Es común que los famosos compartan pantalla con algunas de sus mascotas. En esta ocasión, le tocó a Coco Sily, quien llevó a su perrita Olivia a la mesa de Almorzando con Juana (eltrece). La conductora del programa, Juana Viale, apenas la vio entrar se sorprendió y se sentó junto a ella.

“Y voy a presentar a mi segundo invitado. También es verborrágico como yo, pero es más puteador serial que yo. Es un gran actor, un gran cómico, una gran persona”, introdujo Juanita antes de hacer pasar al intérprete de La cátedra del macho. En ese momento, la conductora se sorprendió ante la presencia de la perrita de Coco Sily, que irrumpió en el estudio y alegró a todos.

“Es más buena, es una gran compañera. Vine con ella porque sigo de largo, me voy de viaje”, explicó el actor sobre su mascota. “Pedí permiso y me dijeron que sí, tenés una producción divina, y yo como sé que vos sos recontra hiperbichera dije no va a haber problema”, aclaró Sily, refiriéndose a Juana. “Dejémosla suelta, si ella quiere andar, mientras no haga [sus necesidades] en la alfombra no pasa nada”, respondió la nieta de Mirtha Legrand. Y Coco agregó: “En un ratito se va a calmar, pero tiene que reconocer el lugar, está asustada”. En ese momento, se supo que la visita de Olivia marcó precedente en el estudio, ya que la conductora señaló que quería que todos sus invitados fueran con sus animales.

El actor está atravesando una reciente separación con la conductora Caramelito. Tras la ruptura, declaró que “se va tirando alcohol en gel en la cabeza. Hablando en serio, estoy solo. ¡Con Olmedo, como el mano santa, que me cuida! Estoy solito, con mi perra Olivia que no es muy para mí, pero es quien me acompaña”.

Coco Sily y Caramelito Carrizo terminaron su relación (Captura video)

Ahora, según trascendió, Sily estaría saliendo con una nueva mujer. Se trata de una compañera de radio de 40 años con quien él confirmó su relación. Sobre esto, su expareja Caramelito, comentó: “Me enteré de que está de novio por posteos de la radio, se que lo dijo en su programa y me alegro mucho por él. Es una persona a la que quiero mucho, y él me quiere mucho a mí”. A su vez, sobre el tiempo posterior a la separación, agregó: “Nunca fue incómodo, todo lo contrario. Compartimos un tiempo, los dos sabiendo muy bien qué le pasaba al otro, acompañándonos en esos momentos y todo fue realmente muy lindo y muy bueno”.

En la mesa de Almorzando, Juana recordó una vieja polémica y le preguntó a Coco Sily sobre su disgusto previo al mundial de fútbol. “Cuando te enteraste que Lionel Scaloni iba a ser el técnico de la Selección, ¿qué pensaste?”, indagó la conductora, con la picardía de que ya conocía la respuesta. “No estaba de acuerdo, en las grandes decisiones que tomó “Chiqui” (Tapia) al principio no estaba de acuerdo. Porque uno es futbolero, querés al técnico de nombre y a este muchacho (Scaloni) no lo conoce nadie, no estás en el proceso que ellos viven cotidianamente, cómo ellos están planificando el futuro”, respondió el humorista.

“Más que ser actor, hubiese querido ser el ‘10′ de Huracán toda mi vida”, reveló. Y agregó: “Si la Argentina fuera como es en el fútbol de hoy... en lo referencial a la Selección, en la mística, en el compañerismo, donde un tipo que no conoce nadie tenga una oportunidad y haya triunfado como triunfó Scaloni. Me encanta el proceso y me hace sentir muy orgulloso. Tengo hijos futboleros que disfrutan de esto”.

Sily vivió una distendida experiencia de la mano de Juana Viale este domingo de balotaje, con el agregado de que sería el primer invitado en acudir con su mascota al ciclo de la conductora y que marcó un precedente en el programa.