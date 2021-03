Tras tres meses de silencio, Matías Morla criticó a todos y Mario Baudry le contestó en vivo

Un nuevo round alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona sucedió esta mañana en redes sociales. Luego de tres meses y medio de silencio, Matías Morla reapareció públicamente con una catarata de tuits que apuntaron directamente contra las hijas del futbolista, Dalma y Gianinna, y, en especial, contra Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y actual pareja de Verónica Ojeda.

“A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios: un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear”, fue el primer tuit Morla, que sorpresivamente apareció después de meses de silencio.

El segundo de sus posteos fue claramente dedicado a Dalma y Gianinna, eternas enemigas del apoderado de su padre. “También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro”, escribió.

Sin embargo, en un tercer tuit el letrado -que ya estaría negociando su aparición en algún programa de TV- disparó, aunque sin nombrarlo, contra Mario Baudry, actual pareja de Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando. “Lo cómico de esta historia es el abogado televisivo hablando de mi patrimonio (lícito) que está imputado por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito por corrupción. Dejemos actuar a la Justicia y que Diego Maradona descanse en paz. Por favor”, señaló.

Por supuesto que la reacción de Mario Baudry no tardó en llegar. Desde Nosotros a la mañana, el letrado se defendió públicamente: “Me pone contento que salga así sea para pegarme a mí o porque es una forma que vamos a tener los que defendemos a los herederos para que explique lo que no explica en el expediente. Él utiliza la descalificación evidentemente por lo que está sucediendo en la causa y lo que pasó hace unos días en la marcha evidentemente le molesta y yo lo entiendo, es un mecanismo de defensa”.

En cuanto a las acusaciones por enriquecimiento ilícito, Baudry aclaró: “Yo no tengo ninguna causa de corrupción. Nunca me denunciaron por nada, la única que tengo fue por mi función de periodista que están todas archivadas. Por lo general cuando hacés trabajo de investigación te denuncian”.

“Hay una causa que se inició, que me investigaron, pero salí sobreseído en la causa de Marcelo Balcedo (su excuñado condenado en Uruguay por lavado de activos, contrabando, tráfico de armas), donde yo no tengo nada que ver porque no lo veo hace 30 años. Lo importante de esto es que por lo menos salió a dar la cara pero, en vez de descalificarme, debería explicarle a los herederos qué hizo con la plata de su papá”, arremetió el abogado que se separó de su primera mujer en 2013.

Por último, explicó los motivos por los cuales Morla estaría actuando de esta manera: “Desde el primer día mantuve que la única defensa que van a tener es la desacreditación personal y van a seguir haciéndolo siempre porque no van a poder explicar los papeles, ni las firmas truchas ni por qué no lo cuidaron (...) La causa va avanzando. Le debe molestar mucho el escarnio social y que se empiecen a analizar los documentos que van apareciendo con firmas adulteradas. Si se presentara en la sucesión con la rendición de cuentas no tendría ningún inconveniente”, concluyó.

