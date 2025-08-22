“Como si lo supiera”: Ozzy Osbourne era consciente de que su vida terminaba cuando brindó su último recital, días antes de morir

Mientras los fanáticos del metal todavía están procesando la muerte de Ozzy Osbourne, siguen surgiendo datos y anécdotas de cómo fueron los últimos meses del músico, que falleció el 22 de julio a los 76 años, unas semanas después de su despedida de los escenarios.

En una reciente entrevista, Tom Morello, director musical del último recital del músico junto a su emblemática banda Back Sabbath en Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio, aseguró que a la hora de encarar a su público, Ozzy era consciente de que su vida estaba a punto de terminar.

Flores y mensajes dejados por fans para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Kin Cheung - AP

“Realmente parecía como si él lo supiera”, aseguró Morello en diálogo con la emisora radial Q101 de Chicago. En esa misma entrevista, catalogó a Osbourne como “uno de los más grandes de todos los tiempos”.

“Me maravillaba ver que Ozzy viviera para tocar y que sintiera un amor por los escenarios, el público y la música”, agregó Morello, que se hizo famoso como guitarrista de Audioslave y Rage Against the Machine.

“Ese día, un millón de cosas pudieron haber salido mal, y quizás salieron mal tres. Pero fue un momento espiritualmente grandioso para todos los fans del rock and rol”, indicó el guitarrista sobre el que la que se convertiría en la última presentación de Osbourne.

Tom Morello habló sobre el último recital que brindó Ozzy Osborune en Londres (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Evan Agostini - Invision

Durante el show, el músico le dijo a su público: “No sé qué decir... He estado postrado durante seis años. No tienen idea de cómo me siento. ¡Gracias desde el fondo de mi corazón! Todos ustedes son especiales. Vamos a volvernos locos”.

Semanas atrás, resurgió una entrevista que el líder de Black Sabbath concedió en 2022 a la revista Rolling Stone. Allí, el músico abordaba el tema de su retiro y de cómo le gustaría despedirse de los escenarios: “Solo quiero estar lo suficientemente bien para hacer un show donde pueda decir: ‘Hola chicos, muchas gracias por mi vida’”, aseguró en ese entonces. Sin embargo, la frase que cobró fuerza tras su muerte fue: “Eso es lo que estoy buscando, y si me caigo muerto al final, moriré siendo un hombre feliz”.

Imágenes del último adión a Ozzy Osbourne, a fines de julio de este año (Photo by Ben STANSALL / AFP) BEN STANSALL - AFP

“The Final Show”

“Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”, fue el mensaje que difundió la familia para confirmar su muerte.

En medio del dolor por su partida, volvió a circular su último posteo en redes sociales, un mensaje que, luego de su fallecimiento, tomó otro significado. Ozzy publicó una imagen promocional del concierto acompañada por la frase “The Final Show”. En su momento, esas palabras hacían referencia al esperado reencuentro con Black Sabbath que se realizó el pasado 5 de julio; sin embargo, esa frase adquirió un peso especial: fue no solo el cierre de una etapa musical, sino el último mensaje público de una leyenda que marcó la historia del rock.

Un cartel rinde homenaje al músico Ozzy Osbourne mientras miles de fans se congregaban para presenciar el funeral del líder de Black Sabbath, tras su fallecimiento a los 76 años en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 30 de julio de 2025 Alberto Pezzali - AP

El Príncipe de las Tinieblas -como se lo bautizó- tenía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa. Si bien había sido diagnosticado en 2003, lo mantuvo en privado hasta 2020, cuando tenía 71 años. Sobre todos esos años, su mujer, Sharon, comentó en una entrevista con el medio británico The Guardian: “Pasó por depresiones terribles. Y cuando no estás bien de ánimo, al cuerpo le cuesta recuperarse. Tuve que convertirme en su animadora. Es algo que no tenía planeado a estas alturas de mi vida. No es fácil ver a tu marido pasar por semejante agonía física“.

El certificado de defunción de Ozzy, que fue dado a conocer por The New York Times, indica que el cantante tenía una enfermedad en las arterias coronarias, así como Parkinson. “Osbourne murió a causa de un paro cardíaco fuera del hospital, un infarto agudo de miocardio, enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica”, indica el certificado.

Jack, Sharon y Kelly Osbourne depositan flores en el banco del puente Black Sabbath en Broad Street, Birmingham, mientras el cuerpo del músico era trasladado de regreso a su ciudad natal para el cortejo fúnebre Joe Giddens - PA Wire

El mismo músico se encargó, en 2020, de anunciarle al mundo que padecía la enfermedad de Parkinson, después de que trascendiera que había sufrido una caída. En el momento de dar a conocer su muerte, la familia de Osbourne pidió respeto a su privacidad y dijo que el músico se encontraba rodeado de sus seres queridos cuando falleció.