Chau 2022: de Salma Hayek a Jennifer Aniston y Thalia, los rituales de los famosos para arrancar el año nuevo

En la cultura popular de muchos países existe un sinfín de rituales para que el año que comienza sea próspero y exitoso. Comer doce uvas al ritmo de las doce campanadas, vestirse de blanco, barrer de adentro hacia afuera para sacar la mala energía y hasta dar una vuelta a la manzana si deseás que se vengan muchos viajes son parte de una larga lista que traspasa de generación en generación. Y los famosos no son la excepción. Mientras que muchos siguen a rajatabla algunas de estas máximas, otros tienen sus propias cábalas (algunas un poco extrañas) a la hora de atraer salud, dinero, amor y bienestar.

Thalía y una dieta especial para el 31

Thalia y... ¡a comer!

Además de darse baños de cuarzo para atraer las buenas energías, la cantante mexicana tiene un particular ritual para el 31 de diciembre. Ese día, se olvida de la dieta y come todo lo que pueda durante el desayuno, el almuerzo y la gran cena, ya que cree que de esta forma no le faltará el pan el próximo año. Thalía, además, ama las fiestas así que siempre prepara grandes festines para celebrarlas en compañía de sus seres queridos.

Jennifer Aniston y una cita con amigos

Jennifer Aniston ama esta época del año y sus rituales comienzan desde antes de Navidad. Año tras año, la actriz organiza en su casa la fiesta de decoración del árbol de Navidad a la que suelen asistir grandes celebridades de Hollywood. Este año, Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Bradley Cooper, Tobey Maguire y Jason Bateman fueron algunos de los que dijeron presente.

Madonna y un pedido para todo el planeta

Madonna pide por la paz mundial antes de que arranque un nuevo año.

Madonna siempre empieza el año de la misma manera: meditando y pidiendo paz y luz en la vida de todos los habitantes del planeta. La cantante que además es una ferviente seguidora de la Cábala tiene varios rituales en su vida que sigue a rajatabla, por ejemplo su modo de prepararse física y mentalmente antes de que cada show que brinda.

Bella Hadid y la buena energía

Bella Hadid y sus rituales de limpieza

Bella Hadid siempre comparte en sus redes sus rituales para estas fechas. La modelo enciende un ramito de hierbas conocido como “smudge” para atraer la buena energía a su casa el próximo año . Es que, según dicen, el humo es un símbolo de purificación. Este 2022 fue muy importante para ella ya que fue coronada como la mejor modelo del año, una distinción que la llenó de orgullo y que agradeció profundamente a través de sus redes sociales. Así que seguramente 2023 le depare mucho trabajo y recolectar los frutos de sus larga trayectoria en las pasarelas y en las tapas de revistas.

Lo que no le puede faltar a Verónica Castro

La actriz usa una lencería especial para que no le falte el amor y el dinero

Si bien su ritual no está a la vista, Verónica Castro confesó que usa ropa interior roja y amarilla para que no le falte el amor y el dinero durante el año entrante. La reina de las telenovelas mexicanas, que acaba de cumplir 70 años en octubre, está atravesando un momento particular de su vida y está envuelta en algunos escándalos de los que seguramente le vendría bien poner un punto final y dejarlos atrás para comenzar un 2023 llena de nuevas energías.

Carlos Rivera y su cábala

Carlos Rivera y su especial cábala para tener suerte

Otros de los que recurre a su ropa interior para tener buena suerte es Carlos Rivera. El cantante admitió que usa calzoncillos blancos al revés para atraer el éxito. “Esos van a ser sus calzones de la buena suerte para todo el año y sí sirven. La primera vez que lo hice fue cuando entré a La Academia (el reality de canto) y hasta gané. De ahí lo repito todos los años, aunque no los deben usar mucho porque les quitan la suerte, solo en ocasiones especiales. En mi caso lo hago en audiciones o conciertos”, reveló en una entrevista televisiva.

Ricardo Arjona no habla de trabajo

Ricardo Arjona tiene una extraña cábala para empezar el año nuevo. GERARDO VIERCOVICH - LA NACION

El artista, creador de éxitos como “Mujeres” o “Señora de las cuatro décadas”, cumple algo a rajatabla: no habla de trabajo durante el 31 ni el 1 de año para que no se frustren sus próximos proyectos laborales . Así que ya saben si quieren arreglar alguna cuestión de trabajo con Ricardo Arjona estos dos días hay que evitarlos.

Salma Hayek y las ostras

Salma Hayek

Salma Hayek acostumbra a despedir el año rodeada de su familia y sus amigos más cercanos. ¿El plato que nunca puede faltar? Las ostras . Asimismo la actriz mexicana tiene una regla para hacerle regalos a sus hijas en Navidad (Valentina, fruto de su matrimonio con el exitoso empresario François-Henri Pinault, y la hija de este, Mathilde, a quien quiere como propia) para no malacostumbrarlas y mantenerlas humildes: “Me gusta que abran millones de regalos, pero algunos son muy pequeños y significativos, otros son muy tontos y luego reciben tan solo uno o dos realmente bonitos”.

Noel Schajrism un agradecido

Noel Schajris confesó que visualiza sus deseos antes de que arranque el nuevo año. John Russo

Para el exintegrante de Sin Bandera, Noel Schajris, no hay mejor ritual que agradecer por todas las vivencias que el año que termina le dejó. “Cierro los ojos y agradezco un año más de vida. Visualizo cosas que quiero que sucedan y agradezco de nuevo como si ya fueran realidad”, reveló el cantante.

Carmen Villalobos, entre las uvas y las lentejas

Carmen Villalobos

Protagonista de éxitos como Café con aroma de mujer o Hasta que la plata nos separe, Carmen Villalobos no solo cumple el tradicional rito de comer las doce uvas durante los primeros segundos del nuevo año sino que también llena de lentejas sus bolsillos como símbolo de abundancia.

