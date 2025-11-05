Charly García: festejos, homenajes y la nueva esquina que llevará su nombre en Buenos Aires

A poco de haber cumplido sus 74 años, Charly García continúa siendo una leyenda en movimiento. No solo por su historia, sino porque sigue sumando capítulos y dejando huella en la historia del rock argentino: lanza canciones, inspira homenajes, aparece en esquinas, murales, playlists y sigue marcando generaciones. En los últimos meses ha tenido un periodo de alta exposición pública y, sobre todo, de reconocimientos que lo celebran.

En ese lapso, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la UBA, fue a ver a la selección argentina y tuvo un encuentro con Lionel Messi, celebró los 50 años de Porsuigieco a través de un reencuentro con el supergrupo folk, y dijo presente en conciertos de viejos amigos, como Rod Stewart y los brasileños de Paralamas. También se lo vio recientemente en los festejos por su cumpleaños rodeado de su círculo íntimo y la vigilia de sus fieles fanáticos en su casa.

León Gieco, María Rosa Yorio, Charly, Nito Mestre y Raúl Porchetto en la reunión por los 50 años de Porsuigieco Inamu

“Está recibiendo mimos por todos lados, en unos días le entregan el Konex de Brillante, el cumpleaños estuvo divino, está en un buen momento. Está claro que Charly ha tenido una vida, entonces hay veces que está con chequeos de salud y cosas. Cuando está bien de la ‘carrocería’, digamos, está para todo, porque de esto (señalándose la sien), está genial”, expresó su hermana Josi García Moreno a LA NACION, en un espacio del Pasaje Rivarola organizado por la coleccionista Mariela Ivanier. En el marco de su clásico “Té de colección”, allí se reunió a músicos, amigos y familiares del artista en una celebración íntima para rendir homenaje tanto al propio Charly como a la esquina neoyorquina que lleva su nombre. Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Fabián “Zorrito” Von Quintiero y Nora Lezano fueron algunos de los presentes en la velada especial, en la que también estuvieron el impulsor creativo del proyecto, Mariano Cabrera, y Jorge Argüello, exembajador de la Argentina en los Estados Unidos.

Hilda Lizarazu, Renata Schussheim y Nora Lezano, en el festejo de cumpleaños de Charly García Agustín R. Dusserre

En la misma línea, Renata Schussheim aseguró que lo ve activo y contento, porque “lo único que le importa en la vida es hacer música, y mientras pueda seguir haciéndola, está bárbaro”. Fernando Samalea relató que hace poco compartieron el show de Bernard Fowler y que verlo siempre le resulta emocionante: “Mi destino no hubiese sido igual de no haberme cruzado con él, tuve mucha suerte de conectar con artistas icónicos de muchos lugares y, sin embargo, se me considera siempre como el baterista de Charly. Me siento orgulloso de haber grabado tantos discos con él y seguir haciéndolo hasta incluso en el último. Cuando lo vi hablamos de cine, es un gran cinéfilo y un gran humorista. Me encantó poder estar un ratito con él y sentir que su esencia sigue a flor de piel. Va a seguir haciendo cosas en la medida en que tenga ganas de hacerlo, ya nos dio una cantidad de canciones inmensa, pero siempre tiene sus sorpresas, nos acostumbró a que siempre tiene una carta debajo de la manga”.

Esta semana no solo se cumple un nuevo aniversario de Clics Modernos, sino también de la inauguración de la “Charly García Corner” en Nueva York, la esquina donde el astro del rock nacional fue retratado para la portada del icónico álbum, en el cruce de las calles Walker St. y Cortlandt Alley, y aquella que desde 2023 le rinde tributo. “No veo la hora de decirle a un taxista ‘Déjeme acá, en Walker St… y yo”, expresaba el artista a través de una carta en aquel entonces. Y eso ya no estará lejos de suceder en la ciudad de Buenos Aires, donde tendrá también una esquina en su honor, que se concretará a fines de este mes, con la particularidad de expandirse en un circuito de tres vértices.

Mariano Cabrera, el impulsor de la “Charly García Corner” en Nueva York. @lucianadono

“La iniciativa de hacer también una esquina acá fue una presión absoluta de los fans, que querían algo un poco más formal y una excusa para festejar. Uno de los vértices y el único que se puede revelar hasta ahora es el de Coronel Díaz y Santa Fe, en la casa. Va a haber una placa en el portal conmemorando la carrera de Charly, y los otros dos puntos van a estar ahí cerca, la inauguración va a ser el mismo día”, declaró Cabrera. El gestor cultural destacó que desde la creación de la esquina en Manhattan se produjo “una avalancha de eventos y celebraciones a Charly” y que el músico está feliz.

En conmemoración de un nuevo aniversario de Clics Modernos, Uberto Sagramoso, autor de la mítica fotografía que ilustra el álbum, detalló que cuando Charly llegó a Nueva York para grabar el disco había un fuerte aire de inconformismo y de revuelta en una ciudad ya de por sí demonizada por los grupos más conservadores del país. Los grafitis eran un símbolo palpable de aquello, algo que irritaba a mucha gente que los consideraba unos garabatos que simbolizaban la falta de respeto por los códigos urbanos de convivencia. “Creo que él percibió que ese sentimiento era de algún modo parecido al que había en Argentina en los albores del regreso de la democracia, un aire desfachatado y decidido a provocar las reglas de convivencia tradicionales. La incorporación de los grafitis en la tapa del disco era una manera de reflejar ese estado de ánimo”, rememoró el fotógrafo, agregando: “Me sorprende el impacto que el disco y la foto aún hoy siguen teniendo. La esquina por la que pasé durante más de veinte años sigue estando allí, inmutable. Siempre pensé que era un set estupendo para la portada de algún grupo punk, con su aire de suciedad y de abandono. Cuando sonó el teléfono con la voz de Charly anunciándome su llegada y la idea de hacer la portada incorporando la idea de los grafitis, yo ya tenía la locación perfecta. El resto es historia”.

Fernando Samalea formó parte del evento de inauguración en Nueva York @lucianadono

Cabrera reveló que la idea del homenaje surgió en Nueva York - ciudad donde trabaja además de Buenos Aires- el día de su cumpleaños, cuando recibió el mensaje de un amigo que le avisaba que habían identificado la dirección exacta donde Charly García se había fotografiado para la tapa de Clics modernos. Se acercó al lugar, se sacó una foto en la misma esquina y la compartió en sus redes, sorprendido de que casi nadie supiera de ese sitio. “Algo hay que hacer. Manos a la obra”, escribió como epígrafe en aquel entonces. Lo que en 2022 comenzó como una idea casual, al año siguiente se transformó en un proyecto concreto e inició las gestiones con el Consulado argentino. “A la inauguración fue hasta la viuda del cantante de la banda Modern Clix, que estaba en Japón y viajó especialmente para ser parte. Mucha gente fue solo para eso. Charly se emocionó mucho cuando se enteró”, añadió.

En el cumpleaños 74 de Charly García, un grupo de fans se acercó a la puerta de su casa (Santa Fe y Coronel Díaz) para celebrar Soledad Aznarez

Sobre la inauguración de la esquina neoyorquina el 6 de noviembre de 2023, el entonces cónsul argentino en Nueva York, Santiago Villalba, explicó cómo se impulsó el proyecto que surgió a partir de la propuesta artística de Cabrera por los cuarenta años de Clics Modernos: “En ese momento lo que se nos ocurrió desde el Consulado fue plantearle a la ciudad de Nueva York que hubiera un tributo simbólico a Charly, ya que el disco había tomado los ritmos de la ciudad en los ochenta y fue luego un disparador para todo el rock latinoamericano. Teniendo en cuenta que es una ciudad que tiene más del 25 por ciento de origen latino, la propuesta era que se le devolviera ese homenaje, como una devolución de algo que fue inspirado en sus propias fuentes. La idea desde el punto de vista de la gestión cultural de la cancillería, ejecutada a través del Consulado, fue generar un hito cultural histórico. Ganar un espacio público en la ciudad de Nueva York no tiene antecedentes”.

“De ese día recuerdo estar en Nueva York un lunes a la mañana con un montón de gente de todas partes del mundo, que te decía, por ejemplo: ‘Soy argentino, vivo en Dinamarca y me vine especialmente porque cuando mi mamá estaba enferma me pedía que le pasara las canciones de Charly’. Había uno que tenía 30 tapas de Clics Modernos de diferentes ediciones. Fue muy emocionante estar en un lugar tan lejos, tan ajeno, y que hubiese un espíritu tan fuerte, porque además en esa misma fecha se proclamó el ‘Día de Charly García’ en la ciudad”, rememoró Josi. Samalea, por su parte, también evocó aquel momento como un acto con mucho humor y sensibilidad: “Lo que pasa con Charly, que es el pionero de los metaversos y congrega a todo tipo de gente. Ojalá pronto pueda ir a ver ese lugar, porque a partir de esa fotografía de hace más de cuarenta años, esa esquina ‘anónima’ ahora tiene una vida especial y eterna gracias a su música”.

Además de estar unidas como importantes focos creativos de su carrera artística y hoy celebrando en vida a uno de los músicos más influyentes del rock en español, Buenos Aires y Nueva York también aparecen como escenarios en el videoclip de su último lanzamiento “In the City”, que fue publicado en octubre con la notable participación de Sting. “Él estaba muy emocionado, sobre todo por el entusiasmo de Sting. Su manager es bastante fan de Charly, entonces parece que en las giras escuchan su música. Encima su guitarrista Dominic Miller, que aparece tocando en el video, es argentino. Así que el entusiasmo era recíproco”, comentó Josi. Una colaboración histórica y una reversión de su catálogo que abre un nuevo capítulo en la vida musical de Charly con un futuro aún por conocerse.