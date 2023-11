escuchar

El amor volvió a golpear las puertas de “Coco” Sily, quien hace tres meses finalizó su vínculo con Cecilia “Caramelito” Carrizo, quien lo dejó para darle una nueva oportunidad a su expareja. La sorpresiva decisión dejó al humorista dolido, pero este miércoles, en diálogo con Intrusos (América) confirmó que se volvió a enamorar.

La relación entre Caramelito y “Coco” duró un suspiro, luego de que ella decidiera darle una segunda oportunidad a su expareja Damián Giorgiutti y le generara angustia a Coco por la “viralización de la vida”, según explicó en una entrevista en Blender. “No la vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo y que iba a apostar a otra relación, y yo respeté su decisión”, señaló.

No obstante, en el programa de Intrusos de este miércoles, el humorista, recuperado de ese amorío fugaz, se refirió con un gran humor a su última conquista. “Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Es nuevo, nos estamos conociendo hace poco tiempo, pero es un regalito del universo”, introdujo con una sonrisa.

Sin embargo, Sily quiso ser cauto en cuanto a las expectativas de su vínculo amoroso. “Ustedes siempre fueron gentiles conmigo, siempre me cuidaron. No quiero dar muchos datos porque no quiero que se queme, soy muy cabulero. Segundo, no es del medio, entonces, quiero cuidarla”. A pesar de su precaución, se mostró muy ilusionado. “Solo quiero contarte esto: Dios cierra una ventana y abre una puerta. Estoy muy feliz de tener una nueva oportunidad de poder estar alguien tan luminosa como es ella y me hace mucho bien, pero es nuevo”, explicó.

Coco Sily confirmó que tiene una nueva relación amorosa en su vida

Por último, el conductor radial contó cómo se construyó este amor que, hasta el momento, es un misterio. “Fue muy de casualidad, muy inesperado. El universo está abierto, sépanlo todos. Estoy un poco místico”. Pero lo insólito pasó después cuando una pequeña anécdota que describe cómo se encuentra actualmente. “Recién me chocaron cuando venía para acá... Me abracé con el pibe que me chocó, te lo juro”, dijo entre risas.

Además, “Coco” Sily se explayó más a través de su programa Dios los cría (Extra 107.5) “Yo creo que, de verdad, uno empieza a entender que está amando a alguien cuando empieza a amar sus imperfecciones, ahí es cuando uno dice ‘mirá es un ser humano’ porque al principio es todo divino. Cuando recién te conocés con alguien es una fiesta: somos hermosos, olemos todos bien, después, cuando empezás a convivir...”, introdujo con respecto a su nuevo amor.

Luego continuó: “Yo no convivo con ella, pero paso mucho tiempo con ella porque es con la única persona que me dan ganas de estar, aparte de mis hijos y mi núcleo de amigos, es con quien más quiero estar, y empezás a ver. Bueno, eso esa es la definición perfecta de lo que uno siente cuando se engancha con alguien, como estoy yo enganchado con ella, las imperfecciones te dan ternura, te dan amor, porque empezamos a conocernos en nuestras cosas”.

Hasta el momento, desde los programas de espectáculo no dieron a conocer quién es el nuevo amor del conductor, pero según las ganas con la que habló en la entrevista, quedó demostrado que ella logró conquistar su corazón en esta nueva etapa de su vida.