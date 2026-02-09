Cómo llegó el niño de raíces argentinas a protagonizar uno de los momentos virales del show de Bad Bunny en el Super Bowl

El show de mediotiempo del Super Bowl que encabezó ayer Bad Bunny en California no solo fue una celebración de la música latina, sino también de la cultura e idiosincracia de estas tierras. Con la participación especial de Lady Gaga (quien interpretó su canción “Die With A Smile” en versión salsa) y de Ricky Martin, el puertorriqueño de 31 años, que cantó todo su repertorio en español, marcó un antes y un después en la historia del espectáculo estadounidense por excelencia.

Con un impactante despliegue en escena cargado de simbolismos, uno de los momentos más virales del show fue cuando “El conejo malo” le entregó a un niño pequeño el premio Grammy que había ganado tan solo una semana atrás por su trabajo en Debí tirar más fotos, que la Academia consagró como Mejor álbum del año. En el momento de recibir la distinción, el intérprete aprovechó su discurso de agradecimiento para criticar la política migratoria de Donald Trump. “Quiero decir: ICE afuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos. No sé cómo decirlo en inglés, el odio… Lo único que es más poderoso que el odio es el amor", dijo entonces desde el Crypto Arena de Los Ángeles.

Uno de los momentos más comentados del show de Bad Bunny en el Super Bowl fue cuando entregó su Grammy a un niño de 5 años

Fue por eso que ayer, muchos espectadores creyeron que ese niño que estaba en el campo de juego de la final de la NFL era nada menos que Liam Conejo Ramos, el menor de cinco años de origen ecuatoriano que el pasado 20 de enero fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minnesota y trasladado a un centro de detención en Texas, y que enseguida se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la brutalidad con la que opera ICE en el país del norte.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas cuando regresaba a su casa desde el colegio Ali Daniels - Ali Daniels

Sin embargo, con el correr de las horas se supo que en realidad se trataba de un actor y modelo llamado Lincoln Fox, que estaba representando a Bad Bunny en su niñez, a ese niño puertorriqueño que creyó en sí mismo y luchó por sus sueños para llegar a lo más alto.

“¡Recordaré este día para siempre, Bad Bunny! Fue mi mayor honor", se lee en uno de los posteos de Instagram del pequeño actor, cuya biografía aclara que es “mitad argentino y mitad egipcio”.

El video que compartió el niño tras recibir el Grammy de Bad Bunny en el Super Bowl

“Un día emotivo e inolvidable interpretando al joven Benito: un momento simbólico donde el futuro le entrega un Grammy al pasado. Un recordatorio de que los sueños se hacen realidad y que nunca es demasiado pronto para soñar en grande”, dice en otra publicación acompañada por fotos de su participación en el Super Bowl. Y, dada la confusión que se generó con el menor detenido por el ICE, el posteo aclara: “Le envío mi cariño a Liam Ramos. Todos merecemos paz y amor en Estados Unidos, un país construido por y hogar de tantos inmigrantes trabajadores”.

Lincoln Fox es el menor de raíces argentinas que interprentó a Bad Bunny en su niñez durante el show de mediotiempo del Super Bowl

De acuerdo a la información que recoge The New York Times, Lincoln Fox Ramadan reside en la ciudad californiana de Costa Mesa y es representado por las agencias LA Model Management y The W Group-Artists and Entertainment. Realizó trabajos como modelo y actor en campañas publicitarias de Target, Walmart y Disney, entre otros.

Otros medios estadounidenses señalan que es hijo de Islam Ramadan y de Erika Di Palma, de raíces argentinas, quien vivió en la ciudad de Deerfield Beach, en Florida, y es licenciada en Criminología y Antropología de la Universidad de Miami y en Ciencias Forenses e Investigación Criminal de la Universidad George Washington. Di Palma actualmente trabaja para el Departamento de Policía de Beverly Hills. El matrimonio, que se casó el 7 de julio de 2018, tiene otros dos hijos, Grayson y Phoenix, y tres perros Shih Tzu llamados Zoe, Zion y Zena.