Cómo sigue la batalla legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado

La guerra mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener fin. La última mediación fue el pasado jueves y no hubo acuerdo. Según se sabe, y a pesar de la confidencialidad, el encuentro fue breve, de apenas diez minutos y se terminó abruptamente por acusaciones cruzadas. De todas maneras, la vedette y panelista aseguró que “un hubo gritos sino intercambio de opiniones”.

La decisión de ambas partes es llevar el tema a la Justicia y la carátula sería hostigamiento por parte de él y violencia de género, por parte de ella. Mariano Cúneo Libarona, abogado de Salazar, habló en Intrusos (América) y dijo: “Luciana está enojada, reconstruyendo su vida, recolectando análisis médicos, testigos porque va a accionar. El destinatario es quien le produce el enorme daño. Vamos a ver quién fue víctima de violencia y hostigamiento en base a pruebas”. Además remarcó que su clienta está “está muy dolida por todo lo que está pasando, por las mentiras que se le atribuyen”.

Además aclaró que no ejerció maltrato verbal contra Elba Marcovecchio, abogada del equipo de Fernando Burlando que representa a Redrado. “No confundamos el maltrato con la vehemencia. Cuando es mi turno y me toca hablar a mí, puedo disentir, pero maltrato de ninguna manera. No ofendí a nadie ni maltraté a nadie. Decir que es un argumento delirante no es ninguna ofensa, pero si alguien se sintió ofendido, pido disculpas”.

Finalmente, especuló que no hay posibilidad de reconciliación entre Salazar y Redrado: “Luciana ha llegado a una maduración tal, que veo difícil la reconciliación”.

