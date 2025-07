La polémica decisión que habría tomado Mauro Icardi respecto a la ropa que Wanda Nara dejó en Turquía

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. Mientras se termina de definir el divorcio, la empresaria de cosméticos pidió por vía legal que le fueran devueltas sus pertenencias y la de sus hijos, las cuales se encuentran en la mansión que compartía con el jugador del Galatasaray en Turquía. Sin embargo, negado a cumplir con sus reclamos, el deportista habría decidido donar todas las cosas a dos fundaciones de ese país.

La información sobre esta decisión fue dada a conocer por Pepe Ochoa en Sálvese quien Pueda (América TV). “Hay dos fundaciones que recibieron un mensaje de Mauro Icardi diciendo que quería donarles parte de la ropa de Wanda y de los hijos varones de Wanda. Porque la excusa es que allá no vive ninguno de ellos y que ya no van a volver. Hay muchas cosas y como no sobra el espacio, todo lo que no entra lo va a donar”, comenzó su relato el periodista.

Para poner en jaque a su exmujer en la contienda por la devolución de sus pertenencias, Mauro Icardi habría decidido donar todo a dos fundaciones turcas (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Parte de las carteras que Wanda tiene allá también van a ser donadas por el señor Mauro Icardi. Ahora... ¿La China está detrás de este plan? Según lo que tengo entendido y me cuenta mi fuente, la China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro", continuó.

“Y, pero vos decís que la China no querrá alguna de esas carteras...”, lanzó Lizardo Ponce; a lo que, sin filtro, Pepe Ochoa le respondió: “¿Vos viste lo que son estas carteras? Wanda la ve y la manda a liquidar”.

Como era de esperarse, esta información generó un montón de reacciones en redes sociales, donde los usuarios no dudaron en dar su opinión al respecto.

Opiniones en redes sobre la polémica reacción de Mauro Icardi con las pertenencias de Wanda Nara (Foto: X)

“Ponele que odiás a tu ex y la querés joder con esto... Pero las cosas de los chicos cuyos nombres tenés tatuados. ¿Esto no es violencia emocional?“; ”Qué resentido, si lo superaste le mandas las cosas y listo. Sobre todo las de los nenes que se tatuó y usó para joder a Maxi López” y “¿Lo va a donar? Se lo va a robar la chorra de la China y su madre".