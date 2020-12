Claudia Villafañe y Jorge Taiana se refirieron a los rumores de separación: "Estamos en un trance"

"Claudia Villafañe está separada de Jorge Taiana". La noticia corrió como un reguero de pólvora, luego de que el periodista Augusto Tartúfoli confirmara el rumor este martes, en Confrontados.

Según contó el panelista del ciclo de elnueve, la empresaria y exesposa de Diego Maradona le confirmó que estaba "sola" a sus compañeros de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe que la tiene como participante. Las especulaciones apuntaban a que el rol determinante que Villafañe desempeñó tras la muerte de Maradona habría desencadenado una crisis con su pareja desde hace 7 años.

Consultado por LA NACION, Taiana desmintió de manera contundente la ruptura. "Todo mentira. No sé de donde lo sacaron", se limitó a decir el actor y productor. Sin embargo, Villafañe fue menos terminante al referirse al tema: según contó el periodista Tomás Dente este miércoles en Nosotros a la mañana, la empresaria teatral aseguró que, si bien "no hay separación", sí la pareja se encuentra en "un trance".

Taiana es actor y productor teatral, tiene 52 años y siempre llevó su relación con Claudia con una absoluta discreción, al punto de que, a la luz pública, fueron muy raras las ocasiones en las que se los vio juntos. Se conocieron en 2003, cuando ella se desempeñaba como productora de la obra teatral Pijamas, y lo que empezó como una amistad evolucionó paulatinamente en algo más.

La relación entre Villafañe y Taiana nunca fue "aprobada" por Maradona, que enfureció luego de que, en 2013, un semanario publicara en su tapa una foto de Taiana disfrutando de un momento de relax junto a Benjamín, el hijo que Giannina tuvo con el Kun Agüero. En su momento, Diego sintió que esa foto era una "mojada de oreja" para él, y no dudó en hacer público su enojo.

"Ella fue el gran amor de mi vida, pero cuando vi la foto sentí un puñal en el alma. No se lo voy a perdonar jamás", dijo Maradona por entonces. "Me parece fantástico que esté en pareja. Que [Taiana] haga lo que quiera con Claudia, pero que no se meta más con Benja porque la tiene jurada".

En una entrevista con este medio, al ser consultado sobre cómo llevaba la presión de salir con la expareja de Maradona, Taiana señaló: "A partir del cariño y el afecto que se tienen dos personas, si uno se queda en ese lugar es porque se trata del amor de dos seres humanos. Entonces, no interesa aquello que está afuera de la relación".

Villafañe, en tanto, levantó su perfil este año, a partir de su incorporación al reality de Telefe; sin embargo, fiel a su estilo, fue muy medida al momento de hablar de su vida junto a Taiana. "No le consulto porque no convivimos. Entonces, cada uno tiene su vida. No me gusta tampoco que no sepa lo que hago, pero no le pido permiso", dijo semanas atrás en Flor de equipo, luego de que le preguntaron si le había pedido opinión a su pareja antes de sumarse a MasterChef Celebrity.

Seguramente sin querer, la empresaria dio un detalle inesperado: que, tras 7 años de relación, elegían vivir cada uno en su lugar. "Viví mucho tiempo sola en mi casa y me acostumbré a esa soledad, a manejar mis tiempos sin consultar nada a nadie. Entonces es difícil después cambiar eso. Nuestra relación está planteada así", aclaró luego.

