La actriz que dejó a Brad Pitt por un rockero de heavy metal

Christina Applegate, la aclamada actriz que hace unos años conmovió al mundo con su diagnóstico de esclerosis múltiple, fue protagonista de una de las anécdotas más particulares de Hollywood: un fugaz, pero intenso romance con Brad Pitt en el que ella marcó el punto final. Así, generó una de las historias más resonantes de una de las figuras más icónicas y atractivas de Hollywood.

La conexión entre Applegate y Pitt se inició en 1988, cuando el entonces aspirante a actor fue convocado para participar en varios capítulos de la popular comedia Casados con hijos. Esta serie catapultó a Christina a la fama internacional a finales de los años 80, mientras que Brad Pitt era un completo desconocido para el gran público. A pesar de la disparidad en su fama, iniciaron un noviazgo breve en duración, pero que capturó la atención de la prensa y generó un considerable revuelo.

La pareja se volvió icónica en muy poco tiempo (Foto: @PulpLibrarian)

Con el paso de los años, la propia Applegate se encargó de confirmar los rumores que habían circulado durante mucho tiempo sobre el inesperado fin de aquella relación. “Una vez dejé a Brad Pitt por otro tipo”, reveló la actriz, validando así la versión de que había abandonado al entonces actor de 26 años por un carismático rockero. El escenario de esta peculiar decisión fue nada menos que la alfombra roja de los MTV Music Awards de 1989, un evento que, sin saberlo, se convertiría en el telón de fondo de una de las anécdotas más curiosas y comentadas en la historia de las celebridades.

Durante un largo período, la identidad de aquel “otro tipo” permaneció envuelta en el misterio, alimentando un sinfín de especulaciones y conjeturas. Sin embargo, décadas más tarde, el enigma fue finalmente resuelto por el propio protagonista de la historia: Sebastian Bach, el cantante de la banda de heavy metal Skid Row, afirmó públicamente que él fue, en efecto, el hombre por quien Christina dejó plantado a Pitt.

El rockero era uno de los más importantes de su generación (Foto: @vobojeongtzu)

“Hace poco la entrevistaron en televisión y le preguntaron qué era lo más tonto que había hecho en su vida, a lo que contestó que una noche descartó a Brad Pitt por otro tipo. ¡Y ese tipo era yo!”, contó entre risas el músico. La escena se desarrolló en la gala de premiación a la que Christina fue acompañada por un joven Brad Pitt. Sin embargo, mediada la noche, la joven actriz tomó la sorprendente decisión de dejarlo plantado para irse con el vocalista de Skid Row, en un gesto que pasaría a la historia.

Bach, con su icónica melena rubia, su imponente presencia escénica y su voz inconfundible, se había convertido en un ídolo absoluto entre las adolescentes de la época, encarnando a la perfección el espíritu rebelde y glamuroso que definía al heavy metal de finales de los 80. A pesar de la impactante decisión de aquella noche, Applegate reconoció que no hubo más citas con el músico.

Los actores luego desarrollaron prolíficas carreras (Foto: @LorelinaBeauty)

La historia, que perduró en el tiempo gracias al misterio que le dieron sus protagonistas, es un ejemplo claro cómo era la vida de las figuras públicas en aquellos años locos. Lo cierto es que Christina tiene una de las anécdotas más particulares de la farándula, ya que no cualquier mujer abandona a Pitt, considerado uno de los hombres más sexy del mundo.