China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara y Benjamín Vicuña: radiografía de un escándalo que no para de sacar trapitos al sol

“Otra familia más que te cargaste por zorra” . Quién iba a imaginar que aquel posteo de Wanda Nara en 2021 sería el comienzo de una historia de amor-odio que, al día de hoy, sigue sumando personajes y ya tiene más capítulos que una serie de Netflix.

Ese 16 de octubre, todo transcurría con normalidad hasta que esa frase -críptica y letal- encendió las redes. Ese mensaje (escrito con letras blancas sobre un fondo negro) hablaba de una fuerte crisis entre la mediática y su marido, Mauro Icardi. Sin embargo, la polémica estalló cuando se confirmó que su enojo tenía nombre y apellido: María Eugenia “China” Suárez.

Su inesperada reacción tenía una explicación. Wanda se había enterado que su esposo llevaba un tiempo intercambiando mensajes “hot” con la actriz y que hasta se había encontrado con su amante “virtual” en un hotel de París, el Le Royal Monceau, luego de que ella disfrutara de la Semana de la Moda en Milán. Así nacía el escándalo más resonante de los últimos años, ese que mantuvo y mantiene a un país en vilo: el famoso Wandagate.

El posteo de Wanda y el comienzo de un inesperado escándalo

Lo que en un principio parecía un conflicto marital, con el correr de los años se fue transformando en una saga mediática que salpicó a exparejas, hijos, amigos y hasta a los propios abogados. En el medio hubo de todo: separaciones, reconciliaciones, división de bienes, videos y chats filtrados, romances explosivos, denuncias por violencia, desalojos, acusaciones cruzadas en redes. La lista es interminable.

Mientras que actualmente la conductora de MasterChef y el delantero de Galatasaray se encuentran en una batalla legal por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, en las últimas horas la China Suárez disputa su propio combate con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, a quien no sólo denunció en la justicia sino también incendió en las redes sociales con un posteo demoledor. ¿El motivo? El actor chileno revocó el permiso para que Magnolia y Amancio puedan viajar al exterior, truncando así sus planes de llevárselos a vivir a Turquía.

2021: Infidelidad, mensaje explosivo y el fin de una pareja

En octubre de 2021, Wanda Nara y Mauro Icardi estaban viviendo en París. Mientras él era uno de los favoritos del Paris Saint-Germain, ella (su esposa y manager) ostentaba su lujosa vida en la capital francesa. Sin embargo, esa familia de ensueño comenzó a tambalear cuando, después de algunas sospechas, su marido le confesó que “sexteaba” con la China Suárez, alguien con quien la influencer mantenía cierta cercanía (Eugenia era íntima amiga de su hermana Zaira).

Mientras la actriz volvía a calzarse el traje de “la tercera en discordia”, un mote que ya se había ganado en 2012 cuando fue responsabilizada de la separación de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal y, tres años después, con la de Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña, la sociedad conyugal Icardi-Nara volaba por los aires. Ella no lo dudó: hizo las valijas, tomó su jet privado y se refugió en su casa de Milán. El, por su parte, dejó de ir a los entrenamientos del club parisino para volar tras ella y luchar por su matrimonio.

Lo que siguió después fue típico de un enamorado arrepentido: declaraciones de amor y pedido de disculpas en las redes sociales, amenazas con retirarse del fútbol y la firma de un acuerdo de división de bienes, donde le cedía toda su fortuna a su mujer. Estas fueron las estrategias de Icardi para que Wanda lo perdone. O al menos eso es lo que creíamos.

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron 10 años juntos

Mientras que la pareja hacía borrón y cuenta nueva en el living de Susana Giménez, Suárez era blanco de críticas, ataques y cancelaciones. De hecho, hasta sus amigas más cercanas, Zaira Nara y Paula Chaves, decidieron cortar vínculo con ella. Para defenderse, la ex de Vicuña (de quién estaba recientemente separada) lanzó un comunicado en el que confesó sentirse un “chivo expiatorio” de la violencia mediática. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos. Siento en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, escribió por ese entonces dando a entender que había sido una víctima tanto de Icardi como de otros ex. Su operativo “lavandina” siguió en una entrevista que le concedió a Alejandro Fantino, en la que dijo poco y nada y que fue televisada por Star+.

2022: nueva crisis y el romance con Rusherking

En septiembre de 2022, Wanda Nara volvía a anunciar un nuevo distanciamiento de Icardi. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, posteó la hija de Andrés Nara y Nora Colosimo. Su declaración fue respaldada con un hecho contundente: la influencer dejaba de ser Wanda Icardi en las redes para volver a recuperar su apellido de soltera.

En medio de todos estos cambios, la empresaria de cosméticos comenzó a viajar con más frecuencia a la Argentina y, en uno de los tantos eventos que frecuentaba, se cruzó con quién, tiempo después, viviría uno de los romances más polémicos y sorprendentes de su vida: L-Gante. Su química quedó reflejada en “El último romántico”, un video musical del que Wanda fue protagonista.

A pesar de las especulaciones que circulaban en torno a ellos, el padre de Francesca e Isabella (que por ese entonces ya jugaba en el Galatasaray de Turquía) no perdía las esperanzas de recomponer su pareja, algo que logró en noviembre de ese mismo año con un romántico viaje a las islas Maldivas.

Mientras tanto, la China se mostraba muy enamorada de Rusherking, un cantante de la escena urbana ocho años menor, al que conoció en una fiesta posterior a los Martín Fierro de TV. La relación fue breve pero intensa. Lo suficiente para que él le regale un costoso auto y le dedique una canción que se llamó “Perfecta”. Por supuesto que, al igual que Wanda, ella también fue la protagonista del videoclip.

2023: El desembarco de Wanda en la TV y una nueva oportunidad

El 2023 fue un año de idas y vueltas para Wanda y Mauro. Mientras él se convertía en el héroe de los turcos, ella debutaba como conductora en uno de los grandes realities de Telefe, MasterChef. Julio fue un mes movilizante para ella. Por un lado, ganó su primer Martín Fierro Revelación por su participación como investigadora en el big show ¿Quién es la máscara?. Por otro, confirmaba una de las peores noticias de su vida: estaba enferma.

Aunque decidió transitar su enfermedad bajo un total hermetismo (fue Jorge Lanata quién reveló su diagnóstico), cada tanto compartía desde sus redes sociales los múltiples análisis y estudios a los que debía someterse. “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”, explicaba por primera vez un informe médico expuesto a finales de ese mismo año.

Wanda Nara en MasterChef

Esta situación dolorosa e inesperada unió más que nunca a la familia. Icardi pidió permiso en el club y se instaló durante semanas en Buenos Aires para contener a su pareja y ocuparse de los niños. Quien por ese entonces también viajó al país fue Maxi López, que -tras el llamado desesperado de su exmujer- se puso a disposición y al cuidado de los tres varones que tienen en común.

Mientras todo un país se conmovía por el diagnóstico de Wanda, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza atravesaba un nuevo fracaso amoroso tras separarse de Rusherking. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, expresó la ex Casi Ángeles en abril de 2023, confirmando la ruptura. Meses después, sería vinculada con otro músico, Lauty Gram.

Otros tiempos: la China Suárez y Rusherking Instagram @rusherking

2024: Divorcio y un reencuentro explosivo

En julio de 2024, y a pesar de la incredulidad de muchos, Wanda Nara presentó formalmente la solicitud de divorcio. El proceso se volvió cada vez más mediático y estuvo plagado de denuncias cruzadas, amenazas y filtración de chats y audios íntimos. "Te cagás en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la educación de 5 nenes, separándolos cada semana de sus hermanos, de su vida cotidiana. Te cagás en todo lo que hay y que tenemos“, decía Icardi en uno de los tantos mensajes que se filtraron y que daban cuenta de sus constantes intentos por recuperar su matrimonio.

Wanda Nara y L-Gante blanquearon su amor en 2024; sin embargo, su relación tuvo varias idas y vueltas. Al día de hoy, la rubia asegura estar sola

Sin embargo, a la conductora de Love is Blind esto parecía no importarle. Mientras denunciaba a su ex por cortarle las tarjetas de crédito y la prepaga a ella y a sus hijos, su vínculo con L-Gante era cada vez más visible. Cenas en distintos restaurantes porteños, encuentros secretos en la casa del cantante en General Rodríguez y algunas colaboraciones musicales (ella se lanzó como cantante) acorralaron a la nueva pareja que terminó blanqueando con un beso en un vivo de Instagram.

Como era de esperarse, esta confirmación terminó por desatar la furia de Icardi, quién -tras una lesión en su rodilla durante un partido- se tomó un vuelo hacia Argentina para dar batalla. Desde entonces, una serie de desalojos, denuncias por violencia de género y tenencia de armas, y varios videos donde se ve a los ex interactuar en la casa de Santa Bárbara, se convirtieron en tema de cadena nacional.

En medio de las denuncias por violencia de género, Mauro Icardi filtró varios videos de Wanda Nara visitándolo en su casa de Santa Bárbara

Como si a esta historia le faltaran condimentos, a finales de noviembre de 2024 sucedió lo impensado: Mauro Icardi y la China Suárez “coincidieron” en un reconocido restaurante de Costanera. Ni en la mejor novela de Alberto Migré hubiera pasado que, minutos después, la ex llegue con su nueva pareja para festejar el cumpleaños de una amiga. En esta ocurrió y el cruce fue inevitable. “No te hagas la zorra, te esquivé durante años. Ahora te podés quedar tranquila, podés quedarte con mi marido, ya no me importa, pasó mucho tiempo y podés hacer lo que quieras”, le habría dicho Nara a Suárez, según revelaron algunos comensales. Al parecer, la actriz se habría tomado muy a pecho los dichos de Wanda, ya que terminó la noche en Tequila junto al futbolista.

2025: El comienzo de “la novela turca”

Tras su operación de rodilla en diciembre de 2024, Mauro Icardi decidió hacer su recuperación en Argentina. El futbolista tenía varios motivos para quedarse: por un lado, estar cerca de Francesca e Isabella. Por otro, vivir ese apasionado romance que había quedado trunco cuatro años atrás. En definitiva, salir con la China era su venganza perfecta para el desplante público que le había hecho su ex. “Si la China me da bola, me voy a poner de novio con ella”, había dicho una vez. Y cumplió.

Después de ser desalojado del Chateau Libertador y de la casa de Santa Bárbara, el deportista hizo una jugada maestra: alquiló “la casa de los sueños de Wanda” en Nordelta. Desde allí, comenzó a deslizar ciertas pistas que daban cuenta de que su relación con la protagonista de Camaleón estaba más viva que nunca.

Una de las últimas veces que Wanda Nara compartió imágenes en sus redes con Mauro Icardi

La confirmación oficial llegó el 9 de enero de 2025 con un romántico posteo en redes. “Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas. Quién sabe, son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer”, escribía el goleador en una clara referencia al año 2021. “Hoy no necesito más señales, sé que es con vos, estoy donde debo estar”, agregaba junto a un carrusel de fotos y mientras etiquetaba a @sangrejaponesa, la cuenta de Suárez. El Wandagate dejaba de llamarse así para pasar a ser “la novela turca”.

Los detractores de esta pareja aseguraban que esta relación era un arreglo sólo para molestar a su ex; otros, los que frecuentaban o pasaban tiempo con ellos, aseguraban que estaban muy enamorados. El verano fue la excusa ideal para que Suárez se instale junto a sus tres hijos en la mansión de Nordelta y las familias se ensamblen. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Desde entonces, la guerra entre este triángulo amoroso no paró de sumar capítulos: nuevas denuncias cruzadas, insultos, advertencias en redes y prohibiciones legales para que la actriz no pueda acercarse a las hijas de Wanda se convirtieron en la comidilla de todos los medios hasta el día de hoy.

Wanda Nara estalló en redes sociales contra la China Suárez por haber hecho llorar a una de sus hijas (Foto: Historias de Instagram @wanda_nara)

Mientras la hermana de Zaira no podía tolerar que su ex blanquee una relación con quién había “destruido” su familia, Icardi hacía su propia jugada en la justicia: por un lado, pidió la restitución internacional de sus hijas menores para volver a Turquía. Por otro, se empecinó en demostrar que había sido víctima de adulterio por partida doble. Al nombre del referente del RKT, L-Gante, ahora se sumaba el de su excompañero del Inter de Milán, Keita Baldé. De hecho, durante la última audiencia en Milán, el futbolista mostró pruebas de uno de los encuentros que su ex y el senegalés mantuvieron en su casa en 2022. Si la infidelidad se confirma, el deportista tiene mucho que ganar: no sólo podría recuperar sus bienes donados (esos que cedió en un ataque de desesperación en 2021) sino también lograr que la conductora lo mantenga económicamente hasta que él decida casarse de nuevo.

Revinculaciones fallidas y un nuevo “enemigo”

A lo largo de su estadía en Argentina, Icardi pudo ver a sus hijas contadas veces. A pesar de que la justicia dictaminó varios encuentros, la revinculación se frustró en más de una oportunidad. Que las niñas no querían compartir tiempo con la nueva novia de su padre, que el futbolista no las dejaba llevar sus mascotas a la casa de Nordelta, o que sus habitaciones estaban ocupadas por los hijos de Eugenia “China” Suárez fueron algunas de las excusas que impidieron este vínculo durante casi siete meses.

Ya no es tiempo de sonrisas para Benjamín Vicuña y la China Suárez, aquí con sus hijos Magnolia y Amancio en una imagen de 2023 Instagram: @sangrejaponesa

Ante las presiones del Galatasaray para que se reincorpore en un corto plazo, Icardi le hizo un pedido desesperado a la Justicia: necesitaba ver a sus hijas antes de partir a Estambul. Su pedido fue concedido, sin embargo, el encuentro, que fue transmitido por cadena nacional, estuvo nuevamente en peligro. Después de casi 11 horas de espera y luego de la intervención del Ministerio Público Tutelar, el SAME y la policía (que amenazó con detener a la intérprete de “Bad Bitch” si no entregaba a las menores), finalmente el rosarino pudo llevarse a sus hijas para compartir unos días antes de partir a Turquía. ¿La condición? Que la novia del futbolista se sume al plan familiar de manera paulatina, algo que la actriz respetó por primera vez.

Cuando parecía que todo se acomodaba y los padres de Francesca e Isabella se daban una tregua, un nuevo e inesperado conflicto volvió a encender a la novela turca. Esta vez, quién iba a interferir en los planes del futbolista y la actriz y cantante era nada más y nada menos que Benjamín Vicuña. Si bien hasta el momento el padre de Magnolia y Amancio había preferido mantenerse al margen de este escándalo, siempre había dejado en claro que “no había chances” de que sus hijos se mudaran a Turquía con su madre y su nueva pareja.

El día llegó y Vicuña accionó. Dos días antes de que Suárez vuele con su novio rumbo a Estambul, el chileno le revocó el permiso para sacar a los menores del país. “Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. Muchas veces en las familias las cosas fluyen, otras veces se complican; temas de comunicación. Despierta mucho odio esto porque aparentemente es como que alguien le está quitando los hijos a otra persona, esas son pelotudeces importantes de descartar. Acá hay que buscar un orden cuando tiene que ver con viajes al extranjero, así como yo lo hago cuando me voy a Chile. En este caso, la madre tiene todo el derecho del mundo de viajar, de acompañar a su pareja y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con los hermanos, de tener su rutina, de estar escolarizados”, explicó el galán de Corazón delator ante las cámaras de Intrusos. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que sus hijos se muden a Turquía, el actor fue contundente: “Mis hijos viven acá. Yo vivo acá por mis hijos también”, advirtió dejando en claro que no existe ninguna posibilidad de que eso suceda.

Mauro Icardi y la China Suárez en junio de este año, en una escapada a Uruguay

El contraataque de la novia de Icardi no tardó en llegar. Luego de confirmar que le iniciaba acciones legales a su ex, tras considerar que su accionar se trataba de un capricho, la China recurrió a sus redes sociales para hacer un descargo explosivo, en el que tildó a su ex de “mal padre”, “adicto” e “infiel”; entre otras cosas. “El papá del año. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió la actriz en un primer posteo que publicó en su cuenta de Instagram.

Furiosa, la exprotagonista de Casi ángeles no sólo descalificó a Vicuña como padre sino también contó intimidades de su relación: “El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles”, disparó.

En un segundo posteo, llegó lo más duro de su descargo al responsabilizarlo de sus problemas de salud mental y al tildarlo de “adicto”: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, escribió.

En Turquía: Wanda Nara y China Suárez

“Podría seguir capítulos enteros contando cómo ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte”, agregó quien dejó muy en claro que va a ir hasta las últimas consecuencias. “Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”, advirtió.

Por último, la China Suárez habló del amor que sus hijos de 7 y 4 años sienten por su nueva pareja, dando a entender que Vicuña estaba celoso. “El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual aman y admiran. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”, ironizó antes de publicar un tercer posteo en referencia a la jugada legal del chileno para impedir que Magnolia y Amancio puedan salir del país: “Revocaste el permiso 2 días antes jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas o al menos eso me dijiste siempre”, concluyó furiosa.

Ante el revuelo que generaron estas acusaciones, el destinatario habló en LAM. “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, dijo en un escueto intercambio con Ángel De Brito al tiempo que la flamante pareja tomaba su vuelo rumbo a Turquía.

El futuro es incierto. En principio, María Eugenia Suárez tendría planeado volver al país en unas semanas para poder llevarse a sus hijos durante las vacaciones de invierno. En el caso de Francesca e Isabella, el futbolista pidió que las niñas también viajen una semana durante el receso escolar, ya que su vuelta al país será recién en el mes de septiembre. Mientras tanto, seguirá peleando en la Justicia por la restitución internacional de sus hijos.