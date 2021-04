Cómo reaccionó Verónica Ojeda luego de las explosivas declaraciones de Matías Morla

La entrevista que dio ayer por la noche Matías Morla revolucionó a todo el entorno de Diego Armando Maradona. En su primera aparición pública desde la muerte del futbolista, el letrado habló sobre los hijos del Diez, las acusaciones en su contra y la herencia, entre otras cuestiones.

Menos de 24 horas después, Mario Baudry se refirió a las declaraciones de la ex mano derecha del deportista y reveló como tomó todo su mujer, Verónica Ojeda. “Muchas cosas para decir no tengo, porque mucho de lo que dijo ya está resuelto en la Justicia”, expresó a través de un mensaje de texto que leyó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“ Me pareció muy desacertado acusar a las hijas de Diego de ejercer un sectarismo de clases , no lo veo así. T ampoco echarle la culpa de la muerte de Diego a Rocío Oliva , a quien no conozco; a la pandemia y a que lo abandonaron”, agregó defendiendo a Dalma, Gianinna y a la última pareja de Maradona.

En su mensaje, Baudry también le pidió explicaciones a Morla. “Él resolvía todo y era su amigo. ¿Por qué lo abandonaron si él se encargaba de todo? ¿Quién lo abandonó? Que de nombres”, expresó.

Por último, hizo referencia a cómo tomó Ojeda todas las acusaciones. “Verónica lo tomó con tristeza”, reveló sobre la madre de Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona. “Ella cuando falleció Diego lo llamó a Matías muchas veces y nunca la atendió. No lo llamaba para pedir algo, sino para saber qué había pasado”.

“Acá Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase, ellas no se sentarían nunca en una mesa con Jana o con Junior y si lo hacen es por este tema de la herencia”, había dicho Morla en TV Nostra. “Si me preguntás qué lo mató a Diego te digo: ‘Rocío Oliva, la cuarentena y el tema clínico, que estuvo desatendido”, acusó Morla. Sin embargo, elogió a la madre de Dieguito. “Verónica Ojeda es una gran mujer, no entiendo qué está haciendo, creo que se está equivocando. La respeto mucho y la considero una gran madre. Es a la única que ayudaría en los negocios de Maradona porque sé que las hermanas la quieren. No puedo creer lo que su novio dice de mí. (Mario) Baudry busca notoriedad, televisión”, expresó Morla en la charla con Jorge Rial.

LA NACION