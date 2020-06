Charlize Theron: "Nunca pensé casarme con Sean Penn"

Charlize Theron y Sean Penn, en tiempos en que aún eran pareja Fuente: Archivo

Charlize Theron no suele hablar de su vida privada. Es de esas actrices que delimita con cuidado su área personal, pero ello no impide que los medios se ocupen de ella. La relación que mantuvo con Sean Penn acaparó muchos titulares ya que formaron una de las parejas más famosas de Hollywood, un romance intenso que acabó de una manera muy extraña . Theron nunca habló de él en detalle hasta ahora. Lo hizo en The Howard Stern Show de SiriusXM promocionando su nueva película de Netflix The Old Guard . Cuando Howard Stern, el presentador, le preguntó sobre si estuvo comprometida con Penn , respondió: "¿Qué? Eso no es verdad . No". Y agregó: "Salimos, eso fue literalmente todo lo que hicimos, salimos". Para aclarar después sumó: "Fue una relación, sin duda. Definitivamente fuimos exclusivos, pero fue solo durante un año. Nunca nos mudamos. Nunca pensé casarme con él . No fue nada de eso. Nunca quise casarme. Eso nunca ha sido algo importante para mi. Tuvimos una relación y luego ya no funcionó'"

Pese a estas palabras los actores cuando eran pareja se prodigaron declaraciones de amor. "Dejando a un lado que es mi compañero, también es el amor de mi vida", confesaba Theron a la revista Elle. "Yo mismo me sorprendo de estar enamorado", reconocía por su parte el actor en una entrevista a la revista británica Esquire. Antes de ser pareja, los actores fueron amigos hasta que se dieron cuenta que algo más pasaba entre ellos y en 2014 comenzaron a salir. Siete meses después de que se conociera el inicio de su relación, sonaron con fuerza noticias de boda y la idea de tener un hijo. Por entonces la actriz sudafricana revelaba que la relación con Penn surgió "de forma natural" y que "simplemente, pasó". "Antes de que me diera cuenta, me había metido en algo que me estaba haciendo la vida mejor. La gente que me quiere puede ver el efecto que esto tuvo sobre mí", subrayaba.

Cuando rompieron se habló de que ella cortó toda comunicación con él, algo que desmiente. "Cuando dejás una relación, tiene que existir alguna historia increíblemente loca o con algo de drama. Y acerca del ghosting , literalmente, sigo sin saber qué es", afirmó la intérprete. Y aclaró: "Teníamos una relación y después no funcionó. Fue decisión de los dos. Así fue".

Para Charlize ahora su vida son sus hijos y con ellas no siente ningún tipo de soledad Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

La actriz asegura que nunca se ha sentido sola. "Mi vida en este momento no permite mucho espacio para que suceda algo así", dijo Theron. "Pero al decir eso, no hay algo que me impulse [a tener una relación romántica]". Y continuó: " Disfruto de tener citas pero no sé si alguna vez podré volver a vivir con alguien . Para ser sincera, tal vez se tengan que comprar la casa de al lado. No lo sé, soy demasiado vieja para lidiar con eso".

Penn y su joven novia

Sean Penn ha protagonizado varios escándalos amorosos en las últimas décadas. La cantante Madonna, la actriz Robin Wright, la modelo Petra Nemcova, Charlize Theron... la lista es larga e incluye nombres de sobra conocidos. Pero desde 2016, el actor, de 58 años, mantiene una discreta relación con la actriz Leila George D'Onofrio, de 27 . Desde el comienzo eligieron mantenerse alejados de los focos mediáticos. Penn y D'Onofrio se conocieron durante las grabaciones de un audiolibro, y al parecer el flechazo fue inmediato. Por entonces, él venía de separarse de Charlize Theron, quien fue su pareja hasta junio de 2015. La actriz, sin embargo, no ha vuelto a tener una pareja estable.