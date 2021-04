Tras cuatro meses de hermetismo, Matías Morla rompió el silencio: “Se van a dar cuenta de que el diablo no es tan malo”

Desde la muerte de Diego Armando Maradona es una de las voces más buscadas. Tras cuatro meses de silencio y algunas acusaciones cruzadas en las redes, Matías Morla contó toda su verdad en el primer programa de TV Nostra y apuntó contra Dalma y Gianinna.

Este lunes, el abogado que se desempeñó como representante del ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata fue el primer invitado del nuevo ciclo de Jorge Rial por América. En una entrevista grabada, el apoderado de “el diez” contó cómo fue la vida de Diego durante los últimos siete años a su lado y se defendió de las acusaciones que lo señalan como el responsable de la muerte del astro del fútbol.

“¿Sos el culpable de la muerte de Diego Maradona?”, lanzó el conductor para romper el hielo. Con un tono de voz pausado, el letrado instó al público a sacar sus propias conclusiones. “Y ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta de que el diablo no es tan malo. Por lo que quieren hacer figurar soy el malo para un sector de los herederos, para la Justicia no, para una parte de la gente no. Todo esto que pasé fue muy triste, no te olvides que cuando se muere Diego se me muere mi mitad”, respondió.

“Ahora que pasó el tiempo ciertas voces están quedando desacreditadas. El Twitter no es la realidad de lo que pasa (en referencia a las acusaciones cruzadas que suele mantener con Dalma y Gianinna Maradona), acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con Diego, con su salud, con su problema con las hijas. El tiempo todo lo acomoda y está mostrando ciertas cosas”, indicó mientras aseguró que sigue yendo a buscar a sus hijos al colegio, sigue desayunando en la misma esquina de siempre o haciendo las mismas actividades.

Tras contar que la Justicia está actuando con eficiencia, Morla criticó la marcha organizada por los herederos en marzo pasado. “A la plaza fueron barrabravas pagos. Maradona facturaba, Maradona se murió. ¿Qué hace dinero ahora? La marca Maradona y mientras me la piden en Europa y yo digo que no hacen una marcha en la plaza. La misma gente a la que le cerraron la puerta en el velorio a las cuatro de la tarde y no la dejaron ver a Maradona, ahora la usan para que vayan a la plaza y la gente se avivó, no fue nadie (…) La Justicia está haciendo una junta médica con los mejores peritos y hacen una marcha… ¿para qué? Acá tenés una fiscalía que no para desde el 25 de noviembre”, opinó cuestionando el sentido de la convocatoria.

“Yo hay algo que no voy a perdonar. A mí no me dejaron saludar a Diego, no me interesa porque yo me despedí y me dijo: ‘te amo’. En esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo con el que tenía que quedar bien era con Diego, ese era Diego conmigo, era amor”, agregó mientras señalaba una foto con el exfutbolista. Y enseguida aseguró que la marcha organizada por Dalma y Gianinna fue un escrache para la empresa Sattvica, entidad creada por él y Maradona que maneja todas las marcas en torno a la figura de “el diez”. “La puse a nombre mío por orden de Diego, él pagó las inscripciones, nadie se opuso. El me eligió a mí como director (…) Villafañe inscribió la marca Diego Armando Maradona pero si no la hizo trabajar no es mi problema. Uno tiene que ir, vender”, explicó.

Y enseguida aclaró que, si bien él maneja la marca, la imagen pertenece a los herederos. “La marca sola no sirve para nada, precisás la imagen que es de los herederos. El me dijo bien clarito: ‘La marca es para mis hermanas; la imagen, para mis hijos. Está todo sellado ante escribano público. Las hermanas van a vivir de eso hasta que yo me muera”, advirtió quien reconoce haber ganado mucha plata al lado del ídolo mundial. “Yo era socio, le conseguía los contratos y recibía un porcentaje”, indicó.

Matías Morla rompió el silencio: “Se van a dar cuenta de que el diablo no es tan malo” - Fuente: América TV

“Se murió solo”

Si bien Morla es señalado como una figura clave dentro del entorno de Maradona, el abogado reconoció que su amigo y cliente “murió solo”. “Cuando Maradona estaba mal yo me daba cuenta. A él lo abandonaron, eso está claro. Lo único que me queda a mi es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir su último deseo que era ver a todos sus hijos juntos. Ese era su gran dolor”, confesó mientras recordaba un hecho que ocurrió entre sus hijos mayores en Europa. “Dalma y Diego Junior se turnaban en el lobby del hotel para bajar a comer y no cruzarse. Acá Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase, ellas no se sentarían nunca en una mesa con Jana o con Junior y si lo hacen es por este tema de la herencia”, comentó.

En cuanto a su delicado estado de salud, el representante hizo referencia a sus adicciones y se defendió de aquellos que lo acusan de llevarlo por el mal camino. “Cuando se internó en el 2000 yo tenía 19 años, no estaba ahí. En el 2007, tomaba desde que se levantaba y estaba con Ojeda; yo no le echo la culpa a Ojeda, ¿eh? Diego sabía que la culpa era de él. Diego perdía un partido y se emborrachaba”, confesó sobre los motivos que lo llevaban a sumergirse en las drogas y el alcohol.

Con respecto al último tiempo, Morla responsabilizó a Rocío Oliva por su gran depresión. “Cuando llega de México tiene el gran problema de su vida: Rocío lo dejó y no lo pudo superar nunca. Estaba muerto con Rocío. En Roma, Diego la mandó a comprar un piso y ella dijo que no porque vivía en Buenos Aires. Yo no me llevaba bien con ella, no me gustaba pero tengo que decir la verdad. Todo lo que tiene es porque Diego se lo regaló: propiedades, autos. Ella estuvo hasta que él murió”, advirtió mientras confesaba que, si Diego resucita, le recriminaría que no haya hecho nada para que su última pareja pueda entrar al velorio.

Matías Morla: "Hice plata con Diego, igual que él. Pero yo no la regalé" - Fuente: América TV

Inmediatamente, el nombre de Leopoldo Luque apareció en escena y Morla explicó las razones por las cuales se lo designó como médico personal. “En el último tiempo Diego tenía una batalla contra la muerte. Recuerdo que estábamos en Dubai y tenía que ponerse el cinturón gástrico. Hablo con una eminencia en Londres, organizo todo para que viaje y se quiso operar en Colombia con un médico de Venezuela. Ese era Maradona, andá a decirle algo. Agarraba el avión privado y se iba. Cuando volvió tenía un reflujo cuando comía. Buscan médico y fue difícil porque a Diego le dolía una uña el domingo a las tres de la mañana y te llamaba. Aparece Luque, pegan onda, empiezan a dialogar y se quedó. Cuando me preguntan por qué lo banco es porque yo tengo códigos. Lo dejaron todos solo, salvo las hermanas”.

Su eterna rivalidad con Dalma y Gianinna

Según sus dichos, era el propio Maradona el que estaba peleado a muerte con sus hijas Dalma y Gianinna. “Se sentía robado, traicionado. Yo estuve con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono a ver quién lo llamaba y no lo llamaba nadie”, advirtió, al tiempo que asegura no tener nada personal con las hijas de Villafañe. “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los colocó en esa posición. Las chicas no me quieren desde que les cortamos la tarjeta de crédito en 2014. Después Diego le revoca el poder a Dalma en Dubai y ahí se pelearon. Se dio cuenta de que le robaban por una empresa inglesa que hizo una auditoría. Hasta le quisieron sacar los departamentos a las pobres hermanas poniendo en duda la firma de Maradona en las donaciones. Si Maradona se despierta no permitiría que me ataquen a mí o a sus hermanas”, agregó.

En cuanto a su ausencia en el velorio de su amigo, aclaró: “Yo por Diego lloré, después de mi mamá fue la muerte más fuerte que tuve. ¿Cómo voy a ir al velorio si Jana me dijo que si iba se armaba con Dalma? No está bien interrumpir algo familiar”. E inmediatamente arremetió contra la madre de las chicas. “Villafañe llevó el cadáver, una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo. El nunca hubiera permitido que ella lo lleve. Lo llevaron como un trofeo, fue un papelón”, opinó.

¿Quién es quién?

Por último, el representante legal de “el diez” definió a cada uno del entorno de Maradona. Mientras asegura que la responsable de su muerte es Rocío Oliva (la culpa de la gran depresión de su amigo), sorprendió al contar sobre su buena relación con Verónica Ojeda. “Si me preguntás qué lo mato a Diego te digo: ‘Rocío Oliva, la cuarentena y el tema clínico que estuvo desatendido (…) Verónica Ojeda es una gran mujer, no entiendo qué está haciendo, creo que se está equivocando. La respeto mucho y la considero una gran madre. Es a la única que ayudaría en los negocios de Maradona porque sé que las hermanas la quieren. No puedo creer lo que su novio dice de mí. (Mario) Baudry busca notoriedad, televisión”, reveló.

Su enfrentamiento con Dalma y Gianinna volvió a escena y si bien aseguró que el tema con ellas es meramente económico, advirtió que las hermanas son diferentes entre sí: “Soy víctima de sus calumnias durante años pero debo decir que Gianinna es distinta a Dalma”. Y enseguida, reveló cómo era la relación de ellas con su padre. “Dalma tenía una relación tensa y complicada. Cada dos por tres Diego le decía: ‘Dalma, devolveme la plata que te robaste. Cuando nació Dieguito Fernando le robaron 1.900.000 dólares de la cuenta. Diego ni la atendía por teléfono. Con Gianinna la relación era otra. Diego se ponía muy feliz con su nieto”, comentó.

Mientras que Jana siempre estuvo presente pero no tenía poder de decisión, Morla habló del sufrimiento de Diego Junior por no ser reconocido durante años. “Sufrió mucho, le costó el reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre su paternidad. Hasta Diego tenía esa duda y le dijo que la madre había estado con otros de sus hermanos. No entiendo por qué habla mal de mí ahora, era el mismo que me llamaba para que le compre un Mercedes Benz o una casa”, disparó.

LA NACION