Su esposo murió al volver de la luna de miel, pensó que jamás se recuperaría y un “guiño del más allá” le envió un nuevo amor

Elizabeth Diamond, una madre de cuatro hijos de Texas, vivió un matrimonio de tan solo 50 días después de su boda en noviembre de 2017. Su esposo, Chris, falleció trágicamente a causa de una enfermedad contraída durante su luna de miel en Jamaica. La mujer había jurado su amor “hasta que la muerte los separe”, sin embargo, un giro en su vida transformaría esa historia de tragedia en un nuevo amor inesperado.

Una historia de amor... y dolor

Elizabeth conoció a Chris en 2016, a los 42 años, a través de un sitio web de citas. Desde el primer encuentro, la conexión fue instantánea. “Fue como un flechazo”, recordó en declaraciones a The Sun al describir a Chris como un hombre “amable y considerado”. Él, padre de cinco hijos, le propuso matrimonio rápidamente y la fiesta fue un evento emotivo con sus nueve hijos presentes.

Chris y Elizabeth eran uno para el otro (Foto: The Sun)

La luna de miel fue en Jamaica y los primeros días fueron idílicos en un lujoso resort de cinco estrellas. “Fue romántico”, expresó Elizabeth. No obstante, el último día del viaje, un giro fatal ocurrió: Chris saltó directamente al mar sin saber que ese sería su último baño. Al regresar a casa, la felicidad se desvaneció. Al día siguiente, Chris se enfermó con lo que inicialmente pensaron era un “virus estomacal”.

Ya de vuelta, las náuseas y la diarrea persistieron, y una semana después, su estado empeoró y la preocupación se hizo aún mayor. Dos semanas después de su regreso de Jamaica, Elizabeth despertó y vio a Chris con la piel y los ojos “completamente amarillos”.

Lo llevó de urgencia al hospital. Allí, los médicos diagnosticaron ictericia y la falla de sus riñones e hígado, sin saber la causa. Elizabeth, al buscar informes de salud de Jamaica, encontró advertencias sobre la leptospirosis, también conocida como enfermedad de Weil. Esta infección bacteriana se contrae por contacto con agua contaminada con orina de animales infectados.

El hombre contrajo una seria enfermedad sin saberlo (Foto: The Sun)

Chris fue trasladado a un segundo hospital, pero su estado se deterioró rápidamente y fue inducido a un coma. La dura noticia definitiva llegó cuando el médico le comunicó que Chris tenía muerte cerebral y no había nada más que hacer. “Fue como estar atrapada en una pesadilla despierta”, lamentó Elizabeth. A la mañana siguiente, “cincuenta días después de casarse”, se despidió. Subió a la cama, lo abrazó y le susurró: “Te amo”.

Tinder y un nuevo amor

Elizabeth estaba convencida de que su alma gemela se había ido. Sin embargo, en octubre de 2022, casi cinco años después, su hijo le mostró Tinder y ella creó un perfil “por broma”. Entre las respuestas, se destacó Kim, de 50 años, un vendedor comercial. “Algo en la amabilidad de sus ojos me hizo detenerme”, aseguró la viuda. Sus mensajes se convirtieron en llamadas y, finalmente, en una cita, donde la conexión fue inmediata.

Al compartir sus historias de vida, Elizabeth le habló a Kim sobre Chris. “Kim fue absolutamente maravilloso, ni una sola vez se sintió amenazado por este hombre que había sido tan importante en mi vida”, afirmó.

La pareja sintió una señal del más allá que bendijo su amor (Foto: The Sun)

Un día, mientras iban en el auto, Kim le preguntó si podía poner dos canciones que le encantaban. La primera era la que Elizabeth y Chris habían elegido para caminar por el pasillo hacia el altar; la segunda, la de su baile de recepción. Elizabeth interpretó esto como una “señal de que Chris quería que Kim y yo estuviéramos juntos”, apuntó.

Kim, al ver su reacción, confirmó: “Sé que Chris me guio directamente hacia vos, y que soy yo quien debe cuidarte por el resto de tu vida”. Dos meses después, ya vivían juntos, y en junio de 2024 se casaron, rodeados de amigos y familiares, mostrando que el dolor también puede traer esperanza. “La alegría y el amor siempre son posibles”, concluyó Elizabeth.