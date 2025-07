Christina Applegate contó que su hija le “rompió el corazón” con una frase: “Una puñalada”

Desde que recibió su diagnóstico, Christina Applegate suele compartir sin reparos cómo es su vida y cuáles son los cambios que enfrenta debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Siguiendo con el patrón de la franqueza, la actriz reveló esta semana cuál fue la frase que su hija Sadie, de 14 años, le dijo, con total sinceridad, con la que le “rompió el corazón”.

La protagonista de La cosa más dulce brindó una entrevista en el programa radial Let’s Talk Off Camera, conducido por Kelly Ripa, y volvió a asegurar que su hija es su principal motivación para enfrentar sus problemas de salud. “Me levanto gracias a ella. Sadie es la razón por la que sigo aquí y sigo adelante”, indicó.

Christina Applegate y su hija Sadie en la ceremonia de los Screen Actors Guild Awards de 2023 Jordan Strauss - Invision

Y luego, con su sentido del humor característico, Applegate agregó que, de todos modos, la honestidad brutal de la adolescente a veces puede resultar cruel. “El otro día me dijo algo que provocó un problema entre nosotras. Lo siento, Sadie, pero hay que decirlo”, comenzó su relato.

Y continuó: “Dijo: ‘Extraño a la que eras antes de que te enfermaras’. Y lo sentí como una puñalada en el corazón, porque también extraño a la que era antes de enfermarme. Muchísimo. Cada día de mi vida es una gran pérdida”.

Mientras se emocionaba al recordar la conversación, Applegate agregó: “Mira, ahora voy a llorar. Mira, este es mi problema. O estoy extremadamente traumatizada y lloro, o me parto de risa. Así que nunca estoy en un punto intermedio”.

En 2024, Sadie le pidió a su madre que la invitara a su propio pódcast, MeSsy, con la intención de compartir su experiencia como hija de una persona con ELA. “Fue difícil ver a mi madre perder muchas de las habilidades que tenía durante mi infancia. De niña, solíamos bailar en su habitación durante horas”, expresó en aquel momento, a modo de ejemplo.

En aquel episodio, madre e hija emocionaron al público, y la actriz señaló: “No quiero que sientas que no soy capaz de protegerte y actuar como tu madre. Sabes que te amo. Quiero prepararte comida, llevártela; hacer todo lo que puedo en los momentos en los que puedo. Y me siento muy culpable cuando no puedo hacerlo”.

La actriz posó con la flamante estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 2022 VALERIE MACON - AFP

En ese momento, la adolescente reveló: “Tengo algo llamado POTS”, compartió Sadie. Y agregó: “No tengo idea de qué es realmente, pero tiene algo que ver con el sistema nervioso autónomo y afecta mi corazón. Cuando me levanto, me mareo muchísimo y mis piernas se debilitan mucho y siento que me voy a desmayar”.

Aquella patología, que también es conocida como síndrome de taquicardia ortostática postural, es, en efecto, un trastorno crónico que afecta el sistema nervioso autónomo y la circulación sanguínea. Según las estadísticas, es más común entre las mujeres de 15 a 50 años. Las personas que lo padecen experimentan un rápido aumento de la frecuencia cardíaca al levantarse después de estar sentadas o acostadas. Entre los síntomas pueden aparecer, además, aturdimiento, confusión mental, fatiga, intolerancia al ejercicio, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, temblores, náuseas y desmayos.

Durante el episodio, Sadie explicó que desde hace mucho tiempo viene experimentado los síntomas, pero que muchas veces, al contarlo, no se sintió acompañada. “Odio que hayas pasado por eso y que estés pasando por esto ahora. Realmente lo odio”, le respondió Applegate, profundamente conmovida. “Estoy triste. Pero te amo y sé que vas a estar bien. Y estoy aquí para vos y te creo. Gracias por sacar esto a la luz y a la conciencia”, agregó.

Christina Applegate, en la entrega de los premios Emmy de 2024 Chris Pizzello - Invision

Sadie, a su vez, recordó haber dejado sus clases de sexto grado y visitar la enfermería varias veces al día. “Siempre sentía que me estaba por desmayar”, explicó. “En clase, si me ponía de pie, decía: ‘Tengo que ir a la enfermería’. Y si estaba en educación física, también”, recordó. “Me decían: ‘Estás haciendo esto para salir de clase’. Probablemente sea solo ansiedad. Volvé a clase.’ No hacían nada por mí y no me creían”, indicó.

“El hecho de que no hicieran nada al respecto definitivamente me lastimó física y emocionalmente”, continuó. “Porque pensé: ‘Esto es de mala educación y me siento mal y me dices que vaya a educación física y corra vueltas alrededor del campo de fútbol’. No puedo hacer eso’”.

Applegate confesó que también subestimó los síntomas de su hija porque ignoraba la existencia de la enfermedad. “Usa capas de ropa en los días de 30 grados y odia la educación física”, justificó la actriz. “Entonces, pensé: ‘Bueno, yo también me sentí así’. Ahora me siento tan horrible por no haberle prestado atención. Simplemente, no lo vi en casa, cariño. En casa estabas bien”, señaló. Y explicó: “Es que funciona así en nosotras. Salimos al mundo, y el estrés y la ansiedad del mundo hacen que nuestros síntomas se vuelvan mucho más fuertes que los que tendríamos si estuviéramos en la seguridad y el calor de nuestros propios hogares”.

A pesar de los síntomas debilitantes, Sadie explicó que a partir de haber sido diagnosticada le resulta más fácil comprender la situación que atraviesa su madre. “Cuando me dice: ‘Oh, me duele un poco en este momento’. Oh, estoy teniendo temblores.’ Si no tuviera esto, probablemente diría: ‘Realmente no me importa’. No sé de qué estás hablando’. “Sin duda, es mucho más fácil entender por lo que está pasando cuando yo también estoy pasando por algo similar”.