La reacción de Luciano Castro tras las fuertes revelaciones íntimas de Flor Vigna

El actor Luciano Castro habló este jueves con “Socios del espectáculo” (eltrece) acerca de las declaraciones de Flor Vigna sobre su vida sexual. En diálogo con la columnista Karina Iavícoli, el intérprete admitió que no había escuchado los dichos de su novia: “ No sé lo que dijo. Miedo ”. Cuando la periodista le contó la revelación de la artista, el exdeportista contestó: “Ay Kari querida, nada que no le pase a una pareja que hace seis, siete meses que están juntos”.

Cuando oficializaron su romance, Vigna dijo: “A mí me hace muy bien, lo quiero un montón y es lindo sentirte como un adolescente, y que pase lo que tenga que pasar. Nos cuidamos hasta donde más pudimos y después dijimos: ‘Seamos libres’. Es re lindo decir lo que te pasa en voz alta. (...) Nosotros nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Bueno, relajémonos, no hay por qué esconderse’. Es raro de hablar de esto en público, pero nosotros nos venimos conociendo hace un tiempo”. Luego, llegó la presentación a la familia, la participación de “Lucho” en el videoclip del primer tema de su novia y la complicidad que muestran día a día en sus redes sociales.

Luciando Castro y Flor Vigna causan furor en las redes sociales (Foto: Instagram)

En los últimos días, Flor participó de un mano a mano con su exnovio, Nicolás Occhiato, donde hablaron de la nueva canción de la artista y hasta ella lanzó una revelación sobre su intimidad. Cuando el conductor le preguntó si su lanzamiento estaba dedicado a él, ella planteó: “No es para vos, yo siempre hablo bien de vos. Nos terminamos haciendo amigos, dejamos de tener relaciones y nos separamos”.

En su entrevista con Socios, por otra parte, Castro, figura de El primero de nosotros (Telefe), se tomó a la risa los chistes que hicieron los conductores de sus fotos íntimas. “Que bol... que son, jajaja”, contestó el actor.

La palabra de Nicolás Occhiato

En tanto, Nico Occhiato también se hizo eco de las palabras de su exnovia: “Me parece espectacular. ¿Que querés que te diga? Me pone contento que esté contenta”. Al igual que Castro, señaló que no había escuchado el testimonio de Vigna: “No puedo hablar por algo que no vi. Me lo estás diciendo vos. Está perfecto”.

La reacción de Nicolás Occhiato ante las declaraciones de Flor Vigna

Además, se refirió al programa que conducirá con Vigna: “No está cerrado del todo. Es un lindo proyecto que teníamos ganas. Estaba hace rato dándonos vuelta para hacerlo juntos. No firmamos nada, pero está ahí”. Sobre su vida sentimental, agregó: “Estoy soltero, tranquilo y elijo no hacer tan públicas algunas cosas. De eso, estoy tranquilo. Prefiero guardármelas para mí”. Asimismo, desmintió que haya tenido algún acercamiento con la influencer Emily Lucius: “Me cae mil puntos, pero no pasó nada. Nos cruzamos en una previa en Pinamar y ahí se formó todo”.

En una entrevista con Urbana Play, Vigna dijo que Occhiato fue su “mejor socio”, y que eso impactó negativamente en la pareja: “Nosotros nos juntábamos a la noche, y en vez de gar..., empezábamos a producir, veíamos programas chinos, y decíamos: ‘bueno, a ver que podemos traer de acá'. En ese momento, estábamos haciendo Tenemos wifi. Y la verdad que teníamos muy buenas reuniones de producción. La cama no la tocábamos”.