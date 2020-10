Cinthia Fernández y otro cruce con Matías Defederico Crédito: https://www.instagram.com/cinthia_fernandez

Si bien su separación fue escandalosa, desde hace un tiempo Cinthia Fernández y Matías Defederico dejaron la rivalidad de lado y comenzaron a llevarse mejor por sus hijas. Sin embargo, la paz y armonía parece haber durado poco. Los padres de Bella, Charis y Franchesca volvieron a tener un cruce luego de un picante comentario de la panelista.

¿Qué pasó? En el día de ayer, Fernández le respondió a su ex Martín Baclini, quien se mostró sorprendido por su físico entrenado. "¿Viste que cuando uno se separa se pone mejor? Estoy mejor que cuando estaba con él. ¡Olvidate!", aseguró, con picardía, la mediática en Los ángeles de la mañana.

Sin embargo, en su afán por resaltar lo bien que está sin él, Fernández terminó tirándole un "palito" al papá de sus tres hijas. Tras confesar que Baclini le parece "lindo, churrísimo y hermoso", Mariana Brey comentó: "Uno a veces se separa y dice cuando ve al ex '¿cómo me pude comer esto?'". Entre carcajadas, Cinthia lanzó: "Me pasa, pero con el otro" [haciendo referencia al deportista].

Asombrado, De Brito no quiso dejar pasar su comentario y preguntó: "¿Al otro, no?". Fiel a su estilo, Cinthia fue contundente: "Nooooo. ¿En serio me decís? La teoría la aplico a mi otro ex". Al parecer, esta confesión molestó a Defederico, quien enseguida salió a responderle en la red social del pajarito. "Che, hace 3 años me separé y sigue y sigue hablando de mí, mirá que tiene ex para comparar. ¡Aburre ya!", escribió sin vueltas.

Luego de la repercusión en las redes, esta mañana Fernández hizo referencia al tema. Al enterarse por el conductor de eltrece que el futbolista la bloqueó en Twitter, expresó: "Si está tan aburrido no entiendo por qué está tan pendiente de cada noticia mía y por qué da tantos likes innecesarios a noticias mías".

En cuanto a "la larga lista de ex", la angelita invitada comentó: "No sé de qué lista habla porque estuve ocho años con él así que falló en ese comentario machirulo. Igual le estoy haciendo un favor porque así la gente no se olvida de él, porque él en un momento fue alguien, pero ahora está pasando un momento... ¿fracaso es muy duro, no? ¿O es real?", lo chicaneó en vivo.

Y antes de terminar su descargo, Cinthia lo aconsejó mirando a cámara: "Y ya que tiene tanto tiempo al pedo que se ocupe de las hijas y deje un poquito la Play Station y el Twitter, estaría buenísimo". Parece que los tiempos de calma y bienestar volvieron a quedar en el pasado.