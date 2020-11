Cómo fueron los últimos años de vida Sean Connery

Sean Connery junto a su última mujer, Micheline Roquebrune Crédito: GROSBY GROUP

El mundo se despertaba el sábado con una triste noticia: la muerte de Sean Connery, el primer James Bond, uno de los actores británicos por excelencia y quien fue uno de los hombres más elegantes del mundo. Tenía 90 años y su familia comunicaba que había muerto en su casa de las islas Bahamas, rodeado de los suyos.

Apenas se sabía nada de Connery en los últimos años, más que el hecho de que vivía retirado en su paraíso particular, jugando al golf y pasando sus días junto a su esposa, la pintora franco-marroquí Micheline Roquebrune. Por eso fue precisamente ella quien, horas después del fallecimiento, reveló que Connery había perdido la memoria y que ya no sabía quién era. "Sufría demencia y eso le pasó factura. Logró cumplir su último deseo de marcharse sin hacer ruido", dijo la artista.

"No era vida para él", dijo Roquebrune al Mail on Sunday."En los últimos tiempos no era capaz de expresarse. Al menos murió mientras dormía, de forma absolutamente tranquila. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se fue. Eso era lo que él deseaba", ha explicado.

La última imagen del actor, que ha mostrado la pintora al diario, data de hace casi seis meses, del pasado 6 de mayo, cuando celebraron sus 45 años como matrimonio. "Era fantástico y tuvimos una vida increíble juntos. Era un hombre modelo. Va a ser muy difícil estar sin él, lo sé, pero no podía durar para siempre y se ha ido en paz", expresó Roquebrune, de 91 años.

Según contó su viuda, Connery será cremado en Bahamas y allí tendrá lugar su funeral, aún sin fecha. También se desconoce qué ocurrirá con sus cenizas, si permanecerán en el Caribe o si retornarán a su Escocia natal.

La pareja se conoció en 1972 durante un torneo de golf en Marruecos, un deporte que ambos practicaban y mantuvieron un tórrido romance durante cuatro días. Connery entonces estaba casado con la actriz australiana Diane Cilento, con la que tenía un hijo, Jason, y de quien consiguió divorciarse tres años después, mientras que Roquebrune también tenía marido y tres hijos. Estuvieron dos años sin verse hasta que en 1974 él le envió una invitación para volver a reunirse en Marbella, una ciudad que el actor frecuentó durante años. Y ahí surgió un amor que les unió durante casi medio siglo -y que llegó a superar algunas de las infidelidades conocidas del actor, como su affaire con la cantante pop británica Lynsey de Paul- y que floreció especialmente en Bahamas, el paraíso de la familia.

La mansión familiar de los Connery estaba en Lyford Cay, en la isla de Nueva Providencia y muy cerca de Nassau, en una de las zonas con mejor clima del lugar, rodeado por el océano en tres de sus lados. El actor también poseía una mansión en Niza, en la costa azul francesa, de más de 4000 metros cuadrados y que tenía a la venta por 30 millones de euros, pero Bahamas se había convertido en su refugio en los últimos años.

Hace ya más de 15 años que Connery decidió rechazar todos los papeles que le ofrecieran; su última aparición (más allá de poner voces a unos cuantos personajes) fue en 2003 en La liga extraordinaria. Tras triunfar como James Bond en 7 películas en los años sesenta, con escasos éxitos en los setenta, después de ganar un Oscar en los ochenta (por su papel del policía irlandés Jimmy Malone en Los intocables de Eliot Ness) y de volver a tener relevancia en los noventa, decidió poner tierra de por medio.

Bahamas se convirtió en su particular refugio y desde allí le dijo adiós al mundo del cine, pese a que le reclamaba frecuentemente con jugosas ofertas por simples cameos. Él rechazó todas, se dedicó a vivir, a jugar en el club de golf de cinco estrellas que tenía al lado de casa y a disfrutar de su fortuna, estimada en casi 300 millones de euros. Apenas hay fotografías de él en su última época, aunque en ellas se le ve siempre con su hijo y la pareja de este o con alguna de sus nietas. En ellas aparece más delgado, en ocasiones con la mirada perdida, pero disfrutando junto a ellos, sonriente, en la casa o en la piscina.

"Es un momento muy difícil, pero ya se le han hecho muchos homenajes y es algo que apreciamos", ha explicado su hijo Jason a la agencia de noticias Associated Press, donde también ha reconocido que "en los últimos tiempos no se encontraba bien". "Es un día muy triste para todos los que conocían y querían a mi padre y una triste pérdida para toda la gente del mundo entero que disfrutó del maravilloso regalo que fue como actor". Su nieta Saskia también se ha despedido de él agradeciendo los "buenos deseos" recibidos de todas partes del mundo como despedida al que llama "mejor amigo, mentor y enorme abuelo". "El cielo hoy ha ganado al más legendario de los ángeles".

