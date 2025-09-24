Cómo fue el debut de Estamos de paso, el programa de Marcelo Tinelli en Carnaval

Este martes, a las 20, más de 6 mil usuarios entraron al canal de streaming Carnaval para ser testigos del debut de Marcelo Tinelli. Sin embargo, el conductor de ShowMatch y su nueva troupe se hicieron esperar más de diez minutos. Entonces, sí, una nueva etapa en la carrera de quien fue considerado el rey de la televisión comenzó.

Fiel a su estilo, Tinelli presentó una apertura que tuvo como protagonistas a un alfajor, a su historia televisiva y a Mario Pergolini Captura de pantalla

La apertura de Estamos de paso mostró a Tinelli, vestido íntegramente de negro, paseando a su perro en el parque. Cuando está a punto de comer un alfajor -una de sus gracias televisivas clásicas- vislumbra un asteroide que está a punto de estrellarse en la Tierra. En ese momento, miles de recuerdos de su carrera vienen a su mente, y el alfajor cae al piso. En ese momento hace su entrada su enemigo íntimo Mario Pergolini, que levanta la golosina y se la ofrece, justo antes de que se produzca la gran colisión.

Pergolini y una aparición especial en la apertura de Estamos de paso Captura de pantalla

En ese momento, la cantidad de personas conectadas al canal superaban los 21 mil, y ahora sí, el conductor dio inicio formal a su nueva apuesta y saludó a su nueva audiencia: “¿Cómo andan, amigos? ¿Qué dicen, tanto tiempo? ¡Qué alegría, Dios mío, volver a vernos acá! Estamos felices de volver a vernos, de volver a encontrarnos. En cualquier situación es linda la vuelta”, señaló, con el mismo tono eufórico con el que daba inicio tiempo atrás a cada nueva temporada de ShowMatch, mientras sonaba la cortina del programa, a cargo de Germán Barceló.

💗 ¿Querías conocer a toda la crew de @depasoestamos? pic.twitter.com/5PPGINBqwD — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 24, 2025

Y entonces, llegó el primer blooper. Mientras Pachu Peña, el primero de los colaboradores en ser presentado, tomaba la palabra, comenzó a sonar una canción que el conductor creyó que tenía algo que ver con el humorista. Peña, sin embargo, aseguró que no la conocía. “Me dijeron que cada canción de sus presentaciones iba a tener que ver con ustedes, y pensé que esta iba a hablar de Rosario”, se quejó el conductor, ante la atenta mirada de 37 mil personas.

Estamos de paso - Marcelo Tinelli Captura de pantalla

“Las vueltas siempre son lindas. Es lindo verte, ver a gente que quiero mucho y admiro. Vamos a pasarla bien”, propuso el humorista. Luego, tomó la palabra Rojas, que aprovechó para quejarse del cambio de horario de Pasó en América, el ciclo que conduce junto a Augusto “Tartu” Tartufoli. “Creo que nos perjudicó. Le mandamos un beso al Chato”, indicó la actriz, en referencia a Pablo Prada, el exproductor de ShowMatch que ahora oficia de gerente de programación de América.

Cuando la cantidad de personas conectadas superaba los 44 mil, Almada tomó el teclado e hizo una de sus gracias más festejadas: “Gracias. La pregunta es rara. Queremos saber, Marcelo, quién carajo nos paga”, en alusión a los conflictos que salieron a la luz en los últimos meses entre personalidades que trabajaron en distintos ciclos producidos por Tinelli. “Eso lo hablan con [Federico] Hoppe y [Fabián] Scoltore”, respondió el conductor, haciéndose el desentendido.

Con la aparición de Conte, recordando el viejo episodio del ‘corte de la pollerita’, el ciclo tomó cierto dinamismo, cuando Sabrina Rojas contó que el novio de su compañera, Ezequiel Corvo, es su mejor amigo, y Tinelli tiró el primer tópico de la noche: si realmente un hombre y una mujer pueden ser amigos. Pero el intercambio duró poco: Tinelli se jugó por la negativa, dio su fundamento y le dio la bienvenida a su primo, que habló de su relación de dos décadas con su novia Mimi, y comenzó un ida y vuelta con el conductor sobre sus salidas nocturnas, las fotos que algunas mujeres le envían por WhatsApp y las imágenes creadas por inteligencia artificial.

“Ella es la más picante y me gusta que esté acá porque nos estamos apoyando mutuamente. Es una de las personas que me dicen las cosas sin filtro”, presentó Tinelli luego a su segunda hija, Candelaria, y contó que en el último tiempo ella volvió al hogar familiar. “Me estoy yendo, porque ya llegamos al límite. Está cada vez más intensa la cosa. Hincha un poco las bolas y tiene muchos tocs [trastornos obsesivos compulsivos]: en la heladera no puede haber tuppers, no le gusta que se coman cosas vegetarianas. A veces compro cosas y cuando voy a buscarlas, no están más. Hay muchas latas de bebidas energizantes”, fundamentó la cantante, ante 67 mil usuarios.

Sabrina Rojas, una de las integrantes de la troupe de Estamos de paso Captura de pantalla

Llegaron luego los saludos de “famosos”. El primero fue Nicolás Occhiato, que le expresó a Tinelli una vez más su admiración y le dio la bienvenida al mundo del streaming. Después, se mostraron los mensajes de Ángel De Brito y un clip que recogía la opinión de la gente en la calle sobre el estreno del programa.

Entonces, llegó el momento del primer tópico real: la vuelta, y cada uno de los presentes contó la anécdota personal de un regreso, y empezó el conductor: “Con mi vuelta al trabajo estoy feliz, estoy chocho”. Le siguió Rojas. “Siento que experimenté una vuelta luego de separarme. Una vuelta a laburar, a creer en mí. Es bueno cuando sentís que estás volviendo a un lugar al que tenías ganas”. Luego, le reprochó a Tinelli que haya invitado a cenar a su ex, Luciano Castro, y a “una novia” [Flor Vigna] en lugar de invitarla a ella. “Me sentí traicionada. Fue como una daga en el corazón”, aseguró, y luego reveló que hoy mantiene una buena relación con la bailarina y cantante.

Carla Conte se mostró muy suelta en el ciclo Captura de pantalla

Entonces, el conductor hizo un recuento de lo que los programas de chimentos dijeron sobre el último fin de semana de Rojas: que coincidió el sábado en el VIP de un conocido boliche con el polista Facundo Pieres y que habría pasado algo entre ellos.

Oh! las vueltas de la vida...

La de @carlaconteok y Ezequiel es toda una historiasa de amor 💞 pic.twitter.com/OnbZRjFRzm — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 24, 2025

Conte contó luego que esta es su segunda “vuelta” con Corbo, y que durante mucho tiempo él estuvo bloqueado en su celular. Desde el control, el productor indicó que en ese momento “estaba flojo de papeles”. Rojas intervino, entonces, para recordar que el conductor y su amigo compartieron una mujer: la cantante cordobesa Coqui Ramírez. Corbo, entonces, tomó el guante y le disparó a su amiga: “No te conviene hablar, Sabrina”.

Para ese momento, 80 mil personas seguían las alternativas del ciclo y Almada entonó su segunda canción dedicada al conductor y su edad y Peña presentó una sección del programa: “¿Qué opinás, Marce?“, en la que Tinelli debe contar qué piensa sobre algún hecho que se produjo mientras no estaba al aire.

En este caso, Peña eligió como tema las exitosas transmisiones en vivo que científicos del CONICET realizaron semanas atrás para compartir sus descubrimientos sobre la fauna marina. “No me di cuenta ni de que existió ese streaming. No me interesó el tema”, respondió Tinelli, algo ofuscado.

Rápida de reflejos, Rojas salió una vez más a ganar un poco de ritmo y le preguntó qué opinaba sobre la telenovela multiestelar que incluye a la China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara, L-Gante y Benjamín Vicuña. “Yo me pongo en el lugar del padre de esos niños, y si se tienen que quedar a vivir en Turquía, armo un bolonqui impresionante y rompo todo. Escolarizar a los chicos fuera del país me parece una locura”, sentenció, más cómodo con esta nueva pregunta que con la anterior.

Más entusiasmado aún se lo notó cuando Conte le preguntó sobre la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. “No puedo creer que esta situación sea así, que sea un engaño de parte de Gime a Nico. Me parece raro, porque la conozco”, indicó.

Candelaria Tinelli, la segunda hija del conductor, formó parte de esta primera entrega de Estamos de paso Captura de pantalla

Después, Tinelli le pidió consejos al chat GTP para seguir con éxito con el programa y Bal le mostró algunas imágenes trucadas con IA, que lo mostraban junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su casa de San José 1111, a su primo andando a caballo y al economista Marcelo Bonelli con los tatuajes del conductor.

Casi al final del programa hizo su entrada el imitador Iván Ramírez, caracterizado como el presidente Javier Milei y brindó un discurso con las inflexiones del mandatario, pero confundiendo a Tinelli con su “amigo” que siempre lo “bancó”, Alejandro Fantino. Luego, protagonizó un ida y vuelta con el conductor. “Me hacés acordar al peronismo: te vas y volvés, siempre con lo mismo”, sentenció el personaje.

El Presidente Milei vino a Carnaval pero estaba medio confundido 🙃



🫡 Le consultó al Jefe si podía hablar con @cuervotinelli porque él estaba buscando a @fantinofantino en realidad. pic.twitter.com/ijF1SjX2aT — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 24, 2025

Para el final, mientras hablaban sobre la música que cada uno escuchaba, Candelaria contó una anécdota: “Me cagó un cumpleaños. Yo hice un asado en Nordelta, y papá puso un DJ y una barra y yo quería algo tranquilo. En un momento, ya estaban todos medio en pedo y le digo: ‘Por favor, bajá un poco la música’. Pero no hubo caso, estaban todos festejándole a papá. Lo amenacé con irme, me cansé y me fui”, recordó. Y agregó: “Musicalizó él porque es muy centro... Muy Mickey. Muy narcisista”.

Con un pico de casi 85 mil usuarios en línea, llegó entonces el final de este primer programa, que marcó la incursión de Marcelo Tinelli en un nuevo formato, pero con las fórmulas de siempre.