esperma.

“Randy me dijo que Jodie le contaría a los niños quién es su padre cuando cumplieran 21″, le contó la madre del productor, ya fallecido, al diario The Daily Mail hace unos años. “ Él me decía que nunca me iba a contar porque Jodie era su mejor amiga, que no podía discutirlo conmigo pero que había tenido que firmar documentos . Es un secreto que él se llevó a la tumba”, agregó la mujer, quien aseguró que su hijo siempre se comportó como una figura paterna, ayudando a las mujeres con lo que necesitaran.

Elegantes y glamorosos, madre e hijo dejaron en claro la complicidad que existe entre ellos Jordan Strauss - Invision

En alguna oportunidad, Foster contó que Charles Bernard Foster -como figura en su documento- es una persona muy cariñosa y educada. “Es un artista increíble. También es muy buen estudiante, así que irá a la universidad”, confió la protagonista de El silencio de los inocentes a la revista People en una nota del 2016. Años después, en el 2021, Charlie se licenció en Inglés y Literatura en la universidad de Yale, a donde también acudió Jodie.

En paralelo a sus estudios, Charlie le dedicó tiempo a la actuación: fue parte del elenco de varias obras de teatro y, según consigna IMDB, apareció en algunas producciones audiovisuales como Popcorn for Dinner (2023) y The Coldest Case: The Past Has a Long Memory (2024). Según trascendió, Charlie no quiere ser reconocido por la fama de su mamá ni saltar a la fama como un “nepo-baby” , por lo que busca abrirse camino en la industria por su cuenta.

Jodie Foster hace unos años junto a sus hijos Charles y Kit, fruto de su relación con la productora Cydney Bernard Grosby Group

En septiembre del año pasado, Foster volvió a hablar de sus hijos con People y aseguró que tanto Kit como Charlie están “en esa edad en la que están comenzando sus carreras y están bastante inseguros sobre lo que va a pasar”. “Pero cada vez que tienen una alegría, como ´saqué una ‘A’´ o ´conseguí este trabajo´ o ´conseguí una audición´, mi corazón se llena. Porque tengo este recuerdo de una hermosa carrera que se basa en hacer un trabajo duro, y sé que esa es la receta para la felicidad ”, agregó.

Un agradecimiento especial

Jodie Foster también ganó un premio Emmy por su trabajo en True Detective: Night Country Chris Pizzello - Invision

Si bien Jodie Foster se fue de los Premios SAG con las manos vacías -estaba nominada a mejor actriz por su trabajo en la serie True Detective: Night Country, pero la estatuilla la alzó finalmente Jessica Gunning por su papel en Bebé Reno-, sí logró hacerse de un premio en los Globo de Oro. Allí, al subir al escenario para el discurso de rigor, sorprendió con unas palabras sobre su vida familiar.

“Solo quiero agradecer a mi familia. Porque Kit, mi hijo científico, y Charlie, mi hijo actor que está comenzando su carrera, felizmente entienden la alegría, tanta alegría, que surge de hacer un trabajo realmente duro, significativo y bueno ”, expresó emocionada. “Así que, mis chicos, los amo, y esto, por supuesto, es para ustedes”.

