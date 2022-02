Colecho extendido: con una curiosa anécdota, Kristen Bell y Dax Shepard revelan que sus hijas aún duermen con ellos

El matrimonio de los actores Kristen Bell y Dax Shepard, que el año pasado generó un debate al hablar sobre la frecuencia con la que hay que bañar a los hijos, nunca decepciona cuando de dar entrevistas se trata. En esta ocasión, contaron un íntimo detalle familiar en medio de un relato anecdótico.

Durante un reciente episodio del podcast que conduce el actor, Armchair Expert, que usualmente esquiva cualquier tipo de “filtro”, la pareja ha revelado que sus hijas, Lincon y Delta, de ocho y siete años respectivamente, duermen en el cuarto con ellos.

La actriz, que se luce en la exitosa serie La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, que estaba como invitada al podcast de su marido, se dispuso a contar que hace días siente un extraño olor en el cuarto que comparten los cuatro. Al comenzar con su relato, llamó la atención de los oyentes cuando dijo “ya sabés que las niñas duermen en el suelo de nuestra habitación”.

La casual afirmación, que era parte de la historia del caso del mal olor en la habitación, sorprendió por la edad que tienen sus hijas. Bell continuó bromeando y diciendo que el mal olor se debía a que la familia “tiene gases”, y agregó: “Me despierto por la mañana y digo: ‘Vaya, no se han ido los gases de nadie, pero también huele a quemado’”. La actriz siguió explicando que incluso después de lavar las sábanas, ventilar el cuarto y hacer que sus hijas revisen que las mascotas de la familia no habían dejado nada, el “olor realmente desagradable” persistía.

Finalmente, la historia concluía con el descubrimiento que en un aparato que la pareja utiliza para enfriar o calentar la cama en base a la circulación de agua, había estado corriendo leche en mal estado, ya que Shepard lo había llenado “accidentalmente” con un batido de proteínas .

Tanto Shepard como Bell han sido abiertos y honestos sobre su relación y su vida en familia a lo largo de los años, y a través del podcast de Shepard, usualmente comparten detalles sobre su vida hogareña. Recientemente, el actor también intentó “avergonzar” a Bell con un video donde mostraba su falta de puntería al hacer sus necesidades, a lo que la actriz respondió que hacerlo era una pérdida de tiempo.

La pareja, que se conoció en 2007, salió esporádicamente hasta que en 2009 formalizaron el vínculo cuando Shepard le propuso casarse. En 2019, Bell confesó a la publicación estadounidense Insider que “él estaba no en contra [del matrimonio], sino más de la idea del matrimonio”. “Decía: ‘La forma en que te trato no dependerá de un papel sentado en el registro civil, porque ya me comprometí y no veo ningún uso en ese papel”, aseguró la actriz.

Y si bien en ese momento la actriz aceptó la propuesta, ambos pactaron no casarse hasta que no estuviera permitido el matrimonio igualitario en California, estado en el que residen. El día llegó cuatro años después: la pareja se casó en 2013, una vez que la ley permitió que las parejas del mismo sexo pudieran unirse en matrimonio. “Definitivamente, tuvimos que trabajar muy duro para ser pareja porque ambos somos increíblemente, dolorosamente tercos, y somos bastante opuestos”, explicó Shepard en 2019, dando cuenta de lo complicado que suele resultarle congeniar con Bell.