Christian Petersen y el profundo mensaje que le dedicó a su esposa antes de la internación: “Para amar de verdad”

Desde el viernes pasado, Christian Petersen está internado en terapia intensiva y su estado es delicado. Fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de descompensarse en pleno ascenso al volcán Lanín. Unos días antes del dramático episodio había usado sus redes sociales para compartir su gran presente sentimental: le había dedicado un profundo mensaje a Sofía Zelaschi, su esposa.

La última foto que subió Petersen con su esposa en diciembre (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

Petersen eligió una frase del poeta y filósofo bengalí Rabindranath Tagore para celebrar a su mujer. “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió junto a un carrete de variadas fotos. En la primera, se los ve caminando por un sendero rodeado de árboles mientras él la abraza. Luego, se mezclan postales de la pareja compartiendo diferentes momentos durante un viaje de relax: un partido de tenis, un momento de descanso, un libro. También hay paisajes y flores.

“Te amo mi vida”, devolvió el gesto Zelaschi y le agregó un corazón verde. “Cómo me ganaste”, sumó el chef con un emoji de una raqueta de tenis. El posteo lleva la fecha del 2 de diciembre. Además de los 192 comentarios que dejaron sus seguidores, el posteo tuvo 11 mil likes.

El último posteo de Christian Petersen (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

La historia de amor de Petersen y Zelaschi

La relación de Christian Petersen y Sofía Zelaschi nació en 2018, cuando él era jurado de El gran premio de la cocina (eltrece) y ella iniciaba en el reality culinario como cocinera amateur. Según explicó el chef en una entrevista exclusiva a ¡Hola! Argentina, el flechazo fue casi inmediato. “Su frescura”, destacó cuando le preguntaron qué lo había conquistado. El amor estaba en el aire.

Pese a que la diferencia de edad podía significar un problema, hicieron caso omiso a las miradas ajenas y poco a poco se atrevieron a darle rienda suelta a lo que sentían realmente.

La pareja junto a los hijos de Christian: Lars (21), Francis (17) y Hans (26) fotos: Verena Algranti

Cuando Zelaschi quedó fuera del programa, una conocida en común le manifestó al chef el malestar de ella porque ya no lo vería. De inmediato, Petersen le escribió por Instagram y la invitó a trabajar en su restaurante. La química fue imposible de evitar, a pesar de que ella estaba a punto de casarse.

Petersen se separó de su novia y la invitó a salir. Durante un tiempo se encontraron lejos de las miradas ajenas, hasta que dos años después blanquearon la relación en público y decidieron convivir.

El 18 de abril de este año dieron un paso más en la relación y se casaron en una fiesta a la que asistieron 150 invitados. La pareja dio el “sí, quiero” después de cinco años de relación. “Fue un día muy especial para celebrar el amor. Con Sofi lo hicimos a nuestro estilo, muy distendido, en una ceremonia jovial, entre amigos y familiares. Siempre lo voy a recordar como un momento donde volver y ser feliz”, contó el chef.

“Fue un día muy especial para celebrar el amor", había dicho el chef sobre su casamiento en abril pasado fotos: Verena Algranti

La pasión por la cocina los unió, primero como amigos y después como pareja. Si bien Petersen tiene tres hijos de su anterior matrimonio, no había descartado agrandar la familia con Zelaschi.

La salud de Christian Petersen

Petersen, de 56 años, sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa y un grupo de ocho personas más. En pleno ascenso, comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por los guías, quienes lo trasladaron hacia la base.

Personal de Gendarmería colaboró en la asistencia, momentos previos a que lo trasladaran al hospital Junín de los Andes. Luego, debido a su estado delicado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

En este momento, Petersen se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva y, según el último parte médico, sufre una falla multiorgánica, que requiere atención médica especializada continua.

Petersen en San Martín de Los Andes

La palabra de la socia de Petersen

En diálogo con LA NACION, la socia de Petersen, Sole Martins, confirmó que el chef está en el sur acompañado por su esposa, y expresó que en estos momentos la familia “necesita tranquilidad”.

Además de la incondicionalidad de Zelaschi, Christian cuenta con el apoyo de sus tres hijos: Hans (26), Lars (21) y Francis (17) -nacidos de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani- y de sus hermanos, Roberto y Lucas.