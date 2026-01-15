Qué pasó entre Chris Noth y Sarah Jessica Parker que reavivó la tensión entre ellos

La reciente entrega de los premios Globo de Oro funcionó como el escenario involuntario para la reactivación de un conflicto latente en la industria televisiva, surgido tras el apoyo público de Sarah Jessica Parker a las denuncias por agresión sexual contra Chris Noth en 2021. La actriz recibió un galardón a su trayectoria, hecho que motivó la reacción en redes sociales por parte de Chris Noth, su histórico compañero de elenco en Sex and the City.

El cruce entre Chris North y Sarah Jessica Parker

La controversia surgió horas después de que la industria de Hollywood distinguiera a la actriz con el premio Carol Burnett. Ella aceptó el reconocimiento entre ovaciones y muestras de afecto de colegas como Cynthia Nixon y Kristin Davis. Chris Noth utilizó su cuenta de Instagram en ese preciso contexto para difundir una imagen suya en el gimnasio. El texto que acompañó la foto rezaba: “A la mier... el Año Nuevo. ¡Vamos!”.

La imagen que Chris Noth compartió desde el gimnasio durante la ceremonia (Instagram: @chrisnothofficial)

La publicación despertó suspicacias inmediatas entre sus seguidores. Una usuaria interpeló al actor en la sección de comentarios para confirmar si el mensaje tenía una destinataria específica y escribió: “¿Te refieres a que se joda SJP y su premio, verdad? jajaja”. La respuesta de Noth resultó breve y contundente: “Correcto”.

Sarah Jessica Parker recibió el premio Carol Burnett en los Globo de Oro por su trayectoria televisiva (Instagram: @sarahjessicaparker)

El intercambio validó las especulaciones sobre la enemistad y los fanáticos reaccionaron al instante. Una seguidora consultó: “¿De qué me perdí?”, mientras que otra usuaria demostró conocer el trasfondo de la disputa y manifestó su posición: “Te apoyo. No eres el único al que ella ha hecho daño”.

El origen judicial y mediático del distanciamiento

La ruptura entre las partes data de 2021, cuando dos mujeres acusaron a Noth de agresión sexual. Las denunciantes señalaron incidentes ocurridos en 2004 y 2015. El actor negó las imputaciones de manera categórica y sostuvo que los encuentros resultaron consensuados.

El intérprete cuestionó la temporalidad de los testimonios en su defensa pública y declaró: “Es difícil no cuestionar el momento en que salieron a la luz estas historias. No sé con certeza por qué salen a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”. La gravedad de las acusaciones generó una ruptura inmediata en el equipo de trabajo que compartió pantalla durante más de dos décadas.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis; las protagonistas apoyaron a las mujeres que denunciaron a Chris Noth en 2021 y rompieron relación con el actor KEVORK DJANSEZIAN - AP

Las protagonistas de la serie optaron por soltarle la mano a su colega tras la difusión de las denuncias. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis publicaron un comunicado conjunto. El texto marcó una posición de solidaridad con las presuntas víctimas y selló el aislamiento de Noth.

Las actrices expresaron en el escrito: “Estamos profundamente entristecidos al escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso al frente y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser muy difícil y las felicitamos por ello”.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth, en una escena de "Sex and the City"

Esta postura tuvo consecuencias directas en la narrativa de And Just Like That…, la secuela de la historia original. Los guionistas eliminaron al personaje de Mr. Big, interpretado por Chris Noth, mediante un infarto súbito en el primer episodio. La decisión creativa sirvió para desvincular al actor de la producción de forma definitiva.

La exclusión de Chris North del círculo íntimo

El entorno de Noth describió una situación de ostracismo total impuesta por el grupo que lidera Parker. Fuentes cercanas al actor detallaron a RadarOnline.com la dinámica actual entre los excompañeros: “No lo invitan a sus fiestas. No recibe tarjetas de felicitación ni mensajes de feliz cumpleaños. Se pregunta por qué Sarah Jessica Parker y su grupo continúan dejándolo afuera".

La misma fuente indicó que el actor espera una reparación moral: “Noth cree que el elenco le debe una disculpa por tratarlo con indiferencia, considerando que nunca fue acusado de ningún delito, y sostiene que los incidentes sexuales con sus acusadoras fueron todos consensuados”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.