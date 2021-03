Coca Calabró, sobre Fabián Rossi: “Fue un buen yerno para mí”

Hace unos días, Coca Calabró se sumó a la lista de los mayores de 80 vacunados contra el coronavirus. Tras asegurar que no sufrió ninguna reacción adversa, la mamá de Iliana Calabró habló por primera vez sobre el fallo judicial que condenó a cinco años de prisión a su exyerno, Fabián Rossi.

“Por suerte me vacunaron el martes 16 en el Centro Islámico. Iliana me había anotado en enero y me llamaron el domingo para darme el turno. No me dolió nada, una vez vacunada me hicieron esperar unos 15 minutos y después nos volvimos a casa”, comentó este mediodía en comunicación telefónica con Intrusos, el programa de América conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Coca Calabró, cuando se vacunó contra el Covid-19 Instagram Ileana Calabró

Tras asegurar que no tuvo ninguna reacción adversa, Coca confesó que siempre fue pro vacuna. “No tuve ningún efecto adverso, no me puedo quejar de lo bien que estuve. Yo me quería vacunar, no soy selectiva. Si el gobierno lo acepta, quiere decir que sirve, así que bienvenida sea. Fue en el mismo centro en el que se vacunó Mirtha (Legrand). Hablé con ella después, siempre hablamos dos o tres veces por semana, estaba contenta”, expresó Coca, quien tiene una relación de hace años con la diva de los almuerzos.

Minutos después, Pallares cambió el ángulo de la entrevista y, por primera vez, le preguntó a la madre de Marina e Iliana sobre el fallo judicial que condenó a Fabián Rossi a cinco años de prisión por la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

“¿Cómo está Iliana después del fallo de Rossi?”, disparó el conductor sin filtro. Si bien no quiso hablar del tema judicial, Coca confesó lo que significó Rossi en su vida.

Los Calabró en una Nochebuena junto a Fabián Rossi Instagram

“De eso no hablo con Iliana. Yo de él no puedo hablar nada, es un buen padre para mis nietos y fue un buen yerno para mí en su época. Así que no puedo decir nada. Por suerte Iliana está lo más bien, vive en la esquina de mi casa así que nos vemos a diario”, concluyó en un tono amable.

LA NACION