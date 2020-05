El actor cumple 90 años: el recuerdo de su breve legado político en el pueblo que lo conquistó Crédito: Archivo

Clint Eastwood cumplió hoy sus 90 años , con seis décadas de carrera en su haber, primero como actor y después como realizador, pero su legado no recae solamente en el mundo del cine: también incursionó brevemente en la política .

Desde 1986 hasta 1988 el actor fue alcalde de Carmel by the sea, el pueblo de 4000 habitantes que se encuentra a 180 kilómetros de San Francisco, en plena costa californiana. En aquel entonces fue electo con el 72% de los votos y no cobró más de 200 dólares mensuales durante todo el mandato.

Clint Eastwood el último día de su campaña política, antes de ser electo como consejal de Carmel by the sea Crédito: Twitter AP

En su gestión Eastwood impulsó normas para beneficiar a los pequeños negocios y mejorar la economía local. Una de sus medidas más recordadas fue la de revocar una ley que prohibía vender y comer helado en la calle .

Además, se le atribuyó la construcción de varias obras de infraestructura balnearia, como las escaleras que conducen a la playa de Carmel, la finalización de un camino público que recorre los acantilados y la ampliación de la biblioteca pública.

Carmel by the sea, el lugar que Clint Eastwood eligió para vivir Crédito: Twitter

El actor llegó a este pintoresco lugar en los años 40, cuando era instructor de natación para la Armada. Se maravilló tanto con la vida bohemia de sus vecinos, en su mayoría intelectuales y artistas, que decidió quedarse. Allí también conoció a uno de sus amores, la presentadora de televisión Dina Ruiz , con quien tuvo un fugaz romance .

Hay quienes describen este pueblo como un lugar salido directamente de un cuento de hadas, por la perfección del paisaje y algunas de sus conocidas particularidades: no están permitidos los buzones de correo, las luces de león, ni los números en las calles, y otro detalle peculiar es que se recomienda no caminar con tacos altos para no dañar el asfalto.

Eastwood no buscó la reelección, y se retiró discretamente de la actividad política después de ejercer el cargo. "Creo que nuestra mayor contribución fue que hicimos las cosas; volvimos a poner las cosas en marcha -dijo el actor de Harry el sucio en una entrevista con Los Angeles Times después de su última reunión con el concejo vecinal-. Hubo un período de no hacer nada en Carmel por un tiempo en el que todos simplemente hablaban de cosas. Creo que cambiamos eso".

Al terminar su mandato, su éxito como actor y director se afianzó aún más, pero ya nunca abandonaría el idílico pueblo. El año pasado inauguró allí Tehama, un complejo de 90 viviendas que preserva el entono natural en el que fue construido. En diálogo con The Hollywood Reporter , resaltó ciertas similitudes entre la realización cinematográfica y el desarrollo inmobiliario: "Es como dirigir una película en el sentido de que ponés las cosas donde querés que estén y luego rezás, mucho. Rezás por que hayas tomado las decisiones correctas".