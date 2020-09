Cinthia Fernández, furiosa con Nicolás Magaldi: "No se portó bien"

Cinthia Fernández, enojada con Nicolás Magaldi Crédito: Instagram

21 de septiembre de 2020 • 13:51

Tras su salida de El show del problema, Cinthia Fernández se mostró furiosa con Nicolás Magaldi. Si bien fue una decisión del canal volver al formato anterior, la panelista aseguró que el conductor "no se portó del todo bien" y confirmó la mala onda entre ellos durante su participación en el ciclo.

Si bien la tensión y los chispazos al aire fueron evidentes en el último tiempo, la polémica estalló a partir de unos tuits de Fernández, donde apuntó directo contra el conductor de elnueve.

Al ver esto, Magaldi se defendió públicamente en su programa radial Mientras tanto: "Soy de laburar en equipo. Me considero una persona que trata de potenciar al compañero de al lado porque si a vos te va bien, a mí me va mejor. La única manera de entender un programa es que todo el equipo esté unido y apuntando para el mismo lado. No me gustan los escándalos mediáticos, no me interesan, ni me construyo en base a eso. Y remarcó: "Si bien no es agradable terminar el formato de un programa hay gente que se alimenta de la carroña de los programas, no me gusta eso y menos entre nosotros que quizá mañana laburemos de nuevo otra vez".

Sin embargo, estás declaraciones despertaron aún más el enojo de Fernández, quién volvió a contestarle desde el piso de Los ángeles de la mañana: "¿Yo me alimento de la carroña? Me mata el señor que no es mediático, pero salió de un foco mediático. Yo lo que quiero aclarar es que no nos dejaron sin trabajo, no nos echó nadie, el canal decidió que el programa vuelva al formato anterior y nos fuimos Jose María (Muscari), Mica (Viciconte) y yo. Silvi (Luna) se quedó y le deseo lo mejor. La verdad que éramos un equipazo".

Mientras confirmó la mala onda con el conductor de elnueve, la panelista recordó varios cruces en vivo y aseguró: "Me parece que hay cosas que no se hacen. El no se portó bien. En el último programa nadie le dijo ni gracias, todos con cara de póker, no es normal. Se manejó todo mal. No nos salió [decirle gracias], cuando no te nace no te nace y no la podés caretear. Yo me sentiría mal en su lugar".

Si bien entiende que la decisión de volver al formato anterior no fue ni de Magaldi ni de la productora, la mediática le criticó que no contestara con la verdad cuando le preguntaron sobre el rumor que hace un tiempo venía circulando en redes. "Empezó el rumor en Twitter, fuimos y le preguntamos. Dijo que no, que era un rumor, que nos quedemos tranquilos que si había algo que comunicar lo iban a hacer ellos. No se manejaron las cosas bien", indicó molesta.

En cuanto a su tensa relación que se podía ver en pantalla, reveló: "A mí tanto al aire como en privado me decía todo el tiempo que si iba a otros programas no diga primicias". Y enseguida dio a entender el malestar del periodista no sólo con sus compañeros sino con otros programas de la pantalla. "¿Por qué no se hizo más el pase con Hay que ver? Él reniega de LaFlia, tiene muchos mambos. Una vez le pasaron un tape de él bailando con Sofi Macaggi y estalló", contó sin querer dar más detalles.