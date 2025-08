Christina Applegate fue hospitalizada por una severa infección renal

Christina Applegate tuvo que ser hospitalizada por una fuerte infección renal que se propagó a ambos riñones y que la llevó a permanecer bajo observación médica durante una semana.

Según reveló una de las protagonistas de Married... with Children en su podcast MesSy, que presenta junto a Jamie-Lynn Sigler (otra actriz que tiene esclerosis múltiple, igual que ella), el malestar en su cuerpo comenzó durante sus recientes vacaciones en Europa, donde estaba visitando a su familia. Como la situación no mejoró con el correr de los días, ni bien aterrizó en Los Ángeles se trasladó de inmediato a un centro de salud.

Desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, Christina Applegate comparte con franqueza a través de su podcast cómo es vivir con esta enfermedad Grosby Group

“Quiero que me admitan”, les dijo a los médicos. “Me quedo acá porque quiero respuestas. Quiero todas las pruebas que se te ocurran, o incluso las que ni siquiera se te hayan ocurrido, y quiero que me las hagan“, imploró.

Así fue que quedó internada, y a la mañana siguiente se despertó con un dolor intenso en el costado derecho. “Por supuesto, mi cerebro pensaba: ‘Oh, mi apéndice está a punto de estallar’“, relató Applegate en su podcast.

“Sentía muchísimo dolor. Gritaba, y me ordenaron una tomografía computarizada de emergencia a las dos de la mañana”, explicó sobre el extremo malestar que se apoderaba de su cuerpo y se expandía desde la espalda hacia el pecho. Los estudios indicaron que tenía una infección renal, que luego se extendió al riñón izquierdo. A raíz de eso, le suministraron antibióticos de forma intravenosa y la mantuvieron en observación durante una semana.

El mal momento para la actriz incrementó cuando los médicos, según ella contó, pensaron que la infección podía provenir del tracto urinario, por lo que cuestionaron su técnica de aseo personal. “¿De verdad? ¡Tengo 53 años!“, exclamó Applegate. ”Soy una chica limpia allá abajo”, bromeó luego de recordar que, durante una visita anterior al hospital, le habían preguntado si se aseaba de adelante hacia atrás, como recomiendan los médicos.

Y aunque siempre intenta sobrellevar las cosas con humor, la actriz admitió estar envuelta en un mar de lágrimas. “A veces caigo en los brazos de la enfermera como una loca, como si me pusiera a llorar”, señaló en el último episodio de su podcast, que grabó desde el hospital en Los Ángeles antes de ser dada de alta.

“Estoy en casa y recibí tratamiento para la infección renal”, declaró Applegate a la revista People a través de su representante ayer por la tarde. “En cuanto a mi problema estomacal en curso, es algo que aún está en desarrollo. Estuve allí 7 días”, concluyó.

Christina Applegate contó que su hija le “rompió el corazón”

Desde que recibió su diagnóstico, Christina Applegate suele compartir sin reparos cómo es su vida y cuáles son los cambios que enfrenta debido a la esclerosis múltiple. Siguiendo con el patrón de la franqueza, la actriz reveló la semana pasada cuál fue la frase con la que su hija Sadie, de 14 años, le “rompió el corazón”.

Christina Applegate y su hija Sadie en la ceremonia de los Screen Actors Guild Awards de 2023 Jordan Strauss - Invision

La protagonista de La cosa más dulce brindó una entrevista en el programa radial Let’s Talk Off Camera, conducido por Kelly Ripa, donde aseguró que su hija es su principal motivación para enfrentar sus problemas de salud. “Me levanto gracias a ella. Sadie es la razón por la que sigo aquí y sigo adelante”, remarcó.

Sin embargo, con su sentido del humor característico, señaló que la honestidad brutal de la adolescente a veces puede resultar cruel. “El otro día me dijo algo que provocó un problema entre nosotras. Dijo: ‘Extraño a la que eras antes de que te enfermaras’. Y lo sentí como una puñalada en el corazón, porque también extraño a la que era antes de enfermarme. Muchísimo. Cada día de mi vida es una gran pérdida”.

Mientras se emocionaba al recordar la conversación, Applegate reconoció: “Este es mi problema. O estoy extremadamente traumatizada y lloro, o me parto de risa. Así que nunca estoy en un punto intermedio”.

En 2022, la actriz posó con la flamante estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood VALERIE MACON - AFP

En 2024, Sadie le pidió a su madre que la invitara a su propio podcast, MeSsy, con la intención de compartir su experiencia como hija de una persona con esclerosis. “Fue difícil ver a mi madre perder muchas de las habilidades que tenía durante mi infancia. De chica solíamos bailar en su habitación durante horas”, expresó en aquel momento, a modo de ejemplo.

En ese episodio, madre e hija emocionaron al público con su honestidad. “No quiero que sientas que no soy capaz de protegerte y actuar como tu madre. Sabés que te amo. Quiero prepararte comida, llevártela, hacer todo lo que puedo en los momentos en los que puedo. Y me siento muy culpable cuando no puedo hacerlo”, se sinceró la actriz.