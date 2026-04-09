Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que ingresaría a Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no deja de sorprender a los televidentes con las inesperadas propuestas que surgen a medida que el juego avanza. A poco más de un mes de que la casa más famosa del país abriera sus puertas, Santiago del Moro sorprendió este miércoles al comunicar que Solange Abraham será parte de un intercambio internacional con La Casa de los Famosos, el reality estadounidense que se graba en México y es furor en Telemundo. En medio de la noticia, Laura Zapata se perfila como una de las candidatas para desembarcar en Argentina.

Santiago del Moro confirmó el intercambio entre Gran Hermano y La casa de los famosos Captura Instagram (@santidelmoro)

A raíz del rumor, muchos se preguntan quién es. Se trata de la hermana mayor de Thalía y, aunque desde la producción de Telemundo mantienen el hermetismo, su nombre es el que suena con más fuerza para aterrizar en Buenos Aires. Su participación en la actual edición de La Casa de los Famosos no pasó inadvertida, sobre todo tras haber ventilado los motivos detrás del distanciamiento de dos décadas con la intérprete de “No me enseñaste”. Este conflicto familiar escaló rápidamente en las redes sociales y captó la atención de la audiencia rioplatense.

La vida de la actriz estuvo atravesada por el éxito profesional, pero también por capítulos de una crudeza extrema. En el año 2002, México se paralizó con el secuestro de Laura y su hermana Ernestina Sodi. Zapata permaneció privada de su libertad durante 18 días, mientras que Sodi fue liberada recién a los 45 días, un episodio traumático que, sumado al fallecimiento de Ernestina en 2024, terminó por romper los lazos internos de una de las familias más famosas del continente.

Thalía y Laura en María Mercedes

Más allá de sus vivencias personales, Laura es recordada como la villana por excelencia de la televisión latinoamericana. Su interpretación de Malvina Morantes, viuda de Del Olmo, en María Mercedes (1992) marcó un hito en la trilogía de las Marías. En aquel melodrama, personificó a una mujer codiciosa y despiadada que se convirtió en la peor pesadilla del personaje de Thalía, por lo que llegó incluso a ingresarla en un hospital psiquiátrico. Este perfil de antagonista se reafirmó posteriormente en otros clásicos como Esmeralda (1997) y La Usurpadora (1998), donde su carácter firme y presencia escénica le aseguraron un lugar destacado en el ámbito actoral.

De concretarse este intercambio, el ingreso de la mexicana a la casa de Martínez se produciría entre este domingo y el lunes. Su estadía en el país se extendería por una semana. Mientras la expectativa crece, los seguidores de ambos formatos esperan para ver si la icónica villana de las novelas llegará finalmente al país y escribir así un nuevo capítulo internacional en la historia de Gran Hermano.

Laura Zapata forma parte de La Casa de los Famosos, la versión de Gran Hermano estadounidense (Foto: Instagram/@laurazapataoficial)

Pero esto no es nuevo. El intercambio en Gran Hermano Argentina comenzó en la tercera edición, allá por 2002, cuando Eduardo Carrera rompió el hielo al viajar a España a cambio de la llegada de Inma González.

Unos años después, durante el fenómeno de Gran Hermano 4 en 2007, se vivió el cruce con Brasil. Pablo Espósito se fue a Río de Janeiro, mientras que la carismática Íris Stefanelli aterrizó en Buenos Aires. Casi de inmediato, en Gran Hermano 5, la producción repitió la fórmula con España: esta vez fue Soledad Melli quien aterrizó en el Viejo Continente, mientras que el vasco Eneko Van Horenbeke arribó a nuestro país.

Ya en la edición de 2012, el intercambio tomó un rumbo inesperado cuando Victoria Irouleguy viajó hasta Israel para ocupar el lugar de Sophie Karwacki. Desde entonces, esta modalidad había quedado suspendida hasta ahora.