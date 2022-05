Complicidad de ex: Flor Vigna y Nico Occhiato, frente al desafío de conducir juntos un ciclo de entretenimientos con historia

¡La cuenta regresiva ya empezó! Este domingo, a las 18.30, El Último Pasajero desembarca en la pantalla de Telefe. Con la frescura y complicidad de Flor Vigna y Nico Occhiato, esta competencia estudiantil -en la que los egresados tienen la posibilidad de ganarse un viaje a Bariloche- vuelve totalmente renovada. Una dupla conductora, una sola edición semanal (que será los días domingos) y tres equipos (representados por diferentes colores) serán parte de los cambios de esta nueva temporada, además de nuevos juegos, desafíos de ingenio y la decisión de cambiar los clásicos micros por camiones 4x4.

“¡Va a estar muy bueno! En vez de micros van a ser tres camiones todo terreno, así que el que lo arranque se lleva el viaje a Bariloche para todo su curso. Tiene cosas del histórico formato como el juego de los fititos (habrá tres autos para empujar dentro del estudio), el juego del memo pie, el del corte de pelo y otros nuevos, con estructuras muy grandes, rampas de seis metros de altura. Hay un juego en el que cae nieve, por ejemplo”, le anticipa Occhiato a LA NACION, horas antes del debut.

A pesar de todos los cambios que propone esta nueva edición, lo cierto es que este formato -que durante muchos años fue conducido por Guido Kaczka- es un éxito asegurado. Cada equipo (integrado por 20 participantes) deberá superar distintas pruebas físicas, de ingenio y contestar preguntas de actualidad para subir la mayor cantidad de pasajeros al micro. Tras haber disputado todas las competencias, el equipo que haya logrado que su micro encienda los motores, se ganará el deseado viaje a Bariloche. “Obviamente que lo miraba de chico y era mi sueño participar. Y al final lo terminé conduciendo”, confiesa aún incrédulo el exchico Combate.

Flor Vigna y Nico Occhiato serán los encargados de liderar esta nueva temporada de El último pasajero por la pantalla de Telefe ADRIAN DIAZ BERNINI

Sin embargo, este joven conductor no estará solo: una de las novedades de esta entrega es que son dos los anfitriones de esta competencia, aportándole dinamismo y frescura a la propuesta. Y para ello, nada mejor que Flor Vigna, que al ser la exnovia del conductor volverá aún más atractiva esta dupla. “ Para mí conducir junto a Nico es un gran sueño porque nosotros tuvimos nuestra primera oportunidad como participantes en un programa de juegos, así que ahora ser conductores de este formato histórico es una bendición ”, comenta Flor Vigna, agradecida por esta nueva oportunidad que le está dando el canal y que le permite ser ella misma, sin tener que fingir. “Fui elegida por ser quien soy y como soy, y eso es re importante”, agrega emocionada la exhost digital de MasterChef Celebrity.

Mientras esta dupla ganadora reconoce ya haber probado algunos de los juegos, es la tricampeona de Combate, quien tomará la posta a la hora de dar estrategias o aconsejar a los competidores: “Siempre les digo que visualicen mucho, que se visualicen en Bariloche. A mí me gusta mucho la gente que cree que va a poder lograr lo que quiere. Y después, tiene que haber mucha unión de equipo. Son juegos en grupo donde no ganás si no hacés equipo”, advierte la bailarina.

“Para consejos la dejo a Flor, porque yo en Combate no ganaba un juego, así que no creo que sirvan mucho mis recomendaciones”, bromea Occhiato -oriundo de Villa Luzuriaga- aunque sí asegura identificarse con las emociones de los chicos ante cada desafío. “Antes de que arranque cada juego le veo la cara a los chicos y se perfectamente lo que les pasa por la cabeza. Los nervios que pueden llegar a tener porque nosotros pasamos por situaciones muy parecidas”, dice.

Trabajar con un ex: ¡prueba superada!

Sin dudas, la propuesta era sumamente tentadora: conducir un programa de juegos para adolescentes en uno de los canales líderes de la televisión. Un formato que ambos conocían a la perfección, aunque desde otra perspectiva: como participantes. Casi sin pensarlo demasiado, Vigna y Occhiato lanzaron un sí rotundo ante la oferta de la productora aún cuando esa propuesta implicaba un detalle: trabajar con tu ex.

“Esta propuesta llegó hace dos años, en 2020. Es más, en ese momento, estábamos juntos y habíamos hecho un programa para una empresa con la que se van de viaje los chicos. Siempre supe que era con él. Nico es un gran conductor y sabía que íbamos a poder aportarle algo especial al hacerlo juntos. Sabía que lo íbamos a dar todo ”, advierte la cantante de “Uy!”, quien finalmente le ganó el lugar a Zaira Nara y Paula Chaves.

Flor Vigna y Nico Occhiato, los conductores de El último pasajero ADRIAN DIAZ BERNINI

Tras aclarar que la concreción del proyecto se dilató por la pandemia del coronavirus, ya que “era mucha gente para estar en un estudio”, el conductor coincide en la felicidad que le produjo saber que su novia de la adolescencia iba a estar al mando del ciclo. “ Feliz porque nosotros nos conocemos mucho, crecimos mucho juntos y además, me parece una gran profesional ”, indica Occhiato sobre las razones por las cuales nunca dudó en aceptar la propuesta.

Más allá de las diferencias personales que los distanciaron en el terreno amoroso, lo cierto es que como pareja de trabajo Flor y Nico funcionan perfecto. Tienen química, frescura y una complicidad ante la cámara que da cuenta de lo mucho que se conocen. “Después de estar tantos años juntos y trabajar en el mismo medio, educamos mucho la comunicación. Nos gusta hablar con la verdad, sobre todo, en un medio donde pasan cosas tan amarillistas y muchas veces es necesario levantar el teléfono para que no entren los de afuera. Así que hacer equipo nos fue fácil. Nos pusimos de acuerdo en qué rol quiere ocupar cada uno y, si bien los dos somos conductores, por ahí yo voy a jugar más, le voy a tirar algunos palitos o le voy a cantar mis canciones como si fueran dedicadas a él pero todo desde lo lúdico ”, admite la compositora, que ya cuenta con cuatro hits en su repertorio musical.

Tras confesar que están en plena construcción de un nuevo vínculo, Occhiato enumera cuáles son las ventajas de trabajar con su exnovia: “Estamos aprendiendo, charlando mucho día a día. Es un vínculo donde hay mucho amor, pero desde otro lugar. La virtud es que nos conocemos mucho, hay mucho juego entre nosotros, con una sola mirada ya sabemos lo que está pensando el otro. Sé que si digo algo, ella me lo va a rematar. Lo mismo ella para conmigo y esas son todas cosas muy positivas”, señala quien asegura no encontrar ninguna desventaja en esta nueva relación llena de lealtad.

Vidas paralelas

Después de siete años de relación -con algunas idas y vueltas en el medio- cada uno decidió seguir su camino. En el caso de Flor, la influencer dio un vuelco de 180 grados en su carrera, dejando en stand by su faceta como actriz para dedicarse de lleno a la música. Y como si esto fuera poco, en medio de la explosión mediática por su cambio de rumbo, llegó la confirmación de un gran amor: su romance con Luciano Castro.

Feliz con el rumbo que tomó su carrera, Flor Vigna habló de su cuarto tema musical ADRIAN DIAZ BERNINI

-Acabas de lanzar “Guion”, tu cuarto tema. ¿En qué te inspiraste para componerlo?

-Habla del desamor, de ese primer amor que no está a nuestra altura, que duele, del cual nos cuesta salir y que, por más que intentemos huir, lo vemos en todos lados. Pero la moraleja es que cada uno se anime a escribir el guion de su vida. La letra incita a que tomemos las riendas y nos animemos a escribir sobre ese destino sin que nadie lo haga por nosotros. Que vos seas el responsable de lo que quieras que suceda en tu vida.

-El video tiene una estética muy atractiva…

-Sí, como el tema es un pop romántico, nostálgico quisimos hacer un videoclip ambientado en los años ‘50. Le fue muy bien en YouTube y en Spotify. Tuvo un gran recibimiento de la gente.

-Siempre fuiste muy fuerte en redes sociales y un gran referente para los adolescentes. ¿Cómo elegís qué publicitar en esta época de tanta estafa piramidal?

-La verdad es que trato de ser muy consciente en todo lo que comunico y por suerte nunca tuve un problema porque me fijo mucho en esas cosas. No es fácil comprarme, no me interesa mucho la guita. Ando en bici, gasté todos mis ahorros para comprarme mi casita, me importan las cosas básicas. No me dejo persuadir mucho por la plata, entonces lo que publicito es algo que yo usaría .

-Ahora están muy en auge las plataformas como de contenido para adultos como Divas Play, ¿te ofrecieron ser parte?

-Sí, me ofrecieron pero por ahora no. No es mi forma, me gusta ocupar el tiempo en lo que quiero hacer y ahora estoy trabajando en la música y en la conducción así que no tengo interés en poner mi energía ahí.

-En estos días, se generó una fuerte repercusión al difundirse imágenes de Luciano Castro manejando a gran velocidad con los chicos sin cinturón de seguridad. Incluso hasta Seguridad Vial intervino y amenazó con sacarle el registro. ¿Cómo lo tomaron?

-Si ellos lo creyeron así está bien, siempre y cuando sea para inspirar algo positivo. Fue todo inocente. El video está acelerado y parece que uno está yendo a más velocidad pero en realidad estábamos yendo a paso de hombre . Además, estábamos en un lugar donde no había nadie, era un lugar cerrado y no es que iba a pasar algún animalito o alguna persona que pueda hacer que algo salga mal. Pero está bien. Si toda esta polémica es para dar un buen ejemplo, está bien.

-Sabemos que han logrado formar una familia ensamblada ejemplar. ¿Es verdad que se viene un viaje familiar con los chicos, Sabrina Rojas y el Tucu López?

-Hay muchas buenas intenciones de sumar siempre. A mí Sabri y el Tucu me caen increíble, pero somos todos muy laburantes. Cada uno la está remando en lo suyo y no creo que en este momento podamos dejar todas las oportunidades y laburos para viajar, pero sí estamos dispuestos a dar lo mejor y a que los nenes tengan algo muy cálido.

“Estoy solo, muy metido en el trabajo”

Desde sus inicios en Combate, Occhiato tenía un objetivo muy claro: convertirse en conductor de TV. “Tengo videos de mi viaje a Bariloche en 2010 haciendo notas con una corneta (como si fuera un micrófono) en el Cerro Catedral, así que conducir un programa tan importante con tanta historia como El último pasajero es muy flashero”, recuerda, entre risas, este joven que no sólo logró su objetivo sino que creó su propia productora: Luzu TV.

Además de cumplir su sueño de ser conductor, Nico Occhiato logró crear su propia productora desde la cual genera sus propios proyectos ADRIAN DIAZ BERNINI

Y si bien el camino no fue fácil, este chico de barrio confiesa cuál es su estrategia a la hora de aceptar un nuevo desafío. “ Fue difícil pero entendí muy rápido que si no disfrutaba del proceso iba a ser aún más difícil cumplir mi sueño. Así que siempre analizo, estudio mucho mi trabajo y llego a la conclusión de que cuando lo estoy disfrutando me sale mil veces mejor . Mismo en mi productora, trato de contagiarle eso a toda la gente que trabaja conmigo, que pueda disfrutar porque siento que así se saca el mayor rédito”, revela.

-¿Fue difícil llegar a la meta?

-Fue con mucho laburo, con mucha elección y decisión de qué proyectos tomar y cuáles no. En cada proyecto que emprendo me meto mucho en la parte de producción, me involucro mucho. De hecho, no sé si no me gusta más producir que estar frente a cámara.

-Siempre te caracterizaste por tener un muy bajo perfil. ¿Te llevás bien con las redes? ¿Cómo elegís que canjes publicitar y qué no?

-Lo tomo como un canal más de difusión. Tengo todo un equipo que trabaja conmigo, no soy yo solo. Analizamos cada propuesta que llega, si es algo que va de la mano con lo que yo consumiría y si la bajada que tiene la marca condice con mi forma de pensar. Trato de armar contenido creativo que vaya de la mano, que a mi público le interese, pero siempre es un laburo en conjunto.

-Decías que te gusta más producir que conducir, ¿Qué nuevos proyectos se vienen con Luzu TV?

-¡Muchísimos! Estoy con Nadie dice nada todas las mañanas de 10 a 13 y estamos teniendo una audiencia increíble. Esta semana arrancó un nuevo programa de 8 a 10 con Diego Leuco, Cande Molfese y Mica Vázquez y estamos con Pachu Peña también a la noche, así que llenando la grilla del canal muy feliz. Es el lugar donde puedo volcar todas mis ideas. Tengo un equipo increíble y la posibilidad de dar trabajo en un momento bravo del país es algo que me enorgullece. Generar nuevos personajes, formar gente nueva que veo en las redes es lo que más me apasiona.

-¿Cómo tomás las indirectas que te tira Nati Jota en el programa?

-Es un juego. Nos divertimos mucho y pasan un montón de situaciones bizarras que son muy divertidas.

-¿Lo mismo que va a pasar con Flor en el programa cuando pasen sus canciones e insinúen que están dedicadas a vos?

-¡Lo mismo! Eso también me divierte mucho y lo vamos a llevar al programa. Siempre en tono lúdico.

-¿Cómo tomás los comentarios de ella respecto a sus nuevas experiencias en el amor junto a Luciano Castro?

-Son formas de expresarse de ella y lo respeto. No tengo mucho para opinar sobre eso. Lo tomo así, no me pasa nada.

-¿Estás solo?

-Estoy solo, muy metido en el trabajo. Casi que estoy de la mañana a la noche acá en mi productora, así que muy enfocado en esto. Obvio que salgo y me divierto, pero estoy solo.

-¿Qué hay de cierto sobre los rumores de romance con Camila Cavallo (la exmujer de Mariano Martínez), con quien te vieron en un boliche y a quien solés ponerle muchos likes en Instagram?

-Nada. La crucé en un boliche, charlamos un rato y se armó todo lo que se armó. Por ahí alguno nos vio hablando, pero no hubo más que eso. Hacen teorías que a veces no puedo creer las películas que se arman, pero son las reglas del juego; mi profesión viene con esto. No me molesta, lo transito y no me escondo . Me vieron charlando en un boliche como cualquier persona, no es algo que tenga que esconder porque no estoy haciendo nada malo.

-¿Vamos a ver a tus abuelos, Conce y Victorio, en El último pasajero?

-A algún programa los voy a llevar. Cada proyecto que me surge, cada cosa que hago están ahí apoyando, tirando linda energía súper felices, así que si puedo los llevo. A ellos les hace muy bien. Mi abuela parece de 20 años cada vez que sale en la tele, así que me es imposible no darle ese regalo.