Cómo festejó su cumpleaños Micaela Tinelli y qué mensaje le dedicó su orgulloso papá

Micaela Tinelli cumplió 33 años y no quiso perder la oportunidad de festejarlo. Este jueves por la noche, la diseñadora organizó una celebración íntima y privada en un bar de Palermo, a la que acudieron su papá, su novio, algunos de sus hermanos y sus amigos más cercanos.

La cita para celebrar el aniversario de la mayor de los Tinelli fue en La Fernetería, a donde la cumpleañera llegó acompañada de su pareja, el jugador de Boca Lisandro López. Su papá, Marcelo, no quiso perderse la velada y también dijo presente en el lugar.

Marcelo Tinelli no se perdió los festejos por el cumpleaños de Micaela, su hija mayor

De sus cuatro hermanos fueron dos los que la acompañaron en esta oportunidad: mientras que Juanita concurrió sola, Francisco lo hizo acompañado de su novia, Martina Villar. Los dos ausentes en los festejos fueron Candelaria, que actualmente se encuentra en España junto a su novio, Coti, y el pequeño Lorenzo, que es menor de edad.

Juanita Tinelli llegó sola al festejo de su hermana

Guillermina Valdes, pareja de su papá y madre de su hermano más pequeño, también dijo presente acompañada por su hijo Dante, quien no tuvo problema en posar junto a ella ante los flashes de los fotógrafos. Entre los invitados también estaban Natalie Weber y Mauro Zárate.

Guillermina Valdes junto a su hijo Dante

Natalie Weber y Mauro Zárate también celebraron junto a Micaela Tinelli

En su cuenta de Instagram, Mica dejó ver un poco de la intimidad de la celebración. Desde la torta en forma de corazón que tenía inscripta la palabra “Virgo Baby”, hasta el risotto de hongos que eligió para cenar durante los festejos. También compartió videos junto a sus amigos, en donde se la ve riendo y disfrutando de su día.

Francisco Tinelli junto a su novia, Martina Villar

El jueves por la mañana, el conductor de ShowMatch había utilizado sus redes sociales para dedicarle un saludo muy especial a su primogénita. “Feliz cumple a mi primera y amada hija, Mica. Sé feliz siempre. Dejá vivir a la criatura libre, alegre y simple que llevás dentro tuyo. Te amo muchísimo”, le escribió Tinelli junto a una foto de ambos. “¡Te amo con todo mi corazón, pá! Todo lo más hermoso de esta vida, lo aprendí de vos y de mamá. Gracias por estar ahí siempre al lado mío. Te amo mucho”, le respondió ella en la misma publicación.

Perfil bajo

A pesar de mostrarse muy activa en sus redes sociales, a Micaela le gusta mantener un perfil bajo. “Soy una persona común y corriente que tiene días buenos y días malos también”, escribía hace poco en un descargo publicado en su cuenta de Instagram, luego de que la criticaran por promover una vida lejos de la realidad. “A los que piensan que muestro una irrealidad, sepan que no es ni el 20% de lo que es mi vida, porque también hay cosas que está bueno dejarlas para uno, sino estas redes nos consumen tiempo y energía. Y todos los que estamos acá, elegimos qué y cómo queremos mostrarlo”, agregaba para luego señalar: “Humildemente, no me considero influencer”.

Micaela Tinelli festejó su cumpleaños, rodeada de su círculo más íntimo

La joven también suele molestarse con aquellos que piensan que es su padre quien la mantiene. “Definitivamente hay pocas personas que evolucionan. Bloqueé a todos los que me tiran mierda en los comentarios. Estoy cansada de leer ‘si total te lo paga papi’. Yo tengo Ginebra (su marca de ropa), tengo trabajo, tengo empleados que amo pero en fin, los borro porque no quiero su energía negativa en mi red”, expresó en su momento.

El 2021 no ha sido un año fácil para la diseñadora, quien estuvo acompañando a su mamá, Soledad Aquino, en un largo y complicado proceso médico. A finales de marzo, la mujer de 59 años fue internada de urgencia en terapia intensiva tras sufrir una hemorragia estomacal. Con el correr de las semanas, contrajo coronavirus, por lo que debió superar primero el cuadro viral antes de poder recibir finalmente un trasplante hepático el pasado 10 de junio.

Después de varios meses de incertidumbre, finalmente a comienzos de agosto Aquino recibió el alta médica y continúa su recuperación fuera del hospital. Sabiendo que su madre está mejor, Micaela se permitió celebrar su cumpleaños y relajarse, tras un año difícil.

LA NACION