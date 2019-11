Charlotte Caniggia habló sobre los rumores de embarazo de Sofía Bonelli

Charlotte no quiso hablar sobre la posible llegada de un hermanito Fuente: Archivo

En los últimos días, un nuevo rumor comenzó a circular fuerte en los medios. Sofía Bonelli y Claudio Paul Caniggia estarían esperando su primer hijo juntos. Aunque aún no hubo confirmación oficial, todo indicaría que la pareja que se comprometió recientemente estarían en la dulce espera.

Mientras que Mariana Nannis prefirió el silencio y Alex Caniggia se enfrentó violentamente a la prensa que le preguntó sobre el tema, Charlotte optó por hablar, aunque sin dar demasiados detalles al respecto.

"¿Se agranda la familia?", disparó sin filtro el movilero del programa Los ángeles de la mañana. "Ah, no, ni idea, no sé. Dicen muchas tonterías igual, más que nada en LAM. No creo, no sé, nunca se sabe", respondió la hija del clan Caniggia. E intentando evadir la situación, agregó: "Ni idea, no me interesa el tema, yo soy la hija. No me interesa y no quiero".

"¿De tener un hermanito, te vincularías con él?", redobló la apuesta el movilero: "No, no me parece esta pregunta. Es muy mala onda y mala leche y no la voy a contestar. No voy a hablar de este tema, si querés preguntame algo de mí, de mi trabajo", disparó la participante del 'Súper Bailando' que ayer fue salvada por el BAR en el ritmo de folclore.

En cuanto a la agresión de Alex contra el movilero del programa del eltrece, opinó: "No vi nada, yo solo veo Netflix". Y enojada y molesta por la pregunta, remató: "Me parece mal lo que hacen ustedes, invadir a la gente pero bueno, está todo bien".

