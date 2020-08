Coco Sily recibió el alta y ya está en su domicilio Fuente: LA NACION

El pasado viernes trascendió que el actor Coco Sily permanecía internado en el sanatorio Los Arcos luego de arrojar positivo en el test de coronavirus.Si bien inicialmente el motivo por el cual se acercó al lugar fue un dolor abdominal (él sufre de divertículos), una vez allí decidieron hacerle el hisopado que brindó ese resultado. Y en el día de hoy, Coco fue dado de alta y ya se encuentra en su hogar.

En el marco de una nota telefónica en el programa Dr. C, conducido por el médico Guillermo Capuya y Agustina Rivas, Coco confirmó su alta y explicó cómo fueron esos días en los que permaneció en el sanatorio y reveló que poco después de la conferencia de prensa, recibió un llamado de Alberto Fernández. "El presidente tuvo la gentileza de llamarme por teléfono, cosa que le voy a agradecer enormemente por una cuestión de relación de muchos años con él. Fue una conversación personal muy cariñosa", contó.

Sobre sus días en el sanatorio, dijo: "Me chequeaban por las dos cosas. Por suerte lo de los divertículos con antibióticos y con calmantes se fue mejorando. Y lo del coronavirus no presentaba otros síntomas, no tuve fiebre y no tuve tos gracias a Dios. Así que me dieron el alta hoy, ya sintiéndome mejor de los divertículos. Estoy cursando el coronavirus, pero no puedo saber desde cuándo lo tengo. Se toma simbólicamente el día del hispado. El diagnóstico me sorprendió enormemente porque yo fui por un dolor abdominal. Ahora estoy haciendo una cuarentena bastante controlada. Fue algo casual cómo lo encontraron".

Por otra parte, y luego de los tuits en los que criticó fuertemente a quienes en la movilización del sábado no respetaban las medidas de distanciamiento, explicó el por qué de su bronca: "Mientras yo estaba con coronavirus, con miedo porque soy fumador, y pensando todo el tiempo 'a ver si empiezo a toser o levanto temperatura o a ver si me tienen que poner un respirador', porque es una enfermedad que te pone en un estado bastante susceptible, veía en la tele unos imbéciles que estaban protestando sin barbijo, o sacándoselo, y se me ocurrió escribir en Twitter lo que sentía".

Más adelante hizo hincapié en los cuidados que tomaba el personal de salud, y agregó sobre el mismo tema: "Estaba totalmente aislado, se llama 'burbuja' la habitación. Cuando te tienen que traer algo, te golpean, tenés que contar hasta diez, salir a buscar, pero muchas veces vienen y tienen contacto director con vos todo el tiempo. Entonces digo, si ellos (el personal de salud) se enferman, y la cama la ocupa uno de esos imbéciles que fue ahí a gritar, porque yo no estoy hablando de los trabajadores que están reclamando, porque a ellos los comprendo y los entiendo y los acompaño y los apoyo".