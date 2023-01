“Me avergüenza”: la confesión de Dakota Johnson sobre un hábito de su madre, Melanie Griffith, que la saca de quicio

escuchar

Dakota Johnson creció en el seno de una familia de artistas. A pesar de haber convivido desde chiquita con la fama de su madre, Melanie Griffith, la exposición de su padre, Don Johnson, y la estelaridad de su abuela, Tippi Hedren, la actriz siempre prefirió mantener el perfil bajo. A todo ese clan, años después se sumó el ícono español, Antonio Banderas; quién estuvo en pareja con su madre durante casi dos décadas.

Pese a toda esa popularidad que siempre la rodeó, la actriz -que saltó a la fama recién en 2015 con su papel de Anastasia en Cincuenta sombras de Grey- odia la exposición, casi no maneja redes sociales y le escapa a los flashes cada vez que asiste a algún evento de trabajo . Tampoco habla de su romance con Chris Martin, el cantante de Coldplay con el que está en pareja desde 2017. De hecho, cada vez que lo acompaña a sus conciertos trata de camuflarse para que el público no la reconozca.

Don Johnson, Dakota Johnson, Tippi Hedren y Melanie Griffith; una familia de íconos de Hollywood Gentileza The Hollywood Reporter - Archivo

Sin embargo, este intento por “mantener su privacidad en las sombras” muchas veces se ve en peligro por el accionar de su madre. Muy por el contrario, Melanie Griffith siempre ha expuesto y mostrado su vida sin reparos. Sus amores, sus escándalos y sus cirugías han sido tema de debate público; algo que Dakota no puede ni imaginar para su vida. De hecho, hoy en día la rubia no duda en compartir en sus redes sociales su rutina diaria, sus viajes y algunas fotos familiares retro; algo que al parecer le molesta mucho a su hija.

Fue en una entrevista con James Corden que Johnson apeló a su máxima sinceridad y habló de aquello que más le molesta de su madre. Al parecer, la actriz está cansada de que publique fotos de ella, sobre todo de cuando era pequeña, sin su consentimiento. “No me gusta y como no entro en las redes sociales, no me entero hasta que ya se ha difundido por todo Internet”, se quejó la actriz en su paso por The Late Late Show.

“De pronto alguien me lo envía diciéndome: ‘Oh, estabas tan fea, o eras tan mona cuando tenías aparatos y una cola de caballo peinada hacia atrás. Me vuelvo como una niña de 12 años y pienso: ‘Mamá, no puedes hacer eso. ¡Hemos tenido esta conversación tantas veces!’. A ella le da igual” , confesó mitad en serio, mitad entre risas.

Tras aclarar la admiración que siente por Griffith, la novia de Chris Martin agregó: “Mi madre es la persona más increíble que conozco, pero me avergüenza frente a mucha gente”. Y enseguida, recordó una anécdota cuando Griffith la dejó en ridículo delante del chico que le gustaba: “Me escondí en la otra punta del aeropuerto detrás de una planta tratando de hacerme invisible”, rememoró quien por ese entonces tenía apenas 8 años.

Dakota Johnson y Sean Penn ruedan una escena nocturna para 'Daddio' en Nueva Jersey. The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Minutos después, su relación con su madre pasó a un segundo plano para hablar de su próximo proyecto en pantalla. Es que Dakota será parte de Daddio, un film dirigido por Christy Hall (quien debuta como directora) y protagonizado por Sean Penn. Además de la trama, que ya generó mucha expectativa, su radical cambio de look al que debió someterse también llamó la atención. Y si bien todavía no se sabe mucho acerca de su personaje, lo único cierto es que su nueva cabellera teñida de rubio platinado deja al descubierto su gran parecido con Melanie Griffith.

LA NACION