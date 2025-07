Qué dijo la China Suárez antes de viajar a Turquía: “Me voy un par de días y vuelvo a buscar a mis hijos”

Este lunes, se confirmó que Benjamín Vicuña había revocado el permiso para que sus dos hijos menores, Magnolia (7) y Amancio (4), salieran del país. De este modo, el actor no autorizaba que María Eugenia “La China” Suárez se los llevara a Turquía junto a su novio, Mauro Icardi, tal como ella planeaba.

Horas más tarde, la actriz lanzó un fuerte descargo contra su ex, en el que no solo lo cuestionaba como padre sino que también lo acusaba de haberla engañado con otra mujer mientras se encontraba embarazada y expuso detalles íntimos de su relación. Ya desde el Aeropuerto de Ezeiza, antes de embarcar rumbo a Estambul junto a su pareja, le dio detalles a la prensa sobre cómo será su estadía en el extranjero.

“A veces las cosas son muy injustas”

La “China” Suárez no suele conversar con la prensa. Sin embargo, alrededor de las 21, y ante el acercamiento de un cronista de A la tarde, la actriz decidió no quedarse callada: “¿No están acostumbrados a que hable, no?”, lanzó sonriente. “Esta vez hablé porque a veces las cosas son muy injustas. No me voy para siempre. Me voy un par de días y vuelvo a buscarlos [a sus hijos]. No es que me voy para siempre. Voy porque tengo una reunión muy importante”, agregó sobre sus próximos días en Turquía.

“Estoy tranquila”, reveló sobre su estado de ánimo. “¿Cómo estás con la relación con Mauro?“, le consultó el notero. “Estamos muy bien”, respondió la actriz. “¿Y con Nicolás Cabré cómo está la relación?“, consultó el cronista. “Con Nicolás tengo muy buena comunicación”, destacó Suárez.

Respecto a los entredichos con Vicuña y la imposibilidad de que sus hijos menores viajen con ella, la actriz reveló: “Me enteré hace dos días. Los dos tenemos un permiso y así como viajan con él a Chile también viajan conmigo, y estuvo siempre todo bien, pero no pasa nada”, agregó. “¿Es otro Benjamín el que nosotros conocemos que el que vos conociste en la intimidad?“, insistió el cronista. ”Yo ya dije todo lo que tenía para decir“, respondió la actriz.

"Estoy tranquila", le aseguró la China Suárez a la prensa en Ezeiza Gerardo Viercovich

Tras consultarle sobre cómo se sentía después del fuerte descargo que publicó sobre Vicuña, la actriz no dudó en sincerarse: “Me siento aliviada, era súper necesario”, añadió.

Según las versiones de A la tarde, la China Suárez tendrá reuniones laborales en Turquía. Sobre el vínculo de la actriz y artista chileno, el periodista Guido Záffora aseguró que desde hace dos meses que Suárez y Vicuña no mantienen diálogo personal sino que hablan a través de sus abogados.

¿Qué desató el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña?

El detonante fue la decisión de Benjamín Vicuña de revocar el permiso que permitía a la China Suárez viajar con sus hijos, Magnolia y Amancio, a Turquía. Este movimiento impidió que los niños acompañaran a su madre en su viaje junto a Mauro Icardi, que debe reintegrarse al plantel de su equipo, el Galatasaray. La justificación inicial de Vicuña apuntó a una cuestión de “orden” y “dinámicas familiares”, pero la respuesta de Suárez no tardó en llegar, cargada de acusaciones y reproches.

La respuesta de Benjamín Vicuña tras las acusaciones de la China Suárez

Antes de subirse al avión que la llevaría a Turquía, Suárez publicó en su feed de Instagram un extenso y contundente descargo contra su expareja. “El ‘papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, fue lo primero que escribió. En esta misma línea, lo acusó de querer sacarse fotos “las dos veces” que los busca del colegio porque hay “una imagen que sostener”y de haberle sido infiel mientras estaba embarazada.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

“El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, expresó al tiempo que enfatizó: “Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota; aceptando migajas después de ese vínculo, creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”.

Tras el duro descargo de Eugenia Suárez, en diálogo con Ángel de Brito para LAM (América TV), Benjamín Vicuña se pronunció ante las acusaciones en su contra. “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, precisó. El conductor le preguntó si tenía intenciones de llevar a la actriz a la justicia, pero no obtuvo respuesta.