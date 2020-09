Cómo es el casting para Cantando 2020 que estrenó Mujeres de eltrece

Mujeres de eltrece estrenó un nuevo segmento, un casting para sumar voces a Cantando 2020

"¡Teté, qué alegría, otra vez juntas!", se emocionó Solita Silveyra apenas empezó Mujeres de eltrece. La respuesta de Teté Coustarot fue inmediata: "¡Feliz primavera. La naturaleza nos enseña que todo renace, reverdece y que esto sea para todos los ámbitos". Y ya no hicieron referencia a las diferencias que, según los rumores, las enfrenta desde el primer programa. La actriz y la conductora volvieron a coincidir luego de dos semanas.

Con ganas de renovarse a menos de un mes de su inicio, Mujeres de eltrece inauguró una nueva sección: un casting para sumarse al Cantando 2020. "Vamos a elegir a una persona que se va a subir al escenario del Cantando para poder hacer realidad su sueño", dijo una de las conductoras, Roxy Vázquez. Solita, Teté y Ángela Leiva conforman el jurado del casting.

La primera participante fue Valeria, un ama de casa que hace un mes perdió todo en un incendio. "Me estaba bañando y mi hermano me avisó y me salvó la vida. Salí a la calle envuelta en un toallón. Perdimos todo", dijo Valeria que cantó el tema "Adiós", de Gustavo Cerati. Solita le sugirió que trabajara un poco más en la parte actoral. Ángela marcó la dulzura de la voz de Valeria y Teté creyó que no daba con la nota pero, de todos modos, elogió su valor.

Luego entró a escena Inés, que es profesora de canto y se gana la vida haciendo shows. Contó que su mamá falleció hace dos años y tuvo que reaprender muchas cosas. "Era mi manager, mi estilista, todo. Tuve que aprender a vivir sin ella", comentó. Inés cantó "Aprender a volar", de Patricia Sosa. Su performance provocó la emoción de las conductoras y de Ángela Leiva, que además la aplaudieron por seguir su interpretación y no imitar a Patricia Sosa.

El tercer participante fue Emanuel Cerrudo, quien resultó ganador con un tema de David Bisbal e hizo llorar a todos con su historia de vida. "Trabajaba haciendo shows y ahora, en pandemia, hago delivery en mi moto. Pero lo que más me gusta es ser payaprofe en dos hospitales oncológicos, uno de niños y otro de adultos". Y contó que su mujer tuvo cáncer hace tres años, que la pasaron muy mal y que ya está bien. "Ahora estamos esperando a nuestro segundo hijo", contó Emanuel.

Finalmente presentaron a Ramiro, que es empleado y que, según contó, el momento en el que aceptó su bisexualidad cambió su vida. "El amor es libre, no pasa por que órgano tiene la otra persona. Podés enamorarte del alma de alguien", aseguró el participante antes de cantar "Están lloviendo estrellas", de Christian Castro.