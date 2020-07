Coco Sily, internado en Los Arcos, en observación

Coco Sily, internado en la clínica Los Arcos Fuente: LA NACION

A raíz de un dolor en el cuerpo y algunas líneas de fiebre, el actor y conductor Coco Sily fue ayer al sanatorio Los Arcos del barrio de Palermo a revisarse. Finalmente, y como una medida de prevención, quedó internado, en observación.

Según pudo saber LA NACION, el actor ya se realizó el hisopado para saber si tiene coronavirus y está esperando el resultado que le darán al mediodía. Aunque no se descarta tampoco que sus dolencias se deban a que tiene divertículos.

"Está internado. Se fue hacer ver por un problema en la panza y cuando le hicieron la placa le vieron unas manchitas y por las dudas lo hisoparon", dijo a LA NACION su hijo Sasha, que también es productor en Radio Pop, donde trabaja el actor.

Y agregó: "Estamos a la espera de los resultados. Igual está sin síntomas ahora y se siente bárbaro".

A raíz de esta situación, el actor no sólo no puede hacer su programa de radio, Código Sily, de 13 a 16, sino que también tuvo que interrumpir su espectáculo por streaming y avisar al programa de Mirtha Legrand que no podrá formar parte del almuerzo del domingo, donde iba a estar junto al elenco de Risas en Cuarentena, Gabriel El Puma Goity, Roly Serrano y Daniel Aráoz.